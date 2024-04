উজনিৰ ৫ সমষ্টিত কি হ'ব ফলাফল? বিজেপিৰ আজি নিশা পৰ্যালোচনা বৈঠক

ഈ തോൽവിക്ക് ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇനി ഒരിക്കലും വയനാട്ടിലേക്ക് വരില്ല.



Shri @surendranbjp will be a responsible voice for Wayanad, unlike the incumbent who came here in the pursuit of a safe seat.



Grateful to the people of Wayanad for their enthusiastic turnout today. pic.twitter.com/4immaCj2qc