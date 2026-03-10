চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়

হৰমুজ প্রণালী বাধাগ্ৰস্ত নকৰিবলৈ ইৰানক ট্রাম্পৰ সকিয়নি

হৰমুজ প্ৰণালীৰে তেল পৰিবহণত বাধা নিদিবলৈ ট্রাম্পৰ সকিয়নি । বাধা দিলে ইৰানত ২০ গুণ অধিক শক্তিশালী আক্ৰমণৰ কৰাৰ  হুংকাৰ প্ৰদান।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
WhatsApp Image 2026-03-09 at 1.07.43 PM
  • হৰমুজ প্রণালী বাধাগ্ৰস্ত নকৰিবলৈ ইৰানক ট্রাম্পৰ সকিয়নি 
  • হৰমুজ প্ৰণালীৰে তেল পৰিবহণত বাধা নিদিবলৈ সকিয়নি 
  • বাধা দিলে ইৰানত ২০ গুণ অধিক শক্তিশালী আক্ৰমণৰ কৰাৰ  হুংকাৰ প্ৰদান 
  • ইৰানৰ ওপৰত মৃত্যু, অগ্নি আৰু প্ৰকোপৰ বর্ষা হ'ব বুলি হুংকাৰ 
ড’নাল্ড ট্ৰাম্প