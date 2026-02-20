ভূপেন বিহীন উত্তৰ অসমৰ ১৭ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ টিকট লাগে ৪৫ জনক...

চাবস্ক্ৰাইব কৰক

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগে উত্তৰ অসমত কংগ্ৰেছ দলৰ ভেটি থৰক বৰক কৰিব বুলি ভৱা হৈছিল যদিও ন উদ্যমে দলটোৱে ইয়াৰ ভেটি খামুচি ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে। শাসক দল

ডিজিটেল সংবাদ, লখিমপুৰঃ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগে উত্তৰ অসমত কংগ্ৰেছ দলৰ ভেটি থৰক বৰক কৰিব বুলি ভৱা হৈছিল যদিও ন উদ্যমে দলটোৱে ইয়াৰ ভেটি খামুচি ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে। শাসক দল বিজেপিয়ে ইজনৰ পাছত সিজন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাক দলটোত যোগদান কৰাই দলৰ ভেটি নিশকতীয়া কৰিব খুজিছিল যদিও তৃণমূল কৰ্মীৰ দৃঢ় স্থিতি দলটোৰ আজিও মুলধন হিচাপে চিহ্নিত।

একেৰাহে পোন্ধৰ বছৰ শাসন ক্ষমতাত থকা দলটোৱে যোৱা দুটা কাৰ্যকালত ক্ষমতাৰ সোৱাদৰ পৰা বঞ্চিত যদিও নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰীক ভোটৰ ভাগবতৰাত ভোট আহৰণৰ লেখ উৰ্দ্ধমুখী হৈয়ে আছে ৷পাৰ হৈ যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন ,বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচন বা লোক সভা নিৰ্বাচনত দলটোৱে ধেমাজি ,লখিমপুৰ ,ৰঙানদী ,বিহপুৰীয়া ,নাওবৈচা ,বিহালী ,বিহপুৰীয়া ,ৰঙাপৰা ,বৰছলা আদিত ভোটৰ লেখ উৰ্দ্ধগামী কৰিছিল ৷

বহুধা নেতাগিৰীত বিভক্ত দল’টোৰ ক্ষমতা আহৰণৰ সুনিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা অভাৱ থকা স্বত্বেও তৃণমূলত ইয়াৰ কৰ্মী সকলৰ শিপাৰ পৰা গৰিষ্ঠ সংখ্যক অবিছিন্ন ৷ ৰিপুন বৰা ,ভূপেন বৰা আদি নেতাৰ সুবিধাবাদী স্থিতি আৰু চৰিত্ৰ প্ৰতিফলিত হোৱাৰ পাছতো তৃণমূলত কংগ্ৰেছৰ হাতৰ লগতে সংপৃক্ত কৰ্মী সকল ৷

ভূপেন কুমাৰ বৰাই ক্ষমতা কেন্দ্ৰীক ৰাজনৈতিক ধুমুহা সৃষ্টি কৰি ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰিলেও উত্তৰ অসমত ইয়াৰ বিশেষ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ৷ কেৱল সেয়া নহয় ভূপেন বৰাৰ লগত ছাঁটোৰ দৰে থকা কৰ্মীও নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে ৷অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ হাতত পৰা উত্তৰ অসমৰ ১৮ টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীত্ব দাবীৰ তালিকাই সেই কথা প্ৰমাণ কৰে।

স্মৰ্তব্য যে উত্তৰ অসমত ৪৫ জনে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে ৷ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ প্ৰসংগয়ো এই সকলক বিচলিত কৰিব পৰা নাই। তালিকা খন এনেধৰণৰ-

  •  জোনাই  -ৰাজু মেদক ,প্ৰহ্লাদ চাৰু .ৰণোজ পেগু
  • চিচিবৰ গাঁও - তিলক ফুকন ,বিপুল বৰা,দেৱ চেতিয়া,ভাস্কৰ দুৱৰা
  • ধেমাাজি -শৈলেন সোনোৱাল ,ৰজনী কাৰ্দং
  • ঢকুৱাখনা -ডা° হেমহৰি প্ৰসন্ন পেগু ,সুৰজিৎ দলে
  • মাজুলী -ৰাজীৱ লোচন পেগু
  • লখিমপুৰ -ঘন বুঢ়াগোঁহাই ,ৰাণী নৰহ
  • নাওবৈচা -ডা° জয় প্ৰকাশ দাস
  • ৰঙানদী -জিতেন কলিতা ,পংকজ শইকীয়া ,জিন্তু হাজৰিকা
  • বিহপুৰীয়া -ৰাম ভূঞা ,হেমন্ত গগৈ
  • গহপুৰ -শংকৰ কুটুম ,হেমন্ত বিজয় মহন্ত
  • বিহালী -কৃষ্ণা দাস ,দেৱ দাস
  • বিশ্বনাথ -জয়ন্ত বৰা ,ডা° ৰঞ্জন গগৈ
  • ন দুৱাৰ -আৰ পি শৰ্মা ,পাৰ্থ প্ৰতিম বৰুৱা ,আৰমান আলি
  • বৰচলা - ৰিপুন বৰা ,সুজাতা দে
  • ৰঙাপৰা -কাৰ্তিক কুৰ্মী ,প্ৰেমলাল গঞ্জু
  • ঢেকীয়াজুলী -প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰী ,বাটাছ ওৰাং
  • তেজপুৰ -পল্লবী শইকীয়া ,অভিজিত হাজৰিকা ৷

ইয়াৰে ৰঙানদীত ভূপেন বৰাৰ ঘনিষ্ঠ এপিচিচিৰ সম্পাদক জিন্তু হাজৰিকা ,যুৱ কংগ্ৰেছী জিতেন কলিতা ,পংকজ শইকীয়াই দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দাবী কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে ভূপেন বৰাৰ হৈ ৰঙানদীত দলক সংঘবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল জিন্টু হাজৰিকাই। আনহাতে ৰকিবুল হুছেইনৰ ঘনিষ্ঠ জিতেন কলিতা আৰ পংকজ শইকীয়াই গৌৰৱ গগৈৰ ঘনিষ্ঠ বুলি দাবী কৰে ৷

