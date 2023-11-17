MP Assembly Elections 2023 Live Updates: প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰক ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশত বাধা বিজেপি কৰ্মীৰ...

প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমল নাথৰ পুত্ৰই উত্থাপন কৰিছে এক গুৰুতৰ অভিযোগ। তেওঁক বিজেপি কৰ্মীয়ে ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰিছে। কমল নাথৰ পুত্ৰ নকুল নাথে কয়, তেওঁক অকৰ্তৃত্বশীল ভাৱে বিজেপি কৰ্মীয়ে ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰিছে।
VIDEO | Nakul Nath, Congress leader and son of Madhya Pradesh Congress chief Kamal Nath, was allegedly stopped from entering polling booth in Bararipura, Chhindwara by BJP workers. #MadhyaPradeshElections2023 #AssemblyElectionsWithPTI pic.twitter.com/IcYT7oKmOo— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2023
আজি গণতন্ত্ৰৰ বৃহৎ উৎসৱ।গণতন্ত্ৰত মানুহৰ সকলো অধিকাৰ আছে। মই ৰাইজক বাহিৰলৈ আহি বিজেপিৰ বাবে বৃহৎ সংখ্যাত ভোট দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো...।" মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সাংসদ উমা ভাৰতীয়ে ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে কয়ে এইদৰে।
#WATCH | Tikamgarh: On MP and Chhattisgarh elections, former Madhya Pradesh CM and BJP leader Uma Bharti says "Today is the mega festival of democracy. People have all the rights in a democracy. I appeal to the people to come out and vote in large numbers for BJP..." pic.twitter.com/8d7i1enAW4— ANI (@ANI) November 17, 2023
#WATCH | Tikamgarh, Madhya Pradesh: Union Minister Virendra Kumar casts his vote at polling booth number 74. pic.twitter.com/BpYLX43X6X— ANI (@ANI) November 17, 2023
#WATCH | Madhya Pradesh Elections | Union Minister and BJP candidate from Narsinghpur, Prahlad Singh Patel casts his vote at a polling booth here. pic.twitter.com/CGsGeqjFzm— ANI (@ANI) November 17, 2023
ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে দুই ফৈদৰ মাজত সংঘটিত হোৱা সংঘাত নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে। অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বিজয় সিং ভদুৰিয়াই এই সন্দৰ্ভত কয়, পুৱা খবৰ পাইছিলো দুই ফৈদৰ মাজত সংঘাত হৈছে আৰু শিল দলিওৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। লগে লগে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল আৰু দুয়োপক্ষক আঁতৰাই পঠিওৱা হৈছে। এজন ব্যক্তিয়ে মূৰত আঘাত পাইছে। পৰিস্থিতি এতিয়া শান্তিপূৰ্ণ। কেইজনমান গাওঁবাসীয়ে গুলী চালনাৰ অভিযোগ কৰিছিল যদিও তাৰ কোনো প্ৰমাণ লাভ কৰা নাই।
#WATCH | DSP Vijay Singh Bhadoriya says, "...Information was received this morning that a scuffle broke out between two sides and a stone pelting has ensued. Police reached here and both sides were removed from there. One person got injured in his head. Situation is peaceful… pic.twitter.com/2oD0DVsngn— ANI (@ANI) November 17, 2023
নিৰ্বাচন আয়োগে দিয়া তথ্য অনুসৰি পুৱা ৯ বজালৈকে মধ্যপ্ৰদেশত মুঠ ভোটৰ ভিতৰত ১১.৬৫ শতাংশ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছে। ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে সকলোকে ওলাই আহি ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।
মধ্যপ্ৰদেশৰ ডিমানি বিধানসভা সমষ্টিৰ ১৪৭ আৰু ১৪৮ নং ভোটকেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে হিংসাত্মক ঘটনা। দুই ফৈদৰ মাজত সংঘটিত হোৱা এই হিংসাত্মক ঘটনাত এটা ফৈদে আনটো ফৈদলৈ শিল দলিওৱা দেখা পোৱা গৈছে। এই ঘটনাত এজন লোক আহত হৈছে। চাওক সেই দৃশ্য।
#WATCH | Madhya Pradesh Elections | Violence reported at polling booths 147-148 of Dimani Assembly constituency, in Mirghan, Morena when stone pelting ensued between two sides. One person injured in stone pelting. The situation is now under control. pic.twitter.com/AeqFhuEUQp— ANI (@ANI) November 17, 2023
মধ্যপ্ৰদেশৰ ২৩০ খন আসনত চলি আছে ভোটগ্ৰহণ। তাৰ মাজতে দেখা গৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে।
#WATCH | Madhya Pradesh Elections | Chief Minister and BJP candidate from Budhni, Shivraj Singh Chouhan offers prayers at a temple in Sehore. pic.twitter.com/IRONcHH0GR— ANI (@ANI) November 17, 2023
মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে বুধনিত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে। ইফালে ৰাজ্যখনৰ গৃহমন্ত্ৰী নৰোত্তম মিশ্ৰয় ডাতিয়াত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে।
#WATCH | Madhya Pradesh Elections | Chief Minister and BJP candidate from Budhni, Shivraj Singh Chouhan and his wife Sadhna Singh greeted by women in Sehore.— ANI (@ANI) November 17, 2023
Voting for the state elections is underway. pic.twitter.com/WWfwSEcJtH
প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমল নাথে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ। তেওঁ ৰাজ্যখনৰ ছিন্দৱাৰাত তেওঁৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। ২০১৮ ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা কমল নাথে ২০২০ ত দলীয়া বিসম্বাদৰ বাবে হেৰুৱাইছিল ক্ষমতা। ফলত ৰাজ্যখনত বিজেপিয়ে গঠন কৰিছিল চৰকাৰ।
ৰাজ্যখনত ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ভোটিং কেন্দ্ৰসমূহৰ বাহিৰত ভোটাৰে শাৰী পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিয়েও পুৱা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা দেখা গৈছে।
#मध्यप्रदेश_विधानसभा_निर्वाचन_2023— CEOMPElections (@CEOMPElections) November 17, 2023
उमरिया के मतदान केंद्र हथपुरा में दिव्यांग मतदाता श्री रामसिंह उत्साह के साथ वोट डालने पहुंचे।
मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं की सुगमता के लिए व्हीलचेयर, रैम्प जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।@rajivkumarec@ECISVEEP@SpokespersonECI pic.twitter.com/CChbh8T66c
ৰাজ্যখনৰ মুঠ ২৩০ টা বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ, বিজেপি, বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টি, আপ, চি পি এম, চি পি আই এমকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে আৰু নিৰ্দলীয়ভাৱে মুঠ ২৫৩৩ গৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াইছে।
মধ্যপ্ৰদেশৰ ২৩০ খন বিধানসভাৰ আসনত আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ।বিয়লি ৫ বজালৈ ইয়াত ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত থাকিব। নিৰ্বাচিত কেইটামান ভোট কেন্দ্ৰত অৱশ্যে পুৱা ৮ বজাৰ পৰাহে আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ।