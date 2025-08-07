ৰাখী বন্ধনৰ শুভ সময় কেতিয়া জানি লওঁক

ডিজিটেল ডেস্ক: ৰাখী বান্ধোন, সুৰক্ষাৰ এক বন্ধন ! হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি শাওণ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত সমগ্ৰ দেশতে ৰাখী বন্ধন উৎসৱ উদযাপিত হয়। এই দিনটোত বায়েক অথবা ভনীয়েকে তেওঁৰ ককায়েক বা ভায়েকৰ হাতত ৰাখী নামৰ এডাল সূতা বান্ধি দিয়ে। এই ৰাখীতেই লুকাই থাকে ভনীয়েক অথবা বায়েকজনীৰ ভায়েক বা ককায়েকৰ প্ৰতি থকা মৰম, চেনেহ, ভালপোৱা আৰু মঙ্গলকামনা। লগতে লুকাই থাকে ভগ্নীক আজীৱন ৰক্ষা কৰাৰ ভাতৃৰ প্ৰতিশ্ৰুতি।
Raksha Bandhan-2025: ৰাখী বন্ধনৰ শুভ সময়
এইবাৰ ৯ আগষ্টত ৰাখী বন্ধন পালন কৰা হ’ব। বৈদিক পঞ্জিকা অনুসৰি, ৰাখী বন্ধনৰ শুভ সময় শাওন মাহৰ পূৰ্ণিমা অৰ্থাৎ ৮ আগষ্টৰ নিশা ২:১২ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ৯ আগষ্টৰ নিশা ১:২৪ বজাত শেষ হ’ব। ইফালে, দৃক পাঞ্চাঙৰ মতে, এই উৎসৱ পুৱা ৫:৪৭ বজাৰ পৰা ১:২৪ বজাৰ ভিতৰত পালন কৰিব লাগিব।
Raksha Bandhan-2025: এই বছৰটো কিয় বিশেষ ?
২০২৫ চনৰ ৯ আগষ্টত শ্ৰৱণ নক্ষত্ৰৰ সময়ত সৌভাগ্য যোগ আৰু সৰ্বৰ্থ সিদ্ধি যোগ একেলগে গঠন কৰা হৈছে। এনে যোগাসন প্ৰায় ৯৫ বছৰত এবাৰহে গঢ় লৈ উঠে।
সৌভাগ্য যোগ: সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য আৰু স্বাস্থ্য বৃদ্ধি কৰা যোগ। পৰিয়াল আৰু সম্পৰ্কত অতিৰিক্ত ইতিবাচক শক্তি আনে।
সৰ্বাৰ্থ সিদ্ধি যোগ: সকলো দাতব্য কামনা পূৰণ কৰা এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগ, এইবাৰ যিকোনো নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সৰ্বোত্তম সময় বুলি গণ্য কৰা হয়, কিয়নো এই সময়ছোৱাত সকলো বাধা বাটৰ পৰা আঁতৰি যায়।
শ্ৰৱণ নক্ষত্ৰ: সম্পৰ্ক মজবুত কৰা, বিশ্বাস গভীৰ কৰা আৰু আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি কৰা এক শুভ যোগ।