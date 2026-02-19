ৰমজানৰ আৰম্ভণিতে হাটশিঙিমাৰীৰ বজাৰত ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধিঃ গ্ৰাহকৰ ক্ষোভ

ডিজিটেল সংবাদ, হাটশিঙিমাৰীঃ পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ জিলাৰ সদৰ হাটশিঙিমাৰী দৈনিক বজাৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশেষকৈ ফল-মূল, গাখীৰ, দৈ, মাছ-মাংস, খেজুৰ আৰু ছেৱৈৰ দামত অধিক বৃদ্ধি পাইছে।
উল্লেখযোগ্য যে, আজি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ প্ৰথমটো ৰোজা। ৰোজা উপলক্ষে বহু লোকে বজাৰত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ অহাত বজাৰত যথেষ্ট ভীৰ দেখা গৈছে। ইফালে, পৰহি দিনালৈকে বজাৰখনত গাখীৰৰ দাম ৮০ টকা প্ৰতিলিটাৰ আছিল যদিও আজি সেই গাখীৰ ১২০ৰ পৰা ১৪০ টকা প্ৰতিলিটাৰত বিক্ৰী হৈছে। একেদৰে, দৈৰ দাম ১০০ টকাৰ পৰা বৃদ্ধি পাই ২০০ টকা প্ৰতিলিটাৰ হৈছে। আন আন সামগ্ৰীসমূহৰ দামো একেধৰণে বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে।
আনহাতে, প্ৰতি বছৰে ৰমজান মাহত একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে সুযোগ লৈ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। উপায়হীন গ্ৰাহকে চৰা দামতে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে। ইফতাৰৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা লোকসকল বিশেষভাৱে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনে বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি সচেতন মহলে দাবী জনাইছে।