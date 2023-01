কোনো অনুতপ্ত নাছিল! গান্ধীক হত্যা কৰাৰ পাছত নাথুৰাম গডছেৰ কি হ'ল...

ডিজিটেল ডেস্ক: আজিৰ পৰা ৭৫ বছৰ আগত আজিৰ দিনটোত ( ৩০ জানুৱাৰী)মহাত্মা গান্ধীয়ে দিল্লীৰ বিৰলা হাউচত প্ৰাৰ্থনা মণ্ডপৰ ফালে খোজ কাঢ়ি থকাৰ সময়তে ৩৫ বছৰীয়া নাথুৰাম গডছে তেওঁক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল।

৩ টাকৈ গুলী পৰাৰ বাবে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰায় ১৫ মিনিট পাছতেই মৃত্যু হৈছিল। লগে লগে ঘটনাস্থলীতে গডছেক সামৰিক বাহিনীয়ে আটক কৰি পিষ্টল জব্দ কৰিছিল। এই ঘটনাৰ পাছত গডছেক গণ প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক তুঘলক ৰোডৰ আৰক্ষী চকীত ৰখা হৈছিল।

১৯৪৮ চনৰ মে' মাহত দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ এখন বিশেষ আদালতত বিচাৰ আৰম্ভ হৈছিল। বিশেষ ন্যায়াধীশ আত্মা চৰণৰ সন্মুখত এই বিচাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই গোচৰৰ নেতৃত্ব দিছিল বোম্বাইৰ অধিবক্তা জেনেৰেল চি.কে. ডাফটাৰী। তেওঁ পাছলৈ ভাৰতৰ ছলিচিটৰ জেনেৰেল আৰু ভাৰতৰ এটৰ্নি জেনেৰেল হৈছিল।

গডছৰ আন সহযোগী নাৰায়ণ আপ্তে আৰু বিনায়ক সাভাৰকাৰকে ধৰি আন অভিযুক্তক তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শকৰ সহায় লোৱাৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল।

১৯৪৮ চনৰ জুন মাহৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত বিশেষ আদালতে ১৪৯ জন সাক্ষীৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল।

পঞ্জাৱ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠৰ এজন ন্যায়ধীশ জি ডি খোচলাৰ মতে অভিযুক্তপক্ষৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাক্ষী আছিল দিগম্বৰ বেজ। ন্যায়াধীশ খোচলাই তেওঁৰ কিতাপ 'The murder of the Mahatma' লিখিছিল বেজে তেওঁৰ দোষ স্বীকাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলক দোষী সাব্যস্ত কৰিবলৈ সন্মত হৈছিল।

১৯৪৯ চনৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত এই ৰায় ঘোষণা কৰা হৈছিল। বিচাৰক আত্মা চৰণে গডছে, আপ্তে আৰু আন পাঁচজনক অপৰাধৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল। গডছে আৰু আপ্তে দুয়োকে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছিল। সাভাৰকাৰক নিৰ্দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল।

লগতে এয়াও কোৱা হৈছিল যে দোষী সকলে আদেশৰ বিৰুদ্ধে আৱেদন কৰিব পাৰে। তাৰ পাছত ৪ দিন পাছত তেওঁলোকে পঞ্জাৱ উচ্চ ন্যায়ালয়ত (বৰ্তমান পূৱ পঞ্জাৱ) ত আবেদন কৰিছিল।

কিন্তু গডছেৰ আবেদনে আদালতৰ এক অনুসন্ধানত আপত্তি কৰিছিল যে তেওঁ গান্ধীৰ হত্যাত জড়িত একমাত্ৰ নহয়। তাৰ আঁৰত আছিল ষড়যন্ত্ৰ।

ন্যায়াধীশ খোচলা, ন্যায়াধীশ এ এন ভাণ্ডাৰী আৰু ন্যায়াধীশ আচ্ছ্ৰু ৰামকে ধৰি এখন বিচাৰপীঠে এই আবেদনৰ শুনানি কৰিছিল। এই আবেদনত গডছে কোনো অধিবক্ত নলৈ নিজেই তৰ্ক কৰিছিল।

আদালতত ন্যায়ধীশ খোচলাই কৈছিল যে অভিযুক্ত অনুতপ্ত নহয় আৰু "নিজকে এজন নিৰ্ভীক দেশপ্ৰেমী আৰু হিন্দু আদৰ্শৰ এজন নায়ক হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ"চেষ্টা কৰিছিল।

দোষীসকলে প্ৰিভি কাউন্সিলৰ ওচৰত বিশেষ ছুটিৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰিছিল। অৱশ্যে এই আবেদন নাকচ কৰা হৈছিল।দত্তাত্ৰয় পাৰ্চুৰে আৰু শংকৰ কিষ্টেয়াক সকলো অভিযোগৰ পৰা মুক্তি দিয়া হৈছিল।

ভাৰতৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে ক্ষমাৰ আৱেদন প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ পিছত গডছে আৰু আপ্তেৰ ফাঁচী অনিবাৰ্য হৈ পৰিছিল। গডছেৰ শাস্তি ৰেহাইৰ বাবে আৱেদন তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে কৰিছিল। ১৯৪৯ চনৰ ১৫ নৱেম্বৰত আম্বালা কাৰাগাৰত দুয়োকে লোকক ফাঁচী দিয়া হৈছিল।

