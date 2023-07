মাৰ্কেটত আহি গ'ল থ্ৰেডছঃ কিদৰে কৰিব ব্যৱহাৰ, চাওঁক সবিশেষ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীসকললৈ ভাল খবৰ। মেটাই আৰম্ভ কৰিছে এটা নতুন এপ। টুইটাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মেটাই আৰম্ভ কৰা এই নতুন এপটোৰ নাম হৈছে থ্ৰেডছ।

এই থ্ৰেডছ এপটো লাইভ হোৱাৰ লগে লগে ৫০ লাখৰো অধিক লোকে ডাউনলোড কৰিছে। ভাৰতকে ধৰি দেশৰ মুঠ ১০০ খন ৰাষ্ট্ৰত এই এপটো উপলব্ধ হৈছে। থ্ৰেডছত টেক্সট, ফটো আপলোড কৰাৰ উপৰিও সৰ্বাধিক ৫ মিনিট দৈৰ্ঘ্যৰ ভিডিঅ’ আপলোড কৰিব পাৰিব।

এই থ্ৰেডছ গুগল প্লে’ ষ্টোৰ আৰু এপল এপ ষ্টোৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব।

কিদৰে এই এপ ব্যৱহাৰ কৰিব

প্ৰথমে প্লেষ্টোৰত গৈ চাৰ্ছ কৰক 'Threads an Instagram app'। তাৰ পাছত এপটো ইনষ্টল কৰি স্ক্ৰীণৰ তলত থকা 'Log in with Instagram' অপচনত ক্লিক কৰক। ইয়াত আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱ’ৰ্ড দিব লাগিব।

তাৰ পাছত প্ৰফাইল ছেটআপ কৰাৰ বাবে দুটা অপচন লাভ কৰিব। প্ৰথমটো অপচনৰ জৰিয়তে ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইল ইয়াত ইম্প’ৰ্ট কৰিব পাৰিব। যাৰ বাবে আপুনি 'Import from Instagram' অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব।

দ্বিতীয়টো অপচন হ'ল আপুনি নিজেই মেনুৱেলি নিজৰ বায়’ লিংক আৰু প্ৰফাইল পিকচাৰ ছেট কৰিব পাৰিব। এই সকলো হ’লে Next অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব।

এইবাৰ আপুনি পাবলিক আৰু প্ৰাইভেট প্ৰফাইল দুটা অপচন লাভ কৰিব। যদিহে বয়স ১৮ বছৰৰ তলত হয় তেন্তে স্বয়ংক্ৰিয় ভাৱে ডিফল্ট অপচন হিচাপে প্ৰফাইল প্ৰাইভেট হৈ পৰিব।

ইনষ্টাগ্ৰামত আপুনি যাক ফ'ল' কৰে সেই সকলকো ইয়াত ফ'ল' কৰিব পাৰিব। নতুবা এই অপচন স্কিপ কৰিবও পাৰে। এই সকলোবোৰ হোৱাৰ পাছত 'Join Threads' অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব।

এই এপ সকলো ইউজাৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া। টুইটাৰত যেনেদৰে টুইট বুলি কোৱা হয়, তেনেদৰে এই এপত টেক্সত পোষ্টক থ্ৰেড বুলি কোৱা হয়। সৰ্বোচ্চ ৫০০ শব্দৰে থ্ৰেড কৰিব পাৰিব।

নতুন থ্ৰেড আপলোড কৰিবৰ বাবে 'New Thread' অপচনত ক্লিক কৰি প্ৰফাইলত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। আনহাতে ইয়াত সৰ্বাধিক ৫ মিনিট দৈৰ্ঘৰ ভিডিঅ’ আপলোড কৰিব পাৰিব।