MP Assembly Elections 2023 Live Updates: প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰক ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশত বাধা বিজেপি কৰ্মীৰ...
MP Assembly Elections 2023 Live Updates: প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰক ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশত বাধা বিজেপি কৰ্মীৰ...
ৰাষ্ট্ৰীয়

MP Assembly Elections 2023 Live Updates: প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰক ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশত বাধা বিজেপি কৰ্মীৰ...

ভোটকেন্দ্ৰত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমল নাথৰ পুত্ৰক!

প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমল নাথৰ পুত্ৰই উত্থাপন কৰিছে এক গুৰুতৰ অভিযোগ। তেওঁক বিজেপি কৰ্মীয়ে ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰিছে। কমল নাথৰ পুত্ৰ নকুল নাথে কয়, তেওঁক অকৰ্তৃত্বশীল ভাৱে বিজেপি কৰ্মীয়ে ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰিছে।

আজি গণতন্ত্ৰৰ বৃহৎ উৎসৱ

আজি গণতন্ত্ৰৰ বৃহৎ উৎসৱ।গণতন্ত্ৰত মানুহৰ সকলো অধিকাৰ আছে। মই ৰাইজক বাহিৰলৈ আহি বিজেপিৰ বাবে বৃহৎ সংখ্যাত ভোট দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো...।" মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সাংসদ উমা ভাৰতীয়ে ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে কয়ে এইদৰে।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ

বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থি তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ সিং পাটেলে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ

নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিল ডিমানি বিধানসভা সমষ্টিৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতি

ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে দুই ফৈদৰ মাজত সংঘটিত হোৱা সংঘাত নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে। অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বিজয় সিং ভদুৰিয়াই এই সন্দৰ্ভত কয়, পুৱা খবৰ পাইছিলো দুই ফৈদৰ মাজত সংঘাত হৈছে আৰু শিল দলিওৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। লগে লগে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল আৰু দুয়োপক্ষক আঁতৰাই পঠিওৱা হৈছে। এজন ব্যক্তিয়ে মূৰত আঘাত পাইছে। পৰিস্থিতি এতিয়া শান্তিপূৰ্ণ। কেইজনমান গাওঁবাসীয়ে গুলী চালনাৰ অভিযোগ কৰিছিল যদিও তাৰ কোনো প্ৰমাণ লাভ কৰা নাই।

২ ঘণ্টাত ১১.৬৫ শতাংশ ভোটদান

নিৰ্বাচন আয়োগে দিয়া তথ্য অনুসৰি পুৱা ৯ বজালৈকে মধ্যপ্ৰদেশত মুঠ ভোটৰ ভিতৰত ১১.৬৫ শতাংশ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছে। ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে সকলোকে ওলাই আহি ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।

ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে হিংসাত্মক পৰিস্থিতি

মধ্যপ্ৰদেশৰ ডিমানি বিধানসভা সমষ্টিৰ ১৪৭ আৰু ১৪৮ নং ভোটকেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে হিংসাত্মক ঘটনা। দুই ফৈদৰ মাজত সংঘটিত হোৱা এই হিংসাত্মক ঘটনাত এটা ফৈদে আনটো ফৈদলৈ শিল দলিওৱা দেখা পোৱা গৈছে। এই ঘটনাত এজন লোক আহত হৈছে। চাওক সেই দৃশ্য।

ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ

মধ্যপ্ৰদেশৰ ২৩০ খন আসনত চলি আছে ভোটগ্ৰহণ। তাৰ মাজতে দেখা গৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে।

শিৱৰাজ  সিং চৌহান, নৰোত্তম মিশ্ৰয়ই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ

মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে বুধনিত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে। ইফালে ৰাজ্যখনৰ গৃহমন্ত্ৰী নৰোত্তম মিশ্ৰয় ডাতিয়াত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে।

আকৌ এবাৰ দেখা গ'ল শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ জনপ্ৰিয়তা

প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমল নাথে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ

প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমল নাথে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ। তেওঁ ৰাজ্যখনৰ ছিন্দৱাৰাত তেওঁৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। ২০১৮ ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা কমল নাথে ২০২০ ত দলীয়া বিসম্বাদৰ বাবে হেৰুৱাইছিল ক্ষমতা। ফলত ৰাজ্যখনত বিজেপিয়ে গঠন কৰিছিল চৰকাৰ।

হুইল ছেয়াৰত বহি ভোট দিবলৈ আহিল ভোটাৰ

ৰাজ্যখনত ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ভোটিং কেন্দ্ৰসমূহৰ বাহিৰত ভোটাৰে শাৰী পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিয়েও পুৱা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা দেখা গৈছে।

২৫৩৩ গৰাকীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব জনতাই

ৰাজ্যখনৰ মুঠ ২৩০ টা বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ, বিজেপি, বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টি, আপ, চি পি এম, চি পি আই এমকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে আৰু নিৰ্দলীয়ভাৱে মুঠ ২৫৩৩ গৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াইছে।

পুৱা ৭বজাৰ পৰা আম্ভ ভোটগ্ৰহণ

মধ্যপ্ৰদেশৰ ২৩০ খন বিধানসভাৰ আসনত আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ।বিয়লি ৫ বজালৈ ইয়াত ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত থাকিব। নিৰ্বাচিত কেইটামান ভোট কেন্দ্ৰত অৱশ্যে পুৱা ৮ বজাৰ পৰাহে আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ।

মধ্যপ্ৰদেশ
বিধানসভা নিৰ্বাচন

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