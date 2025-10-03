চিৰকাললৈ দূৰ হ’ব শনিৰ কুপ্ৰভাৱ

ডিজিটেল ডেস্ক: চলিত অক্টোবৰ মাহটো বহু দিশত বিশেষ হ’বলৈ গৈ আছে। কিয়নো এই মাহত বহুতেই বহু উৎসৱ, উপবাস পালন কৰিব। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৪ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ শনি দেৱৰ পূজাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন বুলি গণ্য কৰা হৈছে। হয়, কাইলৈ শনিবাৰ। কাইলৈ শনিপ্ৰদোষ ব্ৰত। বিশ্বাস অনুসৰি, এই দিনটোত তিনিটা শক্তিশালী প্ৰতিকাৰ সম্পন্ন কৰিলে শনি মহাদোষৰ পৰা মুক্ত হোৱাই নহয়, বহু পূৰ্ব জীৱনৰ বহু পাপৰ পৰাও মুক্ত হয়।
এইবাৰ শনিপ্ৰদোষ ব্ৰত শনিবাৰে পৰাৰ বাবে ইয়াৰ তাৎপৰ্য্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইছে। এই দিনটোত ভগৱান শনি মহাৰাজক বিশেষভাৱে পূজা কৰাৰ বিধান আছে। জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে, এই ব্ৰত পালন কৰিলে শনিৰ সকলো অশুভ প্ৰভাৱৰ পৰা সকাহ পোৱা যায়। এইবাৰ অক্টোবৰ মাহত এক বিৰল কাকতলীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিয়নো একে মাহতে দুবাৰকৈ শনিপ্ৰদোষৰ ব্ৰত পালন কৰা হ’ব।
শনিপ্ৰদোষ ব্ৰতৰ তাৎপৰ্য
শনিপ্ৰদোষ ব্ৰত পালন কৰিলে শনিদেৱৰ অসন্তুষ্টিৰ ফলত মানুহৰ জীৱনত হোৱা সকলো কষ্ট দূৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। শনি দেৱ হৈছে কৰ্ম গ্ৰহ, কৰ্ম, সংগ্ৰাম, বিলম্বৰ সৈতে জড়িত। কিন্তু তেওঁক সন্তুষ্ট কৰাসকলে তেওঁলোকৰ জীৱনত এনে পৰিৱৰ্তন অনুভৱ কৰে যে সাতটা প্ৰজন্মই কেতিয়াও দৰিদ্ৰতাৰ সন্মুখীন নহয়। তেওঁলোকৰ কেতিয়াও জীৱনত ধন-সম্পত্তি, সমৃদ্ধি, খ্যাতিৰ অভাৱ নহয়। যদি আপুনিও শনি দেৱক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰে, তেন্তে কাইলৈ এই তিনিটা প্ৰতিকাৰ নিশ্চয়কৈ সম্পন্ন কৰক।
প্ৰথম প্ৰতিকাৰ
কাইলৈ পুৱা সোনকালে উঠি গা ধুই উপবাসে থাকি প্ৰতিজ্ঞা কৰিব। ইয়াৰ পিছত যিকোনো শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ শিৱলিংগত তিল আৰু মৌ আগবঢ়াই ১০৮ বাৰ শনিবীজ মন্ত্ৰ জপ কৰিব।
শনিবীজ মন্ত্ৰ : ওম প্ৰীম প্ৰীম প্ৰৌম সাহ শনৈশ্চৰায় নম।
দ্বিতীয় প্ৰতিকাৰ
শনিপ্ৰদোষৰ উপবাস কৰি সন্ধিয়া শনি মন্দিৰ এটা পৰিদৰ্শন কৰি ছাঁ দান কৰিব। ছাঁ দান অৰ্থাৎ তেলৰ পাত্ৰত নিজৰ প্ৰতিবিম্ব চাই লৈ তেল আৰু পাত্ৰ মন্দিৰত দান কৰা। মূলত শনি দেৱক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ, বিশেষকৈ শনিৰ কু-প্ৰভাৱৰ পৰা উপশম পাবলৈ ছাঁ দান কৰা হয়। এই প্ৰতিকাৰে শনি দোষৰ পৰা সকাহ দিয়ে আৰু শনি সম্পৰ্কীয় দুৰ্ঘটনা, যেনে জুই, পানী বা বাহন দুৰ্ঘটনাৰ পৰাও সুৰক্ষা দিয়ে।
তৃতীয় প্ৰতিকাৰ
কাইলৈ সন্ধিয়া এজোপা আঁহত গছৰ তলত তিল তেলৰ চাকি জ্বলাই ১১ বাৰ শনি নীলাঞ্জন মন্ত্ৰ জপ কৰিব।
শনি নীলাঞ্জন মন্ত্ৰ : ওম নীলাঞ্জন সমাজ ৰবিপুত্ৰ যমগ্ৰজাম। ছয়মৰ্দন্দসম্ভুতম তাম নমমি শনৈশচৰাম ।
বি.দ্ৰ: এই লেখাটো কেৱল বিশ্বাস আৰু তথ্যৰ ভিত্তিত লেখা হৈছে।