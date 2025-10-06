Karwa Chauth 2025: আপোনাৰ কি ৰাশি ?

ডিজিটেল ডেস্ক: কৰৱা চৌথ এক জনপ্ৰিয় হিন্দু পৰ্ব, যি বিবাহিত মহিলাসকলে স্বামীৰ দীৰ্ঘ জীৱন কামনাৰে পালন কৰে। ‘কৰৱা’ মানে এটি সৰু মাটিৰ ঘট আৰু ‘চৌথ’ মানে চতুৰ্থী, অৰ্থাৎ কাতি মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষৰ চতুৰ্থী তিথিত এই উৎসৱ পালিত হয়। এই দিনটোত মহিলাসকলে উপবাস ৰাখে আৰু সন্ধিয়া চন্দ্ৰোদয়ৰ পিছত স্বামীৰ হাতৰ পৰা পানী সেৱন কৰি উপবাস ভংগ কৰে।
এইবাৰ কৰৱা চৌথ ১০ অক্টোবৰত পালন কৰা হ’ব। এই দিনটোত সূৰ্য্য আৰু চন্দ্ৰৰ সংযোগে কিছুমান ৰাশিৰ বাবে ভাগ্য কঢ়িয়াই আনিব। এই ৰাশিৰ অধীনত জন্ম লোৱাসকলে আৰ্থিক লাভ, সফলতা আৰু সমৃদ্ধি লাভ কৰিব। শুভ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব। এই ৰাশিকেইটা হৈছে-
বৃষ ৰাশি
বৃষ ৰাশিৰ বাবে এইবাৰ কৰৱা চৌথ অতি বিশেষ। এই ৰাশিৰ লোকে পেছাদাৰী জীৱনত নতুন উচ্চতাত উপনীত হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। প্ৰচাৰৰ আশা কৰা বা নতুন উদ্যোগ আৰম্ভ কৰাসকলৰ বাবে এই সময় অত্যন্ত অনুকূল হ’ব। আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোক খুব সবল হোৱাৰ লগতে নতুন সম্পত্তি বা বাহন ক্ৰয় কৰাৰ সপোন তেওঁলোকৰ পূৰণ হ’ব। এই ৰাশিৰ লোকৰ পাৰিবাৰিক সম্পৰ্কবোৰো শক্তিশালী হৈ উঠিব।
কৰ্কট ৰাশি
কৰ্কট ৰোগীৰ বাবে এইবাৰ কৰৱা চৌথে আৰ্থিক প্ৰগতি আৰু পাৰিবাৰিক সুখৰ সূচনা কৰে। বিনিয়োগ বা সঞ্চয়ৰ পৰিকল্পনা কৰাসকলে বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব। অভিভাৱকৰ সমৰ্থনে তেওঁলোকৰ আৰু অধিক আত্মবিশ্বাস কৰি তুলিব।
তুলা ৰাশি
তুলা ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে এই সময় ব্যক্তিগত আৰু পেছাগত দুয়োটা দিশেই খুব উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে। আপোনাৰ যোগাযোগৰ দক্ষতা আৰু আচৰণে আনক আপ্লুত কৰিব। নতুন সুযোগৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সৃষ্টিশীল চিন্তাধাৰাৰ শলাগ লোৱা হ’ব আৰু আপোনাৰ উৰ্ধতন বিষয়াসকলে আপোনাৰ কামত সন্তুষ্ট হ’ব। আপোনাৰ বিবাহিত জীৱনত প্ৰেম আৰু বুজাবুজি বাঢ়িব আৰু যিকোনো উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে এতিয়া সমাধান হ’ব।