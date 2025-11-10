চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা গুৱাহাটী

সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যান মুকলিৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছে কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ...

উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল  কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ । উজানবজাৰত অৱস্থিত এই সতী ৰাধিকা  শান্তি উদ্যানত মুকলিৰ দিনটোতে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে  ।  বিভিন্ন বয়সৰ লোকে ভিৰ কৰিছিল উদ্যানখনত । 

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
WhatsApp Image 2025-11-10 at 1.16.18 PM

ডিজিটেল ডেস্ক : দুখৰ মাজতো মহানগৰবাসীৰ বাবে এক সু-খবৰ । লুইতৰ পাৰক আটকধুনীয়া পৰ্যটনস্থলীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে । ৭ নৱেন্বৰ ২০২৫ ত  বহুদিনীয়া প্ৰকল্পৰ উন্মোচন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।  

ব্ৰক্ষ্মপুত্ৰৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যান তথা গুৱাহাটী প্ৰৱেশদ্বাৰ টাৰ্মিনেল আৰু ঘাট মুকলি কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বহু কেইটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই প্ৰকল্পৰ উন্মোচন কৰিছিল । 

উল্লেখযোগ্য  যে, সতী ৰাধিকা  শান্তি উদ্যান প্ৰকল্পত ব্যয় কৰিছে ৩২৭ কোটি টকা । একেদৰে  গুৱাহাটী প্ৰৱেশদ্বাৰ টাৰ্মিনেল আৰু ঘাট প্ৰকল্পত ব্যয় কৰিছে ৩০৫ কোটি টকা । 

আনপিনে উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল  কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ । উজানবজাৰত অৱস্থিত এই সতী ৰাধিকা  শান্তি উদ্যানত মুকলিৰ দিনটোতে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে  ।  বিভিন্ন বয়সৰ লোকে ভিৰ কৰিছিল উদ্যানখনত । 

উল্লেখযোগ্য  যে এই উদ্যান ছয় মাহ পৰ্যন্ত মহানগৰীবাসীৰ বাবে বিনামূলীয়া কৰি দিছে । কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে উদ্যানখন  মুকলিৰ প্ৰথম দিনটোতে বহু লোকে উক্ত স্থানত  খাদ্যৰ পেকেটৰ পৰা আদি কৰি বহু বস্তু পেলায় ।  তাৰোপৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল যে মুকলিৰ  দুদিন পিছতো সেই একেই অৱস্থা কৰি ৰাখিছে একাংশ লোকে ।  

আনপিনে এই সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যানৰ বৈশিষ্ট্য সমূহ হৈছে : - 

১. নতুন আয়ুক্ত ভৱনৰ পৰা  কাছাৰী ঘাটলৈ ১.২ কি:মি: দৈঘ্যৰ উন্নত নদীৰ পাৰ 

২.  লুইতৰ পাৰত ১৫ মিটাৰ বিস্তৃত বীথিকা 

৩. মুকলীকৈ শৰীৰ চৰ্চাৰ ব্যৱস্থা

৪. শিশুৰ বাবে খেলা ঠাইৰ ব্যৱস্থা 

৫. নদীৰ পাৰৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা 

৬. ৪ টা ব্যৱসায়িক ভৱন 

৭. অসমৰ  বিষয়বস্তু সম্বলিত ৭ খন প্ৰৱেশদ্বাৰ 

আন বহু কেইটা বিষয়ৰ ওপৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱগত কৰে ।  বিশেষকৈ মহানগৰীখনক উন্নত পৰ্যায়লৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ প্ৰয়াস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । 
স্মাট চিটি ৰূপে সকলো দিশৰ পৰা গঢ় দিয়াৰ লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

Dr. Himanta Biswa Sarma cm himanta biswa sarma