ডিজিটেল ডেস্কঃ সকলো ঠিকেই চলি আছিল। বহু কষ্টৰ অন্তত নিজা পৰিচয় গঢ়িছিল তেওঁ। পলকতে যেন সকলো শেষ হৈ গ'ল। এষাৰ কথা আছে যে, বিধাতাৰ লেখন নহয় খণ্ডন। সেইয়াই আখৰে আখৰে প্ৰমাণ হ'ল।
বাবু খাইয়া সকলোৰে এটা চিনাকী নাম। ডেৰাডুনৰ বাসিন্দা অনুৰাগ দোভাল ভাৰতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় মট' ব্লগাৰ। ইউটিউব চেনেল 'UK07 Rider'ৰ ৭ মিলিয়নতকৈও অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে অনুৰাগৰ। তেওঁ বনোৱা ভিডিঅ’সমূহত মূলতঃ বাইক চলোৱা, ভ্ৰমণ আদিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে। ৰিয়েলিটি শ্ব' 'বিগ বছ ১৭'ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত বৃদ্ধি পাইছিল অনুৰাগৰ জনপ্ৰিয়তা।
এই সকলোবোৰৰ মাজতে শনিবাৰে বিয়লি সংঘটিয় ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। অনুৰাগে নিজৰ বিলাসী টয়টা ফৰ্চুনাৰ বাহনেৰে তীব্ৰ গতিবেগেৰে দিল্লী-মীৰাট এক্সপ্ৰেছৱে'ত ড্ৰাইভ কৰি থকাৰ সময়তে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়।
উল্লেখ্য যে- ড্ৰাইভ কৰি থকাৰ সময়ত ইনষ্টাগ্ৰামত লাইভ কৰি বিভিন্ন পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ বিষয়ে কৈ আছিল অনুৰাগে। লাইভ কৰি কৰি তীব্ৰবেগেৰে গাড়ী চলাই যোৱা অনুৰাগে হঠাতে পথৰ কাষত থকা ডিভাইডাৰত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰে। তাৰ পাছতে হঠাৎ বন্ধ হৈ যায় অনুৰাগৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লাইভ আৰু ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ খবৰ আহে। দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে স্থানীয় লোকে অনুৰাগক সহায় কৰে।
শেহতীয়াকৈ অনুৰাগে ইউটিউৱত এটা দীঘলীয়া আৱেগিক ভিডিঅ' প'ষ্ট কৰে। য'ত অনুৰাগে ইণ্টাৰ-কাষ্ট মেৰেজ কৰাৰ বাবে পৰিয়ালে মানসিক নিৰ্যাতন,সম্পত্তিক লৈ বিবাদ আৰু ডিপ্ৰেছনত অহাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে। লাইভৰ সময়ত অনুৰাগে ইংগিত দিছিল যে সেয়া হয়তো তেওঁৰ ‘শেষ ভিডিঅ’। ভিডিঅ'ত অনুৰাগে কয়- মা,অহাবাৰ জনম ল'লে মোক অলপমান মৰম দিবা…মৰমৰ বৰ প্ৰয়োজন আছিল। ঠিক আছে, শেষৰটো যাত্ৰাৰ বাবে Let's go for the final ride। অনুৰাগৰ এই মন্তব্যই দুৰ্ঘটনাটোত আনিছে নতুন টুইষ্ট। সেইবাবেই এয়া দুৰ্ঘটনা আছিল নে ইয়াৰ আঁৰত আন কিবা কাৰণ আছিল সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই।