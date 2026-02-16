চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ভূপেন বৰা আকোৰগোঁজ! জিতেন্দ্ৰ-গৌৰৱ-অখিলৰ বুজনিয়েও দিয়া নাই কাম...

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
ডিজিটেল ডেস্কঃ ঘোৰাঁমৰাৰ ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহত চলিয়েই আছে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক। কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰা বৰাক বুজনি দিবলৈ জিতেন্দ্ৰ সিং, গৌৰৱ গগৈ, দেৱব্ৰত শইকীয়া, প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক। বৈঠক চলি থকা বিশেষ ৰূমটোত অন্য কোনো কংগ্ৰেছ নেতাক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই।

ইফালে বৈঠকৰ মাজতে কিছু সময়ৰ বাবে বাহিৰলৈ ওলাই অহা ভূপেন বৰাক সংবাদ মাধ্যমে পৰৱৰ্তী স্থিতিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰোতে কয় যে- আলোচনা চলি আছে, পিছত জনাম। আনফালে ঘৰলৈ অহা কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক আলহীহে আখ্যা দিলে ভূপেন বৰাই। 

আনহাতে অখিল গগৈৰ অফাৰৰ সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাই কয় যে, অখিল গগৈৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক ৰাজনৈতিক নহয়। তেওঁৰ সৈতে মোৰ ককাই-ভাইৰ সম্পৰ্ক। ঠিক লুৰীণজ্যোতিৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক ৰাজনীতিৰ উৰ্ধত। গতিকে তেওঁলোকে মোক লৈ যি কৈছে সেয়া ৰাজনৈতিকভাৱে ল’ব নালাগে।

আনফালে কংগ্ৰেছৰ এক সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি, কংগ্ৰেছ নেতাৰ বুজনিতো আশ্বস্ত হ’ব পৰা নাই ভূপেন বৰা। যাৰ বাবে বৈঠক চলি থকাৰ সময়তো কেইবাবাৰো বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে তেওঁ। অৱশ্যে বৈঠক সন্দৰ্ভত একেবাৰে শেষত সংবাদমাধ্যমক জনোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে ভূপেন বৰাই।

