পোহৰৰ উৎসৱত ৰঙৰো আছে বিশেষ গুৰুত্ব

ডিজিটেল ডেস্ক: দীপাৱলী কেৱল পোহৰ মিঠাইৰে উৎসৱ নহয়, দীপাৱলী ৰঙৰো উৎসৱ। চোতাল, দুৱাৰমুখ, প্ৰাৰ্থনা স্থলীত ৰংগোলী অংকন কৰাটো এই উৎসৱৰ পৰম্পৰাগত প্ৰতীক। কিন্তু, ৰংগোলী তৈয়াৰ কৰাৰ পৰম্পৰা কেৱল সজ্জাৰ বাবেই নহয়, বৰঞ্চ ইয়াৰ আঁৰত গভীৰ ধৰ্মীয় আৰু বৈজ্ঞানিক কাৰণ আছে। আজি এই বিষয়ে জানো আহক-
দেৱী লক্ষ্মীক আদৰণি জনোৱাৰ এক প্ৰতীক
হিন্দু ধৰ্ম বিশ্বাস মতে, দেৱী লক্ষ্মীয়ে দীপাৱলীৰ নিশা পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰি পৰিষ্কাৰ আৰু সুন্দৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে। ৰংগোলী তৈয়াৰ কৰাটো দেৱী লক্ষ্মীক আদৰণি জনোৱাৰ এক শুভ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হয়। দুৱাৰমুখত ৰংগোলী দেখি দেৱীয়ে আনন্দিত হৈ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে।
ধনাত্মক শক্তিৰ প্ৰবাহ
ৰংগোলীৰ প্ৰাণৱন্ত ৰং আৰু আৰ্হিয়ে ঘৰত ইতিবাচক শক্তিৰ প্ৰবাহৰ সৃষ্টি কৰে। ইয়াৰ ফলত সুখী আৰু শান্ত মন এটাৰ সৃষ্টি হয়, যাৰ ফলত এখন সুখী আৰু সমৃদ্ধিশালী ঘৰৰ সৃষ্টি হয়।
অশুভ শক্তিক প্ৰতিহত কৰাৰ উপায়
পুৰাণৰ মতে, ‘আল্পনা’ বা ‘কোলাম’ নামেৰেও পৰিচিত ৰংগোলীয়ে ঋণাত্মক শক্তি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিয়ে। ইয়াৰ ডিজাইনত থকা তৰংগ আৰু জ্যামিতিক আৰ্হিই শক্তিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে।
মনটোক কৰে কেন্দ্ৰীভূত,সৃষ্টিশীল
ৰংগোলী তৈয়াৰ কৰাটোক ধ্যান প্ৰক্ৰিয়া বুলি গণ্য কৰা হয়। কোনোয়ে যেতিয়া ৰঙালী আঁকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনোযোগ ৰং আৰু আকৃতিৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত হয়, যাৰ ফলত মানসিক শান্তি আৰু একাগ্ৰতা বৃদ্ধি পায়।
ঘৰৰ সৌন্দৰ্য্য, উৎসৱৰ আনন্দ বৃদ্ধি
দীপাৱলীৰ দিনা ৰংগোলীয়ে আপোনাৰ ঘৰখন সুন্দৰ আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে। উৎসৱৰ পৰিৱেশত ৰঙে আনন্দ বৃদ্ধি কৰে। ৰং অবিহনে দীপাৱলী আধৰুৱা।
ৰংগোলী তৈয়াৰ কৰাৰ শুভ স্থান
মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ, প্ৰাৰ্থনা কক্ষ আৰু তুলসীৰ চাৰিওফালে ৰংগোলী তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে আটাইতকৈ শুভ স্থান বুলি গণ্য কৰা হয়।