হ'ব লাগে 'ৰাজনীতিত মহিলা' নামৰো এখন আঁচনি...

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ
নিৰ্বাচনত সদায় মহিলা ভোটাৰে এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। ২০২১ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত পুৰুষতকৈ মহিলাৰ ভোটাৰৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল অধিক। সেইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ৮২.০২ শতাংশ মহিলা ভোটাৰে ভোটদান কৰাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যখনত পুৰুষ ভোটাৰৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৮১.৬০ শতাংশ।
কিন্তু ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটলৈ আজি তাৰিখলৈকে কিমান মহিলা জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত হৈছে বা এই ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা লাভ কৰিছে সেই কথা সাধাৰণতে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰা নহয়।
১৯৫১-৫২চনত অসমত দেশৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। সেইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুঠ ১২টা সমষ্টিৰ বাবে ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপে দেশে অসমৰ পৰাই প্ৰথমগৰাকী মহিলা সাংসদ লাভ কৰিছিল। তেওঁ অসমৰ অট’ন’মাছ ডিষ্ট্ৰিক সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল।
তেওঁৰ নাম আছিল বৰ্ণিলী খংমেন। ১৯১২চনৰ ২৫ জুনত জন্মগ্ৰহণ কৰা বৰ্ণিলী খংমেন আছিল প্ৰথমগৰাকী লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা কাৰ্বি প্ৰতিনিধি। অসম বিধানসভাত ইয়াৰ পূৰ্বে উপাধ্যক্ষৰ দায়িত্ব লোৱা খংমেনে ১৯২৬চনত মেট্ৰিক, ১৯২৯চনত ইন্টাৰমিডিয়েট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল।
প্ৰথমগৰাকী স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী কাৰ্বি মহিলা আছিল খংমেন। লোকসভাৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰাৰপাছত তেওঁ ১৯৬৩চনত এপিএছচিৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। ইউপিএছচিৰ সদস্য হিচাপে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা তেওঁৱে আছিল প্ৰথম প্ৰতিনিধি। ২০০৭চনৰ ১৭ মাৰ্চত এইগৰাকী প্ৰবীন মহিলা ৰাজনীতিবিদৰ মৃত্যু হয়।
পুষ্পলতা দাস অসমৰ ৰাজনীতিৰ এটা উল্লেখযোগ্য নাম। অসম বিধানসভাৰো সদস্য আছিল তেওঁ। ১৯১৫ৰ ২৭ মাৰ্চত জন্মগ্ৰহণ কৰা পুষ্পলতা দাসে ১৯৫১চনত ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত সদস্য হিচাপে গৈছিল। ১৯৬১চনলৈ তেওঁ সাংসদ ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল।
১৯৫৭চনৰ নিৰ্বাচনত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল মাফিদা আহমেদ। সেই নিৰ্বাচনত তেওঁ মুঠ ৮০,০২৮টা ভোট লাভ কৰিছিল। তেওঁ চি পি আইৰ প্ৰাৰ্থী চৈয়দ আব্দুল মালিকক পৰাস্ত কৰিছিল। মালিকে লাভ কৰিছিল ৩৩,৮১৩টা ভোট।
ৰেণুকা দেৱী বৰকটকীয়ে ১৯৬২চনত প্ৰথম লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ গৈছিল। ১৯৩২চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰেণুকা দেৱী বৰকটকীয়ে তাৰপাছত ১৯৭৭চনত তেওঁ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জনতা দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। ১৪ আগষ্ট, ২০১৭ত মৃত্যুবৰণ কৰা ৰেণুকা দেৱী বৰকটকীয়ে মোৰাৰ্জী দেশাইৰ কাৰ্যকালত শিক্ষা, সামাজিক কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল।
তাৰপাছত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত উচ্চ সদনলৈ (ৰাজ্যসভা) নিৰ্বাচিত হৈ যোৱা অসমৰ আন গৰাকী মহিলা সাংসদ আছিল বেদব্ৰতী বৰগোঁহাই। বৰগোঁহাই আছিল স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল বাপুৰাম বৰুৱা আৰু স্বামীৰ নাম আছিল সুৰেন্দ্ৰ নাথ বৰগোঁহাই।
ৰাজ্যসভাত তেওঁ দুটা কাৰ্যকালৰ বাবে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেওঁৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকাল আছিল ৩ এপ্ৰিল, ১৯৯৪ৰ পৰা ২ এপ্ৰিল, ১৯৬০লৈ। আৰু দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল আছিল ৩ এপ্ৰিল, ১৯৬০ৰ পৰা ২ এপ্ৰিল, ১৯৬৬লৈ। তেওঁৱেই আছিল ৰাজ্যসভাত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰথমগৰাকী সাংসদ।
ইয়াৰ পাছত ৰাজ্যসভালৈ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আন এগৰাকী মহিলা সাংসদ অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল। তেওঁ আছিল উষা বৰঠাকুৰ। লক্ষ্মীপ্ৰসাদ বৰুৱাৰ কন্যা উষা বৰঠাকুৰ অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। শ্বিলংৰ ছেইণ্ট মেৰিছ কলেজত পঢ়া-শুনা কৰা উষা বৰঠাকুৰে ৩ এপ্ৰিল, ১৯৬৬ৰ পৰা ২ এপ্ৰিল, ১৯৭২লৈ ৬টা বছৰ ৰাজ্যসভাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল।
এইগৰাকী মহিলা প্ৰবীন ৰাজনীতিবিদৰ জন্ম হৈছিল ১৯১২চনত। আৰু ৮১ বছৰ বয়সত ১৯৯৩চনত তেখেতে মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল। ইয়াৰ পাছত এটা দীঘলীয়া সময় ৰাজ্যসভালৈ অসমৰ কোনো মহিলা প্ৰতিনিধি যোৱা নাছিল। বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে ১৯৮৬চনৰ ৩ এপ্ৰিলত অগপৰ সাংসদ হিচাপে ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। ১৯৯২চনৰ ২ এপ্ৰিলত তেওঁৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰিছিল।
বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে লোকসভালৈ ১৯৯৯চনত , ২০০৯চনত নিৰ্বাচিত হৈ ১৯৯৯চনৰ পৰা ২০০৪চনলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত ৰাজ্যিক জলসম্পদ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। কংগ্ৰেছ নেতা মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ ৰহস্যজনক হত্যাৰ পাছত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই তেওঁৰ পত্নী বাসন্তী শৰ্মাক দুটা কাৰ্যকালৰ বাবে ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। বাসন্তী শৰ্মাক প্ৰথম ৯ ছেপ্টেম্বৰ, ১৯৯১ত ৰাজ্যসভালৈ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি জয়ী কৰি পঠাইছিল। সেই কাৰ্যকাল ১৯৯৬চনৰ ৯ এপ্ৰিলত অন্ত পৰাত পৰৱৰ্তী আন এক কাৰ্যকালৰ বাবে তেওঁক ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে ১০ এপ্ৰিল, ১৯৯৬ৰ পৰা ৯ এপ্ৰিল, ২০০২লৈ তেওঁ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল।
ৰাজ্যসভালৈ যোৱা আন এগৰাকী অসমৰ মহিলা সাংসদ হল জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্ত। প্ৰাণী বিজ্ঞানত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই ১৯৯৯চনৰ ২৮ আগষ্টত ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল অগপৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে। তেওঁৰ কাৰ্যকাল ২০০১ৰ ১৪ জুনত অন্ত পৰিছিল। জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল মহন্তৰ পত্নী হিচাপে ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সুযোগ পোৱা বুলি সেই সময়ত চৰ্চা হৈছিল।
ৰাজ্যসভালৈ যোৱা কংগ্ৰেছৰ আন এগৰাকী মহিলা ৰাজনীতিবিদ আছিল নাজৰীন ফাৰুক। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল নুৰুল ইমাম। ১৯৫৪চনৰ ১ আগষ্টত জন্মগ্ৰহণ কৰা ফাৰুক আছিল কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় মহিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক। তেওঁ ৩ এপ্ৰিল, ২০১০ৰ পৰা ২ এপ্ৰিল, ২০১৬লৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল।
লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তিনিবাৰকৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰাণী নৰহ। ১৯৯৮চনত , ১৯৯৯চনত আৰু ২০০৯চনত লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা ৰাণী নৰহে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। লোকসভাত তেওঁ ২০০৯ৰ পৰা ২০১৪লৈ কংগ্ৰেছ সাংসদীয় দলৰ ডেপ্যুটি হুইপো আছিল।
১৯৯৯চনত ৰাণী নৰহে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত সেই সময়ৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পৰাজিত কৰিছিল। এই ৰাণী নৰহেই প্ৰথমে অগপৰ জৰিয়তে ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল। ৰাজ্যসভালৈ তেওঁ ৩ এপ্ৰিল, ২০১৬ত নিৰ্বাচিত হৈ যোৱা অসমৰ মহিলা প্ৰতিনিধি আছিল।
অসমৰ পৰা নহ’লেও পশ্চিমবংগৰ পৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সহযোগত ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা অসমৰ এগৰাকী নেত্ৰী হ’ল সুস্মিতা দেৱ। ৩ এপ্ৰিল, ২০২৪ত তেওঁ পশ্চিমবংগৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ অসমৰ শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছিল।
এইসকল মহিলা প্ৰতিনিধিৰ উপৰি লোকসভালৈ অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ যোৱা আন দুগৰাকী সাংসদ হ’ল কুইন ওজা আৰু বিজুলী কলিতা মেধি। কুইন ওজা ২০১৯ত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে ১৯৯৬চনৰ পৰা ১৯৯৭চনলৈ তেওঁ আছিল গুৱাহাটী পৌৰনিগমৰ মেয়ৰ। বিজেপিৰ সাংসদ হিচাপে সেইবাৰ তেওঁ জয়ী হৈছিল।
গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাই ২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিল বিজুলী কলিতা মেধি। ১৯৭৮চনৰ ২১ মে’ত জন্মগ্ৰহণ কৰা বিজুলী কলিতা মেধিয়ে সেইবাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰক ২,৫১,০৯০টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰিছিল।
গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ২৩ নং ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড সদস্য হিচাপে ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰি পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁ বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভাপতি, অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ উপসভাপতি পদ অলংকৃত কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মহিলা ৰাজনীতিবিদৰ পৰিসংখ্যা এয়াই।
দেখা যায় যে, মাত্ৰ ৮গৰাকী মহিলা প্ৰতিনিধিহে এই দীৰ্ঘসময়চোৱাত ৰাজ্যসভাত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। ইয়াৰে দুগৰাকী ক্ৰমে বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী আৰু ৰাণী নৰহে লোকসভালৈও নিৰ্বাচিত হৈছিল। লোকসভাত আজি তাৰিখলৈকে অসমৰ পৰা মুঠ ৮গৰাকী মহিলা সাংসদৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে ক্ৰমে- বৰ্ণিলী খংমেন, মাফিদা আহমেদ, ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী, বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী, ৰাণী নৰহ, সুস্মিতা দেৱ, কুইন ওজা আৰু বিজুলী কলিতা মেধি ।
অসমত এতিয়া লাখ লাখ লাখপতি বাইদেউ আছে। মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু আঁচনি হাতত লৈছে। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত মহিলাৰ মাজত ক্ষমতা বিকেন্দ্ৰীকৰণেৰে ৰাজনীতিত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণৰ এক পৰিৱেশ আমি দিব পাৰিছোনে নাই সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইসমূহ তথ্যই নিদিয়ে নে? প্ৰায় ৮ দশকত আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি কৰি দিল্লী দুয়োখন সদনলৈ পঠাইছো মাত্ৰ ১৪গৰাকী মহিলা সাংসদ।