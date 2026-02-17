শ্ৰীশ্ৰী বাসুদেৱ থান নৰোৱা সত্ৰত দৌল উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি সভা সম্পন্ন

ডিজিটেল সংবাদ,ঢকুৱাখনাঃ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে পূৰ্বাপৰ কালৰে পৰা পালিত হৈ অহা শ্ৰী শ্ৰী দৌল উৎসৱ ভাগি এইবাৰো অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থান নৰোৱা সত্ৰত। উত্তৰ অসমৰ প্ৰধান বৈষ্ণৱ পীঠ ঢকুৱাখনাৰ এই বাসুদেৱ থান নৰোৱা সত্ৰৰ প্ৰাংগণত সত্ৰ পৰিয়ালৰ তৎপৰতাত এই মহোৎসৱ ভাগি অহা ২ ,৩ আৰু ৪ মাৰ্চত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ।
প্ৰায় ৪ লক্ষাধিক বাজেটেৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগা এই দৌল উৎসৱৰ সফল অনুষ্ঠিতকৰণৰ সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে প্ৰস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।সত্ৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ সঞ্চালনা কৰে নৰোৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ভূপেন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামীয়ে । সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উৎসৱ উপ সমিতিৰ সম্পাদক অভিজিৎ দেৱ গোস্বামীয়ে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা বৈঠকত সমজিলা আয়ুক্ত অপূৰ্ব নাথ , সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক হেমন্ত কুমাৰ বড়ো ,সোৱণশিৰী ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া মিতা বৃন্দা গগৈ,ঢকুৱাখনা খণ্ড বন উপ সংমণ্ডলৰ বন বিষয়া কৰবী হাজৰিকা,ঘিলামৰা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অভিজিৎ দলে,সত্ৰ উন্নয়ন সমিতিৰ সম্পাদক বীৰেন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামী,ডেকা সত্ৰাধিকাৰ ভোগেন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামী আদি বহু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে।
উল্লেখ্য যে, সমজিলাখনৰ বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ প্ৰতিনিধি , যুৱ সংঘ ,উন্নয়ন সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আৰু ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজ উপস্থিত থকা বৈঠকত সমাগত দৌল উৎসৱ ভাগি শৃংখলাবদ্ধ ,শান্তিপূৰ্ণ আৰু নিয়াৰিকৈ উদযাপিত কৰাৰ বাবে সমজিলাখনৰ বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ পৰা সহায় সহযোগিতা কামনা কৰা হয় সত্ৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা । বৈঠকত প্ৰশাসনীয় আৰু বিভাগীয় ভাবে সকলো চৰকাৰী সেৱা আগবঢ়াই উৎসৱৰ সফল অনুষ্ঠিতকৰণত সহযোগিতা প্ৰদানৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে উপস্থিত প্ৰশাসনীয় মুৰব্বী ,বিভাগীয় বিষয়া আৰু প্ৰতিনিধি সকলে। অহা ২মাৰ্চত শুভাৰম্ভ হব লগা এই তিনিদিনীয়া দৌল উৎসৱত অধিবাস ,নাম প্ৰসংগ , আই নাম , দিবা নৈশ ভাওনা প্ৰদৰ্শন, সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আদিৰ লগতে পৰম্পৰাগত ঘুনুচা যাত্ৰা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি উৎসৱ উপ সমিতিৰ সম্পাদক অভিজিৎ দেৱ গোস্বামীয়ে জানিবলৈ দি ভকত বৈষ্ণৱ ,দর্শনাৰ্থীৰ উপস্থিতি আৰু সহযোগিতাৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে সেৱা ধৰিছে ।