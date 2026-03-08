চাবস্ক্ৰাইব কৰক

উৰিয়াগাঁৱত আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উদযাপন

নগাঁও জিলাৰ উৰিয়াগাঁও আঞ্চলিক মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত দেওবাৰে উৰিয়াগাঁৱত আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উদযাপন কৰা হয়।

ডিজিটেল সংবাদ, উৰিয়াগাঁও : নগাঁও জিলাৰ উৰিয়াগাঁও আঞ্চলিক মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত দেওবাৰে উৰিয়াগাঁৱত আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰে উৰিয়াগাঁও আঞ্চলিক মহিলা সমিতিৰ সভানেত্ৰী সোমা বৰাই।

মহীয়সী নাৰী প্ৰয়াত চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্জ্বলন আৰু মাল্যাৰ্পণ কৰে সমাজসেৱিকা শশীপ্ৰভা বনিয়াই। ইয়াৰ পিছতে শ্বহীদ বেদীত স্মৃতি তৰ্পণ কৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষা ৰিন্টু দাস আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সহযোগী সম্পাদক প্ৰকাশ মহন্তই।

তাৰ পিছতেই চিত্ৰাংকণ প্ৰদৰ্শনীৰ দুৱাৰ মুকলি কৰে অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সহযোগী সম্পাদক প্ৰকাশ মহন্তই। ভাষণ প্ৰসংগত নাৰীৰ সম অধিকাৰ,নাৰীৰ  সবলীকৰণ,গ্ৰাহস্থ হিংসা দূৰীকৰণ,লিংগ বৈষম্য দূৰীকৰণ,নাৰীৰ অৰ্থনীতিক স্বাধীনতা আদি দিশত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰকাশ মহন্তই আলোকপাত কৰে।

ইয়াৰ অন্তত পিছতেই জ্যোতি সংগীতৰ ওপৰত আধাৰিত নৃত্য প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিয়লি উৰিয়াগাঁও আঞ্চলিক মহিলা সমিতিৰ উপদেষ্টা তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষা ৰিন্টু দাসৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় মুকলি সভা। সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে নদী আৰু নাৰী জাগ্ৰত শক্তিৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদিকা ববিতা ৰাও উপস্থিত থাকি ভাষণত কয়- নাৰী শক্তি হৈছে মহান শক্তি।নাৰী অবিহনে সমাজখন আগুৱাই যাব নোৱাৰে।নাৰীৰ সংজ্ঞা অজস্ৰ। ক'বলৈ ভাষা নাই।

প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে সবলীকৰণ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে সকলো ফালৰ পৰা বিশেষকৈ নাৰী অৰ্থনৈতিক দিশত শক্তিশালী হোৱাটো প্ৰয়োজন।নাৰীৰ সবলীকৰণ তেতিয়াহে হব যেতিয়া এগৰাকী নাৰী ঘৰখনত সৱল হয়। নিজৰ ঘৰখনত সবল হ'লে পৰিয়ালটো সবল হয়।

পৰিয়ালটোক সবল কৰি নাৰীগৰাকী যেতিয়া গেটখনৰ বাহিৰত ওলাই  যায়,তেতিয়া সমাজখন সবল হয়। উৰিয়াগাঁও আঞ্চলিক মহিলা সমিতিৰ উপ সভানেত্ৰী নমিতা বৰাই আঁত ধৰা সভাখনত বিশিষ্ট মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডা০ আৰাধনা বৰুৱাই বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি নাৰীৰ মনস্তাত্বিক দিশ আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নাৰী সকলে পালন কৰা দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সম্পৰ্কত ভাষণ কৰি সামাজিক,ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনাতিক দিশত নাৰী শক্তি উৰ্ধবত বুলি মন্তব্য কৰে।

পূজা শৰ্মাই এটি গীত পৰিবেশন কৰা সভাখনত  চিকিৎসক ডা০ ৰিমা ভট্টাচাৰ্যই বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি নাৰীৰ আৰ্থসামাজিক‌ দিশ,স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আৰু নাৰী শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কত ভাষণ প্ৰদান কৰে।সভাত মিত্ৰ হেল্পিং গ্রুপৰ ফালৰ পৰা সভাপতি হৰিপ্ৰসন্ন ডেকা আৰু সম্পাদক অমৰজ্যোতি ভৰালীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰে।

সভাত আদৰ্শ মাতৃ চিনু কেওঁট, মলো বনিয়া আৰু মনিকা বৰাক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়।উক্ত সভাত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদক প্ৰাগজ্যোতিষ বনিয়া,উৰিয়া গাঁও আঞ্চলিক মহিলা সমিতিৰ সভাপতি সোমা বৰা,সম্পাদিকা বিদিশা হাজৰিকা, উৰিয়াগাঁও আঞ্চলিক উন্নয়ন সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰবোধ কুমাৰ বৰা,মহিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া পৰিস্মিতা মুদৈ আদি উপস্থিত থাকে। সভাত নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত স্থানপ্ৰাপ্ত সকলক পুৰষ্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়।

