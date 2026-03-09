চাবস্ক্ৰাইব কৰক

টীম ইণ্ডিয়াৰ বিশ্বকাপ জয় : অৱহেলিত সঞ্জু মেন অৱ দ্য টুৰ্ণামেণ্টৰে সন্মানিত

আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেটত সময়ৰ লেখেৰে তেওঁ অতিক্ৰম কৰিছে ১০টা বছৰ। খেলিছে মাত্ৰ ৬১খন টি-২০ মেচ। ২০১৫ চনতে জিম্বাৱ’ৱেৰ বিৰুদ্ধে হাৰাৰেত ভাৰতীয় জাতীয় ক্ৰিকেট দলৰ হৈ অভিষেক ঘটিছিল সঞ্জু ছেমছনৰ

পৰিতাপৰ কথা যে, মাত্ৰ কেইখন মান মেচ খেলাৰ পাছতে থমকি ৰ’ব লগা হৈছিল শান্ত আৰু নম্ৰ সঞ্জু। বিভিন্ন কাৰণত ভাৰতীয় দলৰ বাবে বিবেচিত নহৈছিল তেওঁৰ নাম। 

তীব্ৰ হতাশা আৰু মানসিক চাপক কাটি কৰি সঞ্জুৱে ঘৰুৱা আৰু আই পি এলৰ মেচসমূহ দাঙি ধৰি গৈছিল সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন। তেওঁৰ এই প্ৰদৰ্শনৰ ভিত্তিতে পুনৰ জাতীয় দললৈ মাজে- মধ্যে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল যদিও ৰিজাৰ্ভ বেঞ্চতে নখ কামুৰি নাইবা খেলপথাৰত ব্যস্ত থকা সতীৰ্থ খেলুৱৈক পানীৰ বটল দিয়া আদি দায়িত্বই আছিল তেওঁৰ কাম। 

এনেবোৰ অৱহেলাৰ পাছতো থমকি ৰোৱা নাছিল সঞ্জু। সদ্য সমাপ্ত টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ সময়তো তেওঁ দললৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় যদিও পুনৰ সেই একেই দশা। লীগ পৰ্যায়ৰ মেচত তেওঁ দাঙি ধৰিব পৰা নাছিল সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন। 

কিন্তু সময়ৰ কি খেল ! প্ৰতিযোগিতাৰ তাৰ মাজতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচত ভাগ্য উদয় হয় ছেমছনৰ। সেইখন মেচত তেওঁ মহাকাব্যিক ইনিংছ উপহাৰ দি দলৰ বিপৰ্যয়ত মহানায়কৰ ভূমিকা পালন কৰে। 

শতক বঞ্চিত হ’লেও তেওঁৰ সেই বিস্ফোৰক ৯৭ ৰানৰ ইনিংছটো যেন ভাৰতীয় দলৰ বাবে আছিল সঞ্জীৱনী ! সেই ইনিংছটো এটা শতকত কৈও হৈ পৰিছিল অমূল্য। 

ইয়াৰ পাছৰে পৰা তেওঁৰ আৰু উভতি চাবলগীয়া হোৱা নাই। ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ছেমি ফাইনেলত তেওঁ কৰে ৮৯ ৰান আৰু নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেলত তেওঁ সমসংখ্যক ৰানৰ বৰঙণি যোগাই দলৰ জয়ত মূখ্য ভূমিকা পালন কৰে। 

তাৰেই সুবাদতে অতদিনে অৱহেলিত সঞ্জু ছেমছনক প্ৰদান কৰে মেন অৱ দ্য টুৰ্ণামেণ্টৰ সন্মান। সেইবাবেই হয়তো কোৱা হয় - সকলোৰে বাবেই আহে ভাল দিন...

