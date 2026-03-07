কি কয় স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞই, আচলতে কৰিব লাগে কি ?

ডিজিটেল ডেস্ক: শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত গা ধোৱাৰ সময়ত প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ অভ্যাসটো এক আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ মন্তব্যৰ পৰা ধাৰণা কৰিব পাৰি যে, বহুতেই ইয়াক সাধাৰণ আৰু স্বাভাৱিক ঘটনা বুলিয়েই মানি লয়। একাংশৰ মতে আকৌ এই অভ্যাস স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক। বিশেষকৈ, আধ্যাত্মিক গুৰু প্ৰেমানন্দ মহাৰাজে এই বিষয়ত কৰা মন্তব্যৰ পিছত এই বিষয়টো এতিয়া চর্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। এই সমগ্ৰ বিষয়টোত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগী আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ মতৰ বিষয়ে জানি-বুজি লোৱাটো সকলোৰে বাবে খুবেই দৰকাৰ।
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগী
গা ধোৱাৰ সময়ত মানুহৰ শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাই এক ধৰণৰ শিথিল অৱস্থাত উপনীত হয়। পানীৰ স্পৰ্শই মনক শান্ত কৰি তোলে আৰু শৰীৰত জমা হৈ থকা চাপ বা উত্তেজনা ধীৰে ধীৰে কমিবলৈ ধৰে। এই অৱস্থাত শৰীৰৰ ভিতৰৰ চাপ কমি যায়, যাৰ ফলত প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ অনুভূতি সহজে আহে। এয়া দেহ আৰু মনৰ মাজৰ স্বাভাৱিক সমন্বয়ৰ ফল।
গা ধোৱাটো কেৱল বাহ্যিক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰক্ৰিয়া নহয়, ই মানসিক আৰু আভ্যন্তৰীণ শুদ্ধিৰো এক মাধ্যম।
কি কয় বিশেষজ্ঞই ?
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ মতে, এই বিষয়টো অলপ বেলেগ। বিশেষকৈ, এই অভ্যাসে মহিলাৰ অভাৱনীয় ক্ষতি কৰিব পাৰে। কিয়নো, থিয় হৈ প্ৰস্ৰাৱ কৰিলে মূত্ৰাশয় সম্পূৰ্ণভাৱে খালী নহ’বও পাৰে। ফলস্বৰূপে সময়ৰ লগে লগে পেলভিক ফ্ল’ৰৰ পেশীবোৰ দুৰ্বল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে।
এই ক্ষেত্ৰত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে মানসিক 'কণ্ডিচনিং'। যদি এজন ব্যক্তিয়ে নিয়মীয়াকৈ বৈ যোৱা পানীৰ শব্দ শুনি প্ৰস্ৰাৱ কৰে, তেন্তে মগজুৱে সেই শব্দটোক মূত্ৰাশয় খালী কৰাৰ সংকেত হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ফলত ভৱিষ্যতে পানীৰ শব্দ শুনিলেই হঠাতে প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ ইচ্ছা বা প্ৰস্ৰাৱ লিক হোৱাৰ দৰে সমস্যায়ে দেখা দিব পাৰে।
পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু সংক্ৰমণৰ আশংকা
একেটা বাথৰুম বহুজনে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। হয়, মজিয়া বা ড্ৰেইনত থকা বেক্টেৰিয়াৰ পৰা সংক্ৰমণৰ আশংকা বৃদ্ধি পাব পাৰে। বিশেষকৈ যদি বাথৰুম নিয়মীয়াকৈ ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰা নহয়, তেন্তে এই অভ্যাসে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সৃষ্টি কৰাটো নিশ্চিত।
কি কৰা উচিত ?
বিশেষজ্ঞসকলে মূত্ৰাশয়ৰ স্বাস্থ্য ভাল ৰাখিবলৈ শৌচাগাৰত বহি স্বাভাৱিক অৱস্থাত প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে। তদুপৰি, পেলভিক ফ্ল’ৰৰ পেশী শক্তিশালী কৰিবলৈ কেগেল ব্যায়াম কৰাটো উপকাৰী বুলি কোৱা হয়। যদি সঘনাই প্ৰস্ৰাৱৰ হেঁচা, জ্বলা-পোৰা বা প্ৰস্ৰাৱ লিকৰ দৰে সমস্যা দেখা যায়, তেন্তে পলম নকৰাকৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত।
মুঠতে, গা ধোৱাৰ সময়ত প্ৰস্ৰাৱ কৰাটো কিছুমানৰ বাবে স্বাভাৱিক যেন লাগিলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই অভ্যাসৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগীয়ে ইয়াক শৰীৰৰ শিথিল অৱস্থাৰ সৈতে জড়িত বুলি ব্যাখ্যা কৰে। কিন্তু, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ দৃষ্টিৰে সঠিক অভ্যাস গঢ়ি তোলাটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ। সৰু সৰু অসাৱধানতাই ভৱিষ্যতে ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। সেয়েহে সচেতনতা আৰু সঠিক তথ্যৰ ভিত্তিত অভ্যাস গঢ়ি তোলাটোৱেই উত্তম।