বহু আপদীয়া ৰোগ নিৰময় কৰিব পাৰে চিয়া ছিডছে

ডিজিটেল ডেস্ক: পুষ্টিসমৃদ্ধ চিয়া ছীডছ বা চিয়া বীজ স্বাস্থ্যৰ বাবে অত্যন্ত উপকাৰী।সৰু সৰু এই বীজবোৰ হৈছে ভিটামিন, খনিজ, অমেগা-৩ ফেটি এচিড, আঁহ, প্ৰ'টিন, এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু কেলচিয়ামৰ উৎকৃষ্ট ভঁৰাল। এই বীজত কেলচিয়ামৰ পৰিমাণ গাখীৰতকৈও পাঁচগুণ বেছি আৰু পালেং শাকতকৈ দুগুণ বেছি আইৰণ পোৱা যায়। আজি চিয়া বীজ স্বাস্থ্য উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানো আহক-
কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধক
চিয়া বীজত পোৱা এণ্টিঅক্সিডেণ্টবোৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অত্যন্ত উপকাৰী। বহু গৱেষণাত প্ৰমাণ হৈছে যে ইয়াত পোৱা আঁহ আৰু ফাইটোকেমিকেলৰ বাবে ই কৰ্কট ৰোধী প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও, ই প্ৰষ্টেট কৰ্কট ৰোগৰ আশংকা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে।
ওজন হ্ৰাসত সহায়ক
এই বীজবোৰ ওজন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবেও অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয়।ইয়াক ৰাতিপুৱাৰ আহাৰত অন্তৰ্ভূক্ত কৰিলে দীৰ্ঘ সময়লৈকে ই ভোক শান্ত কৰি ৰাখে।সেয়েহে, যদি আপুনি ওজন হ্ৰাস কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি এই বীজ আপোনাৰ আহাৰত অংশ কৰিব পাৰে।
শক্তিশালী হয় হাড়
এই বীজত থকা কেলচিয়ামে হাড় শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰে। এনে পৰিস্থিতিত, বৰ্ধিত বয়সৰ সৈতে হাড় শক্তিশালী কৰিবলৈ আপুনি এইসমূহ আপোনাৰ আহাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে।
কলেষ্টেৰল নিয়ন্ত্ৰণক
কলেষ্টেৰল হ্ৰাস কৰাতো এই বীজ খুব উপকাৰী। ইয়াত পোৱা অমেগা ৩ ফেটি এচিডে কলেষ্টেৰল নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে।
ডায়েবেটিচ নিয়ন্ত্ৰণক
এই বীজ ডায়েবেটিচ ৰোগীসকলৰ বাবেও অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয়। ইয়াত থকা গুণাগুণবোৰে ৰক্ত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে।
কোষ্ঠকাঠিন্যৰ পৰা সকাহ
চিয়া বীজত থকা পুষ্টিবোৰে কোষ্ঠকাঠিন্য উপশম কৰে। ইয়াত পোৱা আঁহে অন্ত্ৰৰ চলাচলৰ প্ৰক্ৰিয়া সহজ কৰাত সহায় কৰে। যদি আপোনাৰ কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যা আছে, তেন্তে আপুনি ইয়াক আপোনাৰ আহাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে।
কেনেদৰে খাব ?
যদি আপুনি এই বীজৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা ল'ব বিচাৰে, তেন্তে সেইবোৰ ৰাতি পানীত তিয়াই ৰাখিব। পিছদিনা আপুনি ইয়াক স্মুথি বা পানীৰ লগত মিহলি কৰি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও, আপুনি এই বীজৰ পাউডাৰ বনাইও ইয়াক খাব পাৰে।