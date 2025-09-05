চিলাপথাৰৰ ডিমৌ চিনিয়ৰ চেকেণ্ডেৰী স্কুলত শিক্ষক দিৱস পালন

ডিজিটেল সংবাদ, চিলাপথাৰ : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চিলাপথাৰৰ ডিমৌ চিনিয়ৰ চেকেণ্ডেৰী স্কুলতো শুকুৰবাৰে পালন কৰা হয় ড০ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ ৬৪ সংখ্যক জন্ম দিৱস উপলক্ষত শিক্ষক দিৱস। কাৰ্যসূচীৰ পোনতে পাঁচ শতাধিক ছাত্ৰ- ছাত্ৰীয়ে গুৰু বন্দনাৰে শিক্ষক- শিক্ষয়িত্ৰীৰ শৰণ চুই আশীৰ্বাদ লোৱা নান্দনিক দৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়।
ইয়াৰ পিছতে মহান দাৰ্শনিক, প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ড০ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পন আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক - কৰ্মচাৰীৰ লগতে আমন্ত্ৰিত অভ্যাগতসকলক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায়।
অনুষ্ঠানত অতিথিৰূপে উপস্থিত কেবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে শিক্ষক দিৱসৰ তাৎপৰ্যৰ ওপৰত সাৰগৰ্ভ বক্তৃতা প্ৰদান কৰে।
লগতে ছাত্ৰ- ছাত্ৰীসকলক উদেশ্যি গঠনমূলক পৰামৰ্শৰে ভাষণ প্ৰদান কৰে।
অনুষ্ঠানৰ মাজে মাজে প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গীত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি কাৰ্যসূচী অনন্য কৰি তোলে।