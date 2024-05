অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ইতিহাস'ৰ ইংৰাজী অনুবাদ 'HISTORY OF THE ASSAMESE MIDDLE CLASS'ৰ উন্মোচন...

এই কালজয়ী গ্ৰন্থখনৰ ইংৰাজীত অনুবাদিত গ্ৰন্থ HISTORY OF THE ASSAMESE MIDDLE CLASS- শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৱে। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত উন্মোচন কৰা- HISTORY OF THE ASSAMESE MIDDLE CLASS গ্ৰন্থখন লেখক তথা অনুবাদক হৈছে জীৱন গোস্বামী। এই অনুষ্ঠানটিত হাইদৰ হুচেইন, নবীন বৰুৱা, লোকনাথ গোস্বামী, ৰাণী বৰগোহাঁই, নীলমণিসেন ডেকাৰ লগতে বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল।