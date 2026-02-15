চাবস্ক্ৰাইব কৰক

তৰেণ বড়োৰ মৃত্যুত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ শোক প্ৰকাশ

শনিবাৰে বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা সাহিত্য অকাডেমিৰ বড়ো উপদেষ্টা পৰিষদৰ আহ্বায়ক তৰেণ বড়োৰ দেহাৱসান ঘটে।

ডিজিটেল ডেস্কঃ শনিবাৰে বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা সাহিত্য অকাডেমিৰ বড়ো উপদেষ্টা পৰিষদৰ আহ্বায়ক তৰেণ বড়োৰ দেহাৱসান ঘটে। মৃত্যুৰ সময়ত বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ বয়স আছিল ৭০ বছৰ। উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে হঠাতে তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰাৰ পাছত তেওঁক দিনৰ ২ বজাত ভৰ্তি কৰা হৈছিল উইন্ট্ৰ'ৱ হাস্পতালত। কিন্তু বিয়লি ২ বাজিত ৫৪ মিনিটত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। জানিব পৰা মতে, তেওঁ আক্ৰান্ত হৈ আছিল ক্ৰণিক, নিউমনিয়া ৰোগত।

তৰেণ বড়োৰ মৃত্যুৰ পাছতে হাস্পতাল চৌহদত বৌদ্ধিক, সাহিত্য জগতৰ বহু কেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে আত্মীয় লোকসকলে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে আৰু তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে এক মিনিট মৌন ব্ৰত অৱলম্বন কৰে। তাৰ পাছত তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ নিয়ে খাৰঘূলিৰ ওপৰ লুইতপুৰস্থিত বাসগৃহলৈ। 

উল্লেখ্য যে, বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা সাহিত্য অকাডেমিৰ বড়ো ভাষাৰ উপদেষ্টা পৰিষদৰ আহ্বায়ক বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সংগঠক-লেখক-গৱেষক তৰেণ বড়োৰ মৃত্যুত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা (ABSU)এ এক শোকবাৰ্তাৰ জৰিয়তে গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। লগতে  কয় যে- তৰেণ বড়োৰ বিয়োগত বড়ো সমাজ আৰু অসমৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি। তেওঁৰ সাহস, বৌদ্ধিক যুক্তি আৰু সমাজসেৱা সদায় স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব।

তৰেণ বড়ো