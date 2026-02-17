চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জামুগুৰিহাটত আলি আঃয়ে লৃগাঙৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি

চোতাল-পথাৰ সকলোতে অবিৰাম নিগৰিছে ঐনিঃতম ৷ জামুগুৰিহাটৰ তৌভঙা যুৱক সংঘ  আৰু মহিলা সমিতিৰ সৌজন্যত অহা ১৮ আৰু ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীত দুদিনীয়া কাৰ্য্যসূচীৰে মিছিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ  কৃষি ভিত্তিক উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাং উদযাপনৰ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি।

ডিজিটেল সংবাদ,জামুগুৰিহাটঃ ফাগুন আহিছে ! গাভৰুৰ আঁচল উৰুৱাই নিবলৈ আহিছে নিলাজ ফাগুন ৷ আকাশে-বতাহে ৰং চটিয়াই আহিছে ফাগুন- যেন লৃগাঙৰ বতৰা লৈ । ঐনিতমৰ কলিৰে আকাশ-বতাহ মুখৰিত হৈ পৰিছে অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ মিচিংসকলৰ জনবসতিপূৰ্ণ গাঁওসমূহত। চোতাল-পথাৰ সকলোতে অবিৰাম নিগৰিছে ঐনিঃতম ৷ জামুগুৰিহাটৰ তৌভঙা যুৱক সংঘ  আৰু মহিলা সমিতিৰ সৌজন্যত অহা ১৮ আৰু ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীত দুদিনীয়া কাৰ্য্যসূচীৰে মিছিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ  কৃষি ভিত্তিক উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাং উদযাপনৰ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। প্ৰত্যেক বছৰৰ ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। বুধবাৰটোক মিচিংসকলে অতি শুভ আৰু লখিমী বুলি বিবেচনা কৰে। 

উল্লেখ্য যে, এই দিনটোৰ পৰাই তেওঁলোকে আহুধানৰ বীজ সিঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰে। শস্যৰ অধিক উৎপাদন কামনা কৰিয়েই জীয়াভৰলী নৈপৰীয়া মিচিংসকলে এই উৎসৱ পালন কৰে। উৎসৱৰ দিনা ভাত,বৰা চাউল আৰু ছাই মদ আগবঢ়াই 'দঞিপল' ৰ নাম লৈ স্তুতি গীত আওৰায়। এই উপলক্ষে ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে
পুৱা তৌভঙা গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি জয়ন্ত পাৰ্দুমে পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্য্যসূচী সমূহৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পাছতে অনুষ্ঠিত হ'ব লৃগাং অনুষ্ঠান ৷ 

১০ বজাত বাৰেবৰণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰিব গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি চিবেন মিলি আৰু পদুম লিংকুৱে ৷ ১১ বজাত গোমৰাগ ছ:মান উদ্বোধন কৰিব  উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ৰাজু চিন্তেই ৷ ১২ বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব সম্বৰ্দ্ধনা অনুষ্ঠান ৷ সন্ধিয়া ৬ বজাৰ বটাবিতৰনী অনুষ্ঠানৰ  পাছতে ৭ বজাৰ পৰা নৃত্য প্ৰতিযোগিতা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি উদ্যোক্তা সকলে জনাইছে ৷  ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ সন্ধিয়া ৬ বজাত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা শুভ উদ্বোধন কৰিব নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই ৷ দুই দিনৰ সমূহ কাৰ্য্যসূচীত সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ উপস্থিতি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছে আয়োজক কমিটিয়ে ৷

