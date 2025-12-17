জুবিন গাৰ্গ হত্যাকাণ্ড : শ্যামকানু, সিদ্ধাৰ্থ, অমৃতপ্ৰভাসহ ৫ অভিযুক্তৰ প্ৰমাণৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰিলে অখিল গগৈয়ে

চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জুবিন গাৰ্গ হত্যাকাণ্ড : শ্যামকানু, সিদ্ধাৰ্থ, অমৃতপ্ৰভাসহ ৫ অভিযুক্তৰ প্ৰমাণৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰিলে অখিল গগৈয়ে

জুবিন গাৰ্গ হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত অভিযুক্তসকলৰ সন্দৰ্ভত বুধবাৰে কাজিৰঙাত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে এখনি সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। এই সংবাদমেলযোগে অখিল গগৈয়ে উক্ত ঘটনা সম্পৰ্কত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে।

WhatsApp Image 2025-12-17 at 9.16.03 PM

ডিজিটেল ডেস্ক : জুবিন গাৰ্গ হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত অভিযুক্তসকলৰ সন্দৰ্ভত বুধবাৰে কাজিৰঙাত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে এখনি সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। এই সংবাদমেলযোগে অখিল গগৈয়ে উক্ত ঘটনা সম্পৰ্কত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। 

WhatsApp Image 2025-12-17 at 8.23.48 PM (4)

বিধায়ক গগৈয়ে মূলতঃ জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ঘটনাৰ তথ্যসম্বলিত বিশেষ তদন্তকাৰী গোট( এছ আই টি)য়ে আদালতত দাখিল কৰা অভিযোগনামা (চাৰ্জশ্বীট)ৰ পাঁচ মূল অভিযুক্তৰ ওপৰত দিয়া প্ৰমাণসমূহৰ সম্পৰ্কত কিছু কথা ব্যক্ত কৰে। এই প্ৰমাণসমূহৰ বিৱৰণ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰাৰ কথাও তেওঁ অৱগত কৰে সংবাদমেলত।

WhatsApp Image 2025-12-17 at 8.23.48 PM (3)

উল্লেখযোগ্য যে, সংবাদমেলত বিধায়ক গগৈয়ে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ঘটনাৰে জড়িত তথা অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত, অমৃতপ্ৰভা মহন্ত, শেখৰজ্যোতি গোস্বামী, সন্দীপন গাৰ্গ আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে যি সাক্ষ্য প্ৰমাণ পালে এছ আই টিয়ে, সেইবোৰ তেওঁ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি সংবাদমেলত ৰাজহুৱা কৰে। ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতে থকা অভিযুক্তৰ এই প্ৰমাণৰ বিৱৰণ সবিস্তাৰে তেওঁ ৰাজহুৱা কৰে।

WhatsApp Image 2025-12-17 at 8.23.48 PM (2)

প্ৰথমে তেওঁ অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ প্ৰমাণৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰে। চাৰ্জশ্বীট নং ১৪/ ২০২৫ৰ পৃষ্ঠা নং ২৯৪ৰ ক্ৰমিক নং A1ত থকা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে থকা প্ৰমাণৰ বিৱৰণত আছে- 

ভুক্তভোগীক নিচাগ্রস্ত অৱস্থালৈ লৈ গৈ আৰু সেই নিচাগ্রস্ত আৰু প্রায় অচেতন হৈ অসাৰ হৈ পৰা অৱস্থাত, স্বয়ংক্রিয়ভাৱে অংগ সঞ্চালন কৰিব নোৱাৰাকৈ শৰীৰত শক্তি কমি যোৱা আৰু প্রতিক্রিয়াহীন হৈ পৰোতে ভুক্তভোগীক সাঁতুৰিবলৈ দিয়া;

লাইফ জেকেট অবিহনেই ভুক্তভোগীক সাঁতুৰিবলৈ দিয়া;

চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শৰ বিপৰীতে গৈ সাগৰত সাঁতুৰিবলৈ দিয়া। জুবিন গাৰ্গক চিকিৎসা কৰি থকা চিকিৎসক ডাঃ হিতেশ বৰুৱাৰ মতৰ বিপক্ষে গৈ সাগৰত সাতুৰিবলৈ দিয়া, যদিওবা তেওঁক ডাক্তৰে জুই আৰু পানীৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল আৰু সেই পৰামৰ্শৰ সময়ত অভিযুক্ত A1 নিজেই উপস্থিত আছিল;

ভুক্তভোগীৰ মৃগীৰোগৰ (epilepsy) ইতিহাস থকাৰ পিছতো ভ্ৰমণৰ বাবে চিকিৎসাগত ফিটনেচৰ প্ৰমাণপত্ৰ নোলোৱা;

ভুক্তভোগীৰ বমি হোৱা আৰু মৃগীৰোগৰ লক্ষণসমূহক সাধাৰণ গেছট্ৰিকৰ সমস্যাহে বুলি অৱহেলা কৰা;

ভুক্তভোগীক অৱসৰ দিবলৈ (জীৱন শেষ কৰিবলৈ) পৰিকল্পনা কৰা আৰু ভুক্তভোগীৰ পৰা সৰ্বাধিক বিত্তীয় লাভ আদায় কৰা;

শেহতীয়াকৈ মহাবীৰ একুৱা (Mahavir Aqua), হোটেল হেৰিটেজ আৰু পৰিবহন ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰি নিজৰ অৰ্থনৈতিক স্বার্থ পূৰণ কৰা;

ভুক্তভোগীৰ প্ৰতি কৰিবলগীয়া সকলো দায়িত্ব সঠিকভাৱে পালন নকৰা;

বিপদত পৰাৰ সময়ত ভুক্তভোগীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ নাযাবলৈ আন সকলোকে আহ্বান জনোৱা, আৰু "যাব দে, যাব দে” বুলি কৈ ভুক্তভোগীক বিপদলৈ ঠেলি দিয়া। 

WhatsApp Image 2025-12-17 at 8.23.48 PM (1)

একেদৰে চাৰ্জশ্বীত নং ১৪/২০২৫ৰ পৃষ্ঠা নং ২৯৫ৰ ক্ৰমিক নং A2ত আছে অভিযুক্ত শেখৰ জ্যোতি গোস্বামীৰ প্ৰমাণৰ বিৱৰণত আছে- 

"তাতে যাওঁ ব'লা" বুলি কৈ ভুক্তভোগীক পানীত নামিবলৈ উচটাই দিয়া;

২০১৩ চনৰ পৰা ভুক্তভোগীৰ ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি হিচাপে থকাৰ পিছতো আৰু ভুক্তভোগীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সকলোতকৈ সুবিধাজনক অৱস্থাত থাকিও ভুক্তভোগীক ৰক্ষা নকৰা;

ভুক্তভোগীৰ জীৱনত বিপদ সংকেট বাজি উঠাৰ সময়ত য়টত থকা আন সাক্ষীক 'থাম্বছ আপ' দেখুৱাই বিভ্রান্ত কৰা;

ভুক্তভোগীৰ হাওঁফাওঁত পানী খুওৱা আৰু শাৰীৰিক আঘাতৰ কাৰক হোৱা;

প্ৰথমবাৰৰ সাঁতোৰোতেই ভুক্তভোগীয়ে মৃত্যুৰ পৰা কোনোমতেহে ৰক্ষা পৰিছিল আৰু নিচাগ্রস্ত তথা অৱসাদগ্রস্ত অৱস্থাত ভুক্তভোগীক পানীৰ পৰা তুলি আনিবলগীয়া হৈছিল। তৎসত্বেও লাইফ জেকেট নোহোৱাকৈ দ্বিতীয়বাৰ সাঁতুৰিবলৈ বাধা প্রদান নকৰা। 

আনহাতে চাৰ্জশ্বীট নং ১৪/২০২৫ৰ পৃষ্ঠা নং ২৯৫ৰ A3ত  অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তৰ প্ৰমাণৰ বিৱৰণত আছে- 

চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শৰ বিপৰীতে গৈ ভুক্তভোগীৰ বাবে ঘাটক হ'ব পাৰে বুলি জানিও হুইস্কিৰ এটা বটল যোগাৰ দিয়া;

অমৃতপ্রভাৰ বাবে হোটেলত পৃথক কোঠাৰ ব্যৱস্থা নকৰি, জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে একেলগে থাকিবলৈ দি মদৰ যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু ভুক্তভোগীক হুইস্কি দিয়া;

য়ট পার্টীৰ আয়োজকসকলক ভুক্তভোগীৰ চিকিৎসাগত বিষয়সমূহ অৱগত নকৰা;

দুর্ঘটনাৰ দিনা পুৱা ভুক্তভোগীৰ ব্যৱস্থাপনা দলৰ সৈতে সাক্ষাৎ হোৱাৰ পিছতো ভুক্তভোগীৰ সুৰক্ষা, নিৰাপত্তা আৰু চিকিৎসাগত কোনো ব্যৱস্থা নকৰা আৰু ভ্ৰমণ বাতিল কৰিবলৈও তেওঁলোকক আহ্বান নজনোৱা;

ভুক্তভোগীক চিকিৎসাৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে আৰু যাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূর্ণ 'গোল্ডেন আৱাৰ'ৰ ভিতৰত তেওঁক বচাব পৰা নগ'ল আৰু দুৰ্ঘটনাৰ ৭৫ মিনিট পিছতহে এম্বুলেঞ্চত ভুক্তভোগীক লৈ যোৱা হয়।

ভুক্তভোগীৰ চিকিৎসকে ৰাজহুৱাভাৱে দিয়া চিকিৎসা পৰামৰ্শ অনুসৰি তেখেত মৃগী (epilepsy) ৰোগী বুলি অৱগত হোৱাৰ পাছতো অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতিক য়টলৈ পঠোৱাৰ লগতে অনুষ্ঠান বাতিল কৰিবলৈ তেওঁক আহ্বান নজনোৱা; 

WhatsApp Image 2025-12-17 at 8.23.48 PM

তাৰোপৰি চাৰ্জশ্বীট নং ১৪/২০২৫ৰ পৃষ্ঠা নং ২৯৬/ ৩০৫ৰ ক্ৰমিক নং A4ত আছে অমৃতপ্ৰভা মহন্ত। তেওঁৰ প্ৰমাণৰ বিৱৰণ হৈছে- 

ঘটনাৰ পূৰ্বৰ দুটা ৰাতি ভুক্তভোগীৰ সৈতে একেটা কোঠাত থাকি তেওঁক অত্যধিক মদ্যপান কৰিবলৈ দিয়া;

ভুক্তভোগীৰ মেনেজাৰ, অনুষ্ঠানৰ আয়োজক অথবা ভুক্তভোগীৰ পত্নীক তেওঁৰ অত্যধিক সুৰাপান আৰু খাদ্য নোখোৱা আৰু টোপনি নমৰাৰ কথা অৱগত নকৰা;

অতিশয় ভাগৰুৱা আৰু সুৰাসক্ত অৱস্থাত থকা ভুক্তভোগীক লাইফ জেকেট নিপিন্ধাকৈ সাঁতুৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা;

ভুক্তভোগী প্রায় ডুব যাবলৈ ধৰাৰ সময়ত ভিডিঅ' ৰেকর্ডিং কৰি থকা আৰু কেপ্টেইনজন ওচৰতে থকাৰ পাছতো কিবা ব্যৱস্থা ল'বলৈ অৱগত নকৰা;

ঘটনাৰ পিছতহে য়টত থকা NRI আৰু পাৰ্টীৰ আয়োজকসকলক ভুক্তভোগীয়ে খোৱা ঔষধসমূহৰ বিষয়ে জনোৱা।

ইয়াৰ উপৰি চাৰ্জশ্বীট নং ১৪/২০২৫ৰ পৃষ্ঠা নং ২৯৬/৩০৫ৰ ক্ৰমিক নং A5ত আছে সন্দীপন গাৰ্গ। তেওঁৰ প্ৰমাণৰ বিৱৰণ হৈছে-

শেখৰক উচটাই আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা সাগৰৰ পানীত সুমুদ্রতীৰলৈ দীর্ঘ দূৰত্ব সাঁতুৰিবলৈ প্ৰৰোচিত কৰা, যাৰ দূৰত্ব আছিল অহা-যোৱা মিলি ২২৬ মিটাৰ;

ভুক্তভোগীৰ কাষতে বহি থাকি আৰু বাধা দিব পৰা অৱস্থাত থাকিও ভয়াৱহ সুৰাসক্ত অৱস্থাত ভুক্তভোগীক পানীত জঁপিয়াবলৈ এৰি দিয়া;

কেইজনমান NRI-এ ভুক্তভোগীৰ জীৱনলৈ বিপদ অহা বুলি হুলস্থূল কৰাৰ পিছতহে পলমকৈ পানীত জঁপিয়াই উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰা;

পানীত ভুক্তভোগীৰ ওচৰত থাকিও তেওঁক উদ্ধাৰ নকৰা, যাৰ ফলত তেওঁৰ শৰীৰত বহু পৰিমাণে পানী সোমাই পৰে;

সময়মতে কেপ্টেইনক নমতা;

ভুক্তভোগীৰ শৰীৰত সাগৰৰ পানী সোমাই যোৱা আৰু পানীত ভুক্তভোগীৰ নাক-মুখ ডুব যোৱাৰ বাবে জগৰীয়া।

