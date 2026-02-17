জানি লওক ৰমজান মাহৰ সময়, তাৰিখ

ডিজিটেল ডেস্ক: ৰমজান মাহক ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে আটাইতকৈ পৱিত্ৰ মাহ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। এইবাৰ ৰমজান মাহ ১৮ নে ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব, সেই বিষয়ে বহু লোকৰ মনত প্ৰশ্ন আছে।
উল্লেখ্য যে, ইছলামিক কেলেণ্ডাৰ চন্দ্ৰ-ভিত্তিক। সাধাৰণতে ৰমজান মাহ চন্দ্ৰ দৰ্শন (moon sighting)ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যদি ১৭ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৬ সন্ধিয়াতে চন্দ্ৰ দেখা যায়, তেন্তে প্ৰথম ৰোজা ৰখা হ’ব ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত। আনহাতে, যদিহে সেইদিনা চন্দ্ৰ দেখা নাযায়, তেন্তে ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰমজান মাহ আৰম্ভ হ’ব। এই পদ্ধতি বিশ্বজুৰি বহু দেশতে অনুসৰণ কৰা হয়, যাৰ ভিত্তিত ভাৰতত স্থানীয় চন্দ্ৰদৰ্শন সমিতিয়ে ৰমজানৰ সময় ঘোষণা কৰে।
ৰমজান মাহৰ ধৰ্মীয় তাৎপৰ্য
ৰমজান মাহ ইছলাম ধৰ্মৰ এটা অতি গুৰুত্বপূর্ণ অংশ। এই মাহত
সূৰ্যোদয়ের পূৰ্বে সেহৰী (suhoor) গ্ৰহণ কৰি ৰোজা আৰম্ভ হয়।
সূৰ্যাস্তৰ সময়ত ইফতাৰ (iftar)ৰে ৰোজা ভাঙা হয়।
খাদ্য, পানী, ধূমপান আৰু অন্যান্য দৈহিক কামত আবদ্ধতা এৰি দয়া আৰু আত্ম-উন্নতিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয়। এই সকলোবোৰ আচৰণে এই মাহক আত্মশুদ্ধি, ধৈৰ্য্য আৰু সহমৰ্মিতাৰ কার্যকৰী সময় হিচাপে গঢ়ি তোলে।
সমাজ আৰু ধৰ্মীয় আচাৰ
ভাৰতৰ বহু অঞ্চলত, বিশেষকৈ মছজিদসমূহত ৰমজান মাহত বিশেষ নামাজ (তৰাৱীহ), কোৰাণ পাঠ আৰু দান-সহায়ৰ কাৰ্য বৃদ্ধি পায়। ৰোজা পালন কৰি ইফতাৰৰ সময়ত পৰিয়াল, বন্ধু আৰু সমাজৰ সৈতে মিলিত হোৱাৰ পৰম্পৰা আছে। ৰমজান মাহে সামাজিক একতা আৰু ধৰ্মীয় বোধকো অধিক শক্তিশালী কৰে। সংক্ষেপত ক’লে, ভাৰতত ৰমজান মাহ এইবাৰ ১৮ বা ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু প্ৰায় ৩০ দিনৰ অন্তত ঈদ-উল-ফিতৰ সৈতে সমাপন হ’ব।