অৰুণোদয় আঁচনিৰ তৃতীয় সংস্কৰণ মুকলি অনুষ্ঠানত কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ?

আৰম্ভণিতে ২০২০ চনত প্ৰতিজন উপভোক্তাক মাহে ৮৩০ টকা কৰি প্ৰদান কৰা হৈছিল। এক জৰীপৰ জৰিয়তে উপভোক্তা নিৰ্ধাৰণ কৰি ধাপে ধাপে এই আঁচনিৰ আওতাত থকা মহিলাৰ সংখ্যা ২৪ লাখৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি প্ৰায় ৪০ লাখলৈ লৈ যোৱা হৈছে।

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল ডেস্কঃ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ তৃতীয় সংস্কৰণৰ। অসম চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সামাজিক সুৰক্ষা আঁচনি অৰুণোদয় ৩.০ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয় যে, আজিৰ অনুষ্ঠান ৰাজ্যৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত।

এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে, ২০১৯–২০ চনত কোভিড মহামাৰীৰ কঠিন সময়ত মানুহৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ সংকটৰ মাজতে এই আঁচনিৰ জন্ম হৈছিল। সেই সময়ত বিশেষকৈ গৃহিণী আৰু দুৰ্বল পৰিয়ালৰ মহিলাসকলে সন্মুখীন হোৱা দুখ-বেদনাৰ প্ৰেক্ষাপটত ‘অৰুণোদয়’ আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছিল।

তেওঁ লগতে সদৰী কৰে যে, অসম আৰ্থিকভাৱে বিশেষ সমৃদ্ধ ৰাজ্য নহয়। বহু সময়ত নতুন আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কৰ আৰোপ কৰাৰো সুযোগ সীমিত থাকে। কিন্তু দেশৰ প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নেতৃত্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনাৰ জৰিয়তে সাধাৰণ লোকৰ বেংক একাউণ্ট খোলাৰ ব্যৱস্থা হোৱাত পৰৱৰ্তী সময়ত এই আঁচনিৰ ধন সোনকালে উপভোক্তাৰ একাউণ্টত প্ৰেৰণ কৰা সম্ভৱ হৈছে।

আজিৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে, আৰম্ভণিতে ২০২০ চনত প্ৰতিজন উপভোক্তাক মাহে ৮৩০ টকা কৰি প্ৰদান কৰা হৈছিল। এক জৰীপৰ জৰিয়তে উপভোক্তা নিৰ্ধাৰণ কৰি ধাপে ধাপে এই আঁচনিৰ আওতাত থকা মহিলাৰ সংখ্যা ২৪ লাখৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি প্ৰায় ৪০ লাখলৈ লৈ যোৱা হৈছে। তথাপিও এতিয়াও প্ৰায় ১০ শতাংশ মহিলা এই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে আগন্তুক সময়ত সেইসকলকো আঁচনিটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব।

ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে ঘোষণা কৰে যে, প্ৰথমে অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত বছৰি ৮ হাজাৰ টকা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যদিও বিহু উপলক্ষে এই পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি ৯ হাজাৰ টকা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আগন্তুক সময়ত এই ধনৰ পৰিমাণো অধিক বৃদ্ধি কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে, আগন্তুক দিনত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহক বিনামূলীয়াকৈ ৰেচনৰ সকলো সামগ্ৰী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে প্ৰতিজন উপভোক্তাক ৫০০ গ্ৰামকৈ চাহপাত প্ৰদান কৰাৰ বিষয়তো চৰকাৰে চিন্তা-চৰ্চা কৰি আছে। তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহসমূহো পুনৰ বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰে।

আনহাতে, ৰাজ্যত সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে, চৰকাৰে ইতিমধ্যে ১ লাখ চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিপৰীতে ১.৬৫ লাখ যুৱক-যুৱতীক চাকৰি প্ৰদান কৰিছে। আগন্তুক বৰ্ষত ২ লাখ চাকৰি প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ ১০ লাখ যুৱক-যুৱতীক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হ’ব। শেষত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে, ‘অৰুণোদয়’ কেৱল এটা চৰকাৰী আঁচনি নহয়, ইয়াক ৰাজ্যৰ লাখ লাখ পৰিয়ালৰ সৈতে জড়িত এক বৃহৎ পৰিয়াল হিচাপে আগবঢ়াই নিয়া হৈছে।

