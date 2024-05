অন্ত পৰা নাই ভোটগ্ৰহণঃ অমিত শ্বাহে ক'লে চৰকাৰ গঠন কৰিলেই বিজেপিয়ে...

4 चरण की 380 सीटों के चुनाव पूरा होने के साथ ही मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं।



Modi Ji has attained a majority with 270 seats, after the completion of voting in 380 seats of the first 4 phases. pic.twitter.com/bPc5GKEWsp