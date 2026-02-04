চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

গৌৰৱ গগৈসহ ৪ কংগ্ৰেছী নেতাৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তৰিব গোচৰ...

চাৰিগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৰিব গোচৰ। গৌৰৱ গগৈ, দেৱব্ৰত শইকীয়া, জিতেন্দ্ৰ সিং ছালৱাৰ, ভূপেশ বাঘেলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
cmgauragaggav
  • চাৰিগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৰিব গোচৰ।
  • গৌৰৱ গগৈ, দেৱব্ৰত শইকীয়া, জিতেন্দ্ৰ সিং ছালৱাৰ, ভূপেশ বাঘেলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।
  • ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত কংগ্ৰেছ নেতা কেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
  • দেৱানী আৰু ফৌজদাৰী মানহানি (Civil and Criminal Defamation)ৰ গোচৰ তৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
  • বুধবাৰে কংগ্রেছে মুখ্যমন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল বিস্ফোৰক অভিযোগ।
  • দুৰ্নীতিগ্রস্ত, প্রতাৰক, বিশ্বাসঘাতক আখ্যাৰে মুকলি কৰিছিল ভিডিঅ’।
  • মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰিয়াল ১২ হাজাৰ বিঘা ভূমি, ১৭টা কোম্পানীৰ মালিক বুলি কৈছিল কংগ্ৰেছ নেতা কেইজনে।
  • এই মন্তব্য মিছা, বিদ্বেষপূৰ্ণ আৰু মানহানিমূলক বুলি সামাজিক মাধ্যমত কয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
  • ন্যায়ালয়ত প্ৰতিটো অভিযোগ প্ৰমাণ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা