গৌৰৱ গগৈয়ে সম্বোধন কৰিবলৈ যোৱা সংবাদমেলখনো হেক হ'লঃ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা

ডিজিটেল ডেস্কঃ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ বৃটিছ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তান লিংকৰ বিস্ফোৰক অভিযোগেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেলে তোলপাৰ লগাইছে আসন্ন নিৰ্বাচনমুখী অসমৰ ৰাজনীতি। ইপিনে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্থাপন কৰা পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ গৌৰৱ গগৈয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত আয়োজিত এই সংবাদমেলত গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে উপস্থিত থাকে কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো নেতা। সংবাদমেলৰ মাজতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সামাজিক মাধ্যমত এক পোষ্ট কৰে।
তেওঁ পোষ্টত লিখিছে যে- কেইদিনমান পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ এটা ৱেবছাইট হেক হৈছিল। ঠিক তেনেদৰে আজি গৌৰৱ গগৈয়ে সম্বোধন কৰিবলৈ যোৱা সংবাদমেলখনো হেক হৈ গ'ল। সংবাদমেলত তেওঁ মূল বিষয়ৰ পৰা ফালৰি কাটি কিছুমান ভূৱা তথ্য,সম্পাদিত ফটোৰে অপপ্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কংগ্ৰেছ দলৰেই কৰ্মী এগৰাকীয়ে মোক জনালে। গতিকে তথ্যসমূহৰ Fact Check কৰি ময়েই আগতীয়াকৈ ৰাইজক জনাই দিলোঁ। গৌৰৱ গগৈৰ ভিছা এক্সটেনশ্যন হোৱা নাছিল, আপগ্ৰেড মানে উন্নীত হৈছিল বুলিও জনাব। কিন্তু, চিৰবৈৰী দেশ এখনৰ নাগৰিকৰ প্ৰতি পাকিস্তানে দেখুওৱা এই সৌজন্যৰ আঁৰত কি ৰহস্য আছে? CDKNৰ অধীনত Lead India আৰু Lead Pakistan ৰ দৰে বহু সংস্থা আছে।Lead Pakistanৰ সম্পৰ্ক ISIৰ সৈতে থকাটো প্ৰমাণিত হৈছে। আহমদাবাদত CDKNএ চলোৱা কাম-কাজ ২০১৩ চনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কেন্দ্ৰীয় সংস্থা NRDCৰ অধীনত হৈছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোনো ব্যক্তি এই কাণ্ডত জড়িত আছিল নেকি?এলিজাবেথৰ চাকৰিৰ চুক্তি CDKNৰ অধীনত লীড পাকিস্তানৰ সৈতে আছিল। গৌৰৱ গগৈয়ে কথা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব! গৌৰৱ গগৈয়ে সংবাদমেলত বহু ভূৱা তথ্যৰে ৰাইজক মাত্ৰ বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ অপচেষ্টা কৰি বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ৰাখিব। কংগ্ৰেছে কৰিবলৈ গৈ থকা এই কাণ্ড সন্দৰ্ভত মই পূৰ্বেই ৰাইজক জনাই থলোঁ।আৰু কিছু তথ্য কমেণ্টত জনাই আছোঁ।