শাস্ত্ৰৰ মতে কোন মাহ, কি বাৰত শিশুৰ মুণ্ডন কৰিব লাগে জানি লওক

ডিজিটেল ডেস্ক: হিন্দু ধৰ্মত শিশুৰ জন্মৰ পিছত পালন কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত মুণ্ডন বা চৃড়াকৰণ অন্যতম। চূড়াকৰণ হিন্দু ধৰ্মৰ ষোল্লটা প্ৰধান বৈদিক সংস্কাৰৰ ভিতৰত অষ্টমটো আচাৰ। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে শিশুৰ জীৱনত শুভ শক্তিৰ আগমন আৰু অশুভ শক্তিৰ প্ৰভাৱ আঁতৰোৱা হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।
মুণ্ডন অনুষ্ঠানৰ আধ্যাত্মিক গুৰুত্ব
ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি, জন্মৰ সময়ত শিশুৰ মূৰত থকা চুলি পূৰ্বজন্মৰ কৰ্ম আৰু অশুদ্ধিৰ প্ৰতীক। সেয়েহে, চুলি কটাৰ জৰিয়তে সেই নেতিবাচকতা দূৰ কৰি শিশুৰ নতুন জীৱনৰ শুভ সূচনা কৰা হয়। মুণ্ডন অনুষ্ঠানৰ পিছত শিশুৰ জীৱনত সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য আৰু উন্নতি আহে বুলি জনবিশ্বাস আছে।
সম্ভাৱ্য লাভসমূহ
মুণ্ডনৰ বহু উপকাৰিতা আছে বুলি কোৱা হয়—
চুলি কাটিলে শিশুৰ শাৰীৰিক শক্তি আৰু বুদ্ধিমত্তা বিকাশত সহায় কৰে।
জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ মতে, চুলি নকটাকৈ বাহিৰলৈ ওলাই গ’লে দুষ্ট শক্তিৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা থাকে। মুণ্ডনে সেই আশংকা দূৰ কৰে।
নতুনকৈ গজা চুলি অধিক মজবুত আৰু স্বাস্থ্যৱান হয়।
মুণ্ডন কৰাৰ পাছত মূৰৰ ছাল পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে আৰু শিশুৰ মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দেখায়।
যদিও এইসমূহ মূলতঃ বিশ্বাসৰ সৈতে জড়িত, তথাপিও পৰিয়ালসমূহে পৰম্পৰা অনুসৰি এই অনুষ্ঠান পালন কৰি আহিছে।
মুণ্ডনৰ বাবে শুভ দিন আৰু মাহ
শাস্ত্ৰ মতে, সোমবাৰ, বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰ মুণ্ডনৰ বাবে শুভ দিন বুলি গণ্য কৰা হয়। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি মাঘ আৰু ফাগুন মাহক এই অনুষ্ঠানৰ বাবে উত্তম বুলি কোৱা হয়। অৱশ্যে, পৰিয়ালৰ নিজা পৰম্পৰা আৰু পণ্ডিতৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি শুভ মুহূৰ্ত নিৰ্বাচন কৰাটো উত্তম।
আদৰ্শ বয়স
শাস্ত্ৰত শিশুৰ প্ৰথম, তৃতীয় বা পঞ্চম বছৰত মুণ্ডন কৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত তৃতীয় বছৰত কৰা মুণ্ডনক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি গণ্য কৰা হয়। পঞ্চম বা সপ্তম বছৰত কৰিলে মধ্যমীয়া ফল লাভ হয় বুলি ধৰা হয়। আনহাতে, দশম বা একাদশ বছৰত কৰিলে তেনেই শুভ বুলি গণ্য কৰা নহয়।
মুণ্ডনৰ স্থান
মুণ্ডন সাধাৰণতে কোনো দেৱতা বা পৰিয়ালৰ কুলদেৱতাৰ মন্দিৰত অথবা পবিত্ৰ নদীৰ পাৰত সম্পন্ন কৰা হয়। কিছুমান ঠাইত চুলি নদীত বিসৰ্জন দিয়া হয় বা গো-গোহালিত পুতি থোৱা হয়। কোনো কোনো পৰিয়ালে চুলিবোৰ কুলদেৱতাক উৎসৰ্গা কৰি তাৰ পিছত বিসৰ্জন দিয়ে।
মুণ্ডন অনুষ্ঠান কেৱল এটা চুলি কটাৰে ৰীতি নহয়, ই এক গভীৰ আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে শিশুৰ জীৱনত শুভ সূচনা কামনা কৰা হয়। যদিও আধুনিক যুগত এই বিশ্বাসসমূহক বহুতে ভিন্ন দৃষ্টিভংগীৰে বিবেচনা কৰে, তথাপিও বহু পৰিয়াল আজিও পৰম্পৰা আৰু বিশ্বাসৰ আধাৰত এই সংস্কাৰ আন্তৰিকতাৰে পালন কৰি আহিছে।