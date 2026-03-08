অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ ৪৭ সংখ্যক নলবাৰী অধিবেশনৰ সফল সামৰণি

ডিজিটেল সংবাদ, নলবাৰী : নলবাৰী জিলা পুথিভঁৰালত নলবাৰী জিলা বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ সৌজন্যত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ ৪৭ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিবেশনৰ দেওবাৰে সফল সামৰণি পৰে। উল্লেখ্য যে শনিবাৰে বিয়লি অন্তিমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আৰু সন্ধিয়া ২১ খন জিলা সমিতিৰ অংশ গ্ৰহণেৰে অনুষ্ঠিত প্ৰতিনিধি সভাৰ অন্তত আজি পুৱা অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ সভাপতি মধুসুদন মেধিয়ে পতাকা উত্তোলন কৰি অধিবেশনৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে।
অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ উপ-সভাপতি তথা নৱ-নিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক অঞ্জন কুমাৰ শৰ্মাই স্মৃতি তৰ্পণ কৰি ৰাজ্যৰ ছহিদ সাংবাদিকসকলৰ পৰিয়ালে আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ন্যায় নোপোৱাত তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। মৎস্যগন্ধা সুৰ সমলয় গোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে শুভাৰম্ভ কৰা মুকলি সভাত সভাপতিত্ব কৰে অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ সভাপতি মধুসূদন মেধিয়ে।
সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা নৱ নিৰ্বাচিত উপদেষ্টা মুকুট ৰাজ শৰ্মাই আঁত ধৰা সভাত আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰি অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ড° সঞ্জীৱ কুমাৰ গোস্বামীয়ে সাংবাদিকসকল ৰাইজৰ কণ্ঠ বুলি অভিহিত কৰি সাংবাদিকতাক পৃথিৱীৰ সকলো বৃত্তিৰ ভিতৰত একমাত্ৰ স্বাধীন বৃত্তি বুলি কয়। সুস্থ সমাজ গঠনৰ সেনানী সাংবাদিকসকলৰ বাবে শীঘ্ৰে কল্যাণ নিধি আৰু স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ চৰকাৰক আহ্বান জনায়।
অধিবেশনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি প্ৰকাশ কৰা স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। উন্মোচনী ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ নলবাৰী অধিবেশনত অংশ গ্ৰহণ কৰা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰতিনিধিসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয় যে সাংবাদিকতাৰ সৈতে জড়িত পৰিয়ালৰ ব্যক্তি হিচাপে তেওঁ ৰাজনৈতিক পথাৰত থাকিলেও সাংবাদিকসকলৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছে।
পূৰ্বৰ সাংবাদিকতাৰ ধাৰাৰ বিপৰীতে বৰ্তমান সাংবাদিকতা পেছাত পৰিণত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ সাংবাদিকলৰ পৰিয়াল চলিব পৰাকৈ সংবাদ গোষ্ঠীয়ে দৰমহা বা মাননী দিব পৰা নাই বুলি কয়। গণতন্ত্ৰৰ অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী হিচাপে সংবাদ গোষ্ঠীৰ দায়িত্ব অধিক বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা নহ'লে সংবাদ গোষ্ঠী তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে বুলিও কয়।
সাম্প্ৰতিক সময়ৰ সামাজিক মাধ্যমৰ বাতৰিসমূহৰ সম্পাদনাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কেৱল মাত্ৰ ভিউজৰ বাবে জধে-মধে প্ৰকাশ কৰা বাতৰিয়ে সমাজৰ বাবে অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে বুলি কয়। ইয়াৰ পিচতে অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ সাংগঠনিক নিৰ্বাচনৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া বিশ্বজিৎ দাসে নিৰ্বাচনী বিষয়া ফণীধৰ দাসৰ সহযোগত নতুন সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায়।
নতুন সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ জ্যেষ্ঠ উপ-সম্পাদক অঞ্জন কুমাৰ শৰ্মাই এটি সংগঠনৰ বিষয়বাবসমূহ অলংকাৰ বুলি মন্তব্য কৰি অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ সৈনিক হিচাপে সকলোকে হাতত হাত ধৰি সংগঠনটোৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে লগতে সাংবাদিকসকলৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামৰ পোষকতা কৰে। মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা ভাৰত বাৰ্তাজীৱী মহা সংঘৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাসে অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ নৱ নিৰ্বাচিত সভাপতি মধুসূদন মেধি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক অঞ্জন কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত সংগঠনটোৱে দেশৰ ভিতৰত অন্যতম সংগঠন হিচাপে পৰিগণিত হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি সাংবাদিকৰ বিভিন্ন সমস্যাসমুহৰ আশু সমাধানত গুৰুত্ব দিবলৈ নতুন সমিতিখনক আহ্বান জনায়।
নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা ভাৰত বাৰ্তাজীৱী মহা সংঘৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ- সভাপতি ফণীধৰ দাসে গৌৰৱোজ্জল সোনালী জয়ন্তী অতিক্ৰম কৰা অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘ ৰাজ্যৰ এটি অন্যতম সাংবাদিক সংগঠন বুলি মন্তব্য কৰি আগত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ নৱ নিৰ্বাচিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিখনে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে সেৱা আগবঢ়াই সংঘৰ পতাকাখন সগৌৰৱে নিলীম আকাশত উৰুৱাই ৰাখিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। নলবাৰী হৰিমন্দিৰ কোষাধ্যক্ষ মনোজ চৌধুৰীয়েও সভাত অংশ গ্ৰহণ কৰে।
সভাৰ শেষত নলবাৰী জিলা বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ সভাপতি তথা আদৰণী সমিতিৰ সম্পাদক ব্ৰজেন তালুকদাৰে অভ্যাগতসকলক শলাগ জ্ঞাপন কৰে। সভাৰ আৰম্ভণিতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পংকজ বেজবৰুৱা, অধিবক্তা তপেশ্বৰ দাস আৰু অসম যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক যোগেশ কলিতাই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে।