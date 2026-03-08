টি-২০ ফাইনেলঃ নিউজিলেণ্ডৰ সমুখত ভাৰতে বান্ধি দিলে ২৫৬ ৰানৰ টাৰ্গেট

ডিজিটেল ডেস্কঃ টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰথমে বেটিঙত নামে ভাৰত। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ হৈ প্ৰথমে খেলপথাৰত নামে সঞ্জু চেমছন আৰু অভিষেক শৰ্মা। আৰম্ভণিৰে পৰা বিস্ফোৰক বেটিং কৰি নিউজিলেণ্ডক আচৰিত কৰি তোলে ভাৰতে।
অভিষেক শৰ্মাই মাত্ৰ ১৮টা বলতেই অৰ্ধশতক কৰি ভাৰতক জয়ী হোৱাৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়াত বৃহৎ ভূমিকা প্ৰদান কৰে। কিন্তু অৰ্ধশতক কৰাৰ পাছতে ৫২ ৰান সংগ্ৰহ কৰিয়েই পেভিলিয়নলৈ উভতি যাবলগীয়া হয় অভিষেক শৰ্মা।
আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোডী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হাইভল্টেজ মেচখনত সঞ্জু চেমছনেও চিন্তা পেলায় নিউজিলেণ্ডৰ বলাৰ কেইজনক। ৩৩ টা বলত ৫০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে সঞ্জুৱে। ছেমিফাইনেলত বিস্ফোৰক বেটিং কৰাৰ পাছত আজিৰ ফাইনেল মেচখনতো সঞ্জু চেমছনে দেখুৱাই দিলে তেওঁৰ বেটিঙৰ যাদু।
এই মেচখনত যেন আজি প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় বেটাৰেই অৰ্ধশতক-শতক কৰিবলৈয়ে খেলপথাৰত নামিছে তেনে অনুভৱ হৈছে। সঞ্জু চেমছনৰ পাছত ঈশান কিষাণে কৰে অৰ্ধশতক। ২৩টা বলত ৫০ ৰান সংগ্ৰহ কৰে ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীয়ে।
ইফালে, সঞ্জু চেমছনে চেঞ্চুৰী কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছিল যদিও ৪৪টা বলত ৮৯ ৰান সংগ্ৰহ কৰি উভতি যায় পেভিলিয়নলৈ। আনহাতে, ২৫টা বলত ৫৪ ৰান সংগ্ৰহ কৰি আউট হয় ঈশান কিষাণ।
উল্লেখ্য যে, ঈশান কিষাণ আউট হোৱাৰ পাছতে পেভিলিয়নলৈ আহি প্ৰথমটো বলতেই আউট হয় ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ। এইবাৰ বিশ্বকাপত বৰ বিশেষ ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই সূৰ্যকুমাৰে।
ঈশান কিষাণ আউট হোৱাৰ পাছত ৰান সংগ্ৰহৰ গতি বহু হ্ৰাস পায় ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ। ১৩টা বলত মাত্ৰ ১৮ ৰান সংগ্ৰহ কৰে হাৰ্দিক পাণ্ডেয়াই। তাৰপাছত তিলক বৰ্মা আৰু শিৱম দুবেয়ে শেষৰ ফালে ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰি ২০ অভাৰত সংগ্ৰহ কৰে মুঠ ২৫৫ ৰান। আৰু এনেদৰেই আজি ফাইনেলত নিউজিলেণ্ডৰ সমুখত ভাৰতে বান্ধি দিয়ে ২৫৬ ৰানৰ টাৰ্গেট।