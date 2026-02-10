বৌদ্ধিক জগতৰ নীৰৱ সাধকৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ বকলীয়াঘাট

অসমত এনে বহু স্থান আছে যি চিৰসেউজ মনোমোহা অঞ্চলৰে পৰিবেষ্টিত। তাৰ উপৰি সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰসমূহত নীৰৱে এই স্থানসমূহত সাধনা অব্যাহত ৰাখিছে। সাধাৰণতে মহানগৰীৰ জাকমকতাৰ মাজত কোনো লোকে এনে সাধনা কৰিলে প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰ কৰা হয় যদিও, এই কংক্ৰিকটৰ মহানগৰীৰ পৰা বহু দূৰৈত ৰাজ্যত এনে বহু স্থান যিবোৰ এনে নীৰৱ সাধকসকলৰ বাবে প্ৰাণকেন্দ্ৰত পৰিণত হৈছে। তাৰেই এক অন্যতম উদাহৰণ বকলীয়াঘাটৰ বিষয়ে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন।
পাৰ্বত্য জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ মধ্য ভাগত অৱস্থিত বকলীয়াঘাট এখনি মনোৰম অঞ্চল। ইয়াৰ বুকুৰে বৈ গৈছে চিৰ প্ৰৱাহিত যমুনা নদী। ১৯৬৮ চনতে যমুনা নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈছিল যমুনা জলসিঞ্চন প্ৰকল্প। এই জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ বাবেই শস্য শ্যামলা হৈ উঠে যমুনা নদীৰ দুয়োপাৰ। অসমীয়া ভাষীৰ লগতে কাৰ্বি, তিৱা, বড়ো, আদিবাসী, ডিমাছা আদি খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰে এই চিৰসেউজ মনোমোহা অঞ্চল পৰিবেষ্টিত।
এই বৃহৎ অঞ্চলত সেউজ কৃষি কাৰ্যৰ লগতে কৰ্ষণ হয় সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ। ভাষা-সাহিত্য আৰু বিভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ বকলীয়াঘাট এক ঐতিহ্যমণ্ডিত অঞ্চল। ধৰ্মীয় দিশতো এই অঞ্চলৰ আছে এক সুকীয়া স্থান। এই বকলীয়াঘাটৰে জয়হৰি ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৮০ সংখ্যক অধিবেশন।
উল্লেখ্য যে, বকলীয়াঘাটৰ পশ্চিম দিশত আছে মনোমোহা সিংহাসন পাহাৰ। এই পাহাৰৰ উৰ্বৰ ভূমিত উৎপাদন হয় উৎকৃষ্ট মানৰ আদা খেতি। কৰ্দৈসিৰীয়া পাহাৰৰ বুকুত লমালমে লাগে সুস্বাদু সুমথিৰাও। এই বকলীয়াঘাটতে চৰ্চা হয় সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ। ইয়াতেই আছে বকলীয়াঘাট আঞ্চলিক যুৱসংঘ। এই সংঘত নিতৌ বিয়লি মিলিত হয় সাহিত্যৰ নবীন-প্ৰবীণ সাধকসকল।
অৰ্থহীন আলোচনাৰ পৰিৱৰ্তে এই সংঘত কৰ্ষণ হয় সৃষ্টিৰ ন ন অন্বেষণৰ। জন্ম হয় নবীন লেখক-লেখিকাৰ। বকলীয়াঘাট শাখা সাহিত্য সভা, বকলীয়াঘাট শাখা লেখিকা সমোৰোহ সমিতিয়ে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক সৃষ্টিৰ এখন সুবিশাল পথাৰ প্ৰদান কৰিছে।
বকলীয়াঘাটৰ মাজমজিয়াত আছে এক বৃহৎ কলেবৰৰ কাৰ্বি ক্লাব। এই কাৰ্বি ক্লাব কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ আখৰাৰ কঠিয়াতলী। কাৰ্বি ক্লাবৰ উদ্যোগতে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ হেৰাই যাব ধৰা কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ উত্তৰণৰ আখৰা হয়। মন কৰিবলগীয়া যে, কাৰ্বি সুকন্ঠী গায়িকা ৰবীণা ক্ৰ'পী, গায়ক জীতেন তেৰাং এই অঞ্চলৰেই সন্তান।
সংগীতৰ সৰস্বতী জয়মতী নাৰ্জাৰীৰ পৰিচালনাত বকলীয়াঘাটত গঢ় লৈ উঠা ইন্দ্ৰধনু কলা নিকেতনে বৃহত্তৰ বকলীয়াঘাট অঞ্চলৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰৰ নৱপ্ৰজন্মক সংগীতৰ এক ব্যাকৰণিক শিক্ষা প্ৰদানত অহৰহ গুৰুত্ব দি আহিছে। জয়মতী নাৰ্জাৰীৰ সুযোগ্য স্বামী প্ৰয়াত দৰ্শন সিংহৰ প্ৰচেষ্টাত বকলীয়াঘাটত গঢ় লৈ উঠা আধুনিক নাটকৰ ধাৰাটো আজিও বহু কেইগৰাকী যুৱক-যুৱতীয়ে অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে।
সৰুপৰ্দাৰ ধাৰাবাহিক আৰু বোলছবি জগতত আজিও বকলীয়াঘাটৰ বহু কেইজনৰ নিখুঁত অভিনয় এক মন কৰিবলগীয়া দিশ। দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ স্নাতক মনোজ শইকীয়া, সুদৰ্শন যুৱক অমল বৰাৰ লগতে দক্ষিণৰ বোলছবি জগতৰ কেবাখনো বোলছবিত সুখ্যাতিৰে অভিনয় কৰা মোহময়ী নায়িকা স্মৃতা ৰাণী বৰা বকলীয়াঘাটৰে সুসন্তান।
যমুনা নদীৰ ইপাৰে বকলীয়াঘাট আৰু সিপাৰে ৰজাপথাৰ। যমুনাৰ সাৰুৱা পলসত জীপাল হৈ পৰা এই দুই বিস্তীৰ্ণ এলেকাত সাহিত্যৰ কৰ্ষণ হয়। বকলীয়াঘাটৰ সমীপৰ লাংবুদিংপি যেনেকৈ আমাৰ গৌৰৱ 'ৰংমিলিৰ হাঁহি'ৰ স্ৰষ্টা ৰংবং তেৰাঙৰ জন্ম ঠাই।
সেইদৰে ইংৰাজী, অসমীয়া আৰু কাৰ্বি ত্ৰিভাষিক অভিধান প্ৰণেতা খয়াছিং হাঞ্চে আৰু কাৰ্বি লামেত আমাই (কাৰ্বি সাহিত্য সভা)ৰ সভাপতি সু-সাহিত্যিক কামছিং হাঞ্চেৰ গৃহভূমিও এই বকলীয়াঘাট। সেইদৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুতৰাম দাস, লক্ষেশ্বৰ শৰ্মাকে আদি কৰি বহু কেইজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকৰ বাসভূমি এই বকলীয়াঘাট অঞ্চল।
এই অঞ্চলৰে ছয় গৰাকী যুৱ লেখকে ২০২৫ বৰ্ষৰ যুৱ লেখক সন্মানেৰে সন্মানিত হোৱাৰ উপৰিও বকলীয়াঘাটৰ আন এগৰাকী সাহিত্য সেৱক ভৱেন চন্দ্ৰ কোচ ২০২৫ বৰ্ষৰ অসম চৰকাৰৰ সাহিত্যিক বঁটাৰে সন্মানিত হোৱাতো অঞ্চলটোৰ বাবেই গৌৰৱৰ বিষয়।
ভাষা-সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ কৰ্ষণ স্থলী বকলীয়াঘাটত সম্প্ৰতি সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইগৰাকী নতুন প্ৰতিভাই অবিৰত যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাতো অঞ্চলটোৰ বাবেই শুভলক্ষণ। বকলীয়াঘাটৰ সাহিত্যৰ পথাৰখনত নিজস্ব প্ৰচেষ্টাৰে উজ্বলি উঠা এগৰাকী নীৰৱ সাধক হ'ল বিশ্বজ্যোতি হাজৰিকা।
১৯৭৯ চনৰ ২৪ জানুৱাৰীত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বকলীয়াঘাটৰ অন্তৰ্গত হালধিআটি গাঁৱত জন্ম লাভ কৰা বিশ্বজ্যোতি হাজৰিকাৰ পিতৃ প্রয়াত তুলেশ্বৰ হাজৰিকা আৰু মাতৃ মামনী হাজৰিকা। বিশ্বজ্যোতি হাজৰিকা স্থানীয় কাকত পাহাৰীদূতকে আদি কৰি প্ৰায়খিনি স্থানীয় কাকতৰ লগত জড়িত আছিল। বিভিন্ন কাকত, আলোচনী আৰু পত্ৰিকাত সিঁচৰিত হৈ থকা ৰংবং তেৰাঙৰ লেখাসমূহ সংগ্ৰহ কৰি হাজৰিকাই ৰংবং তেৰাঙৰ প্রবন্ধ সংকলন (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় আৰু চতুর্থ) খণ্ডৰ সম্পাদনা আৰু প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল। ২০১৭ বৰ্ষৰ পৰা 'ৰংবং তেৰাং সমন্বয় বঁটা' প্রবর্তক হাজৰিকাই বকলীয়াঘাটৰ বহুকেইখন মূল্যৱান স্মৃতিগ্ৰন্থৰ সম্পাদনাৰ দায়িত্বও পালন কৰিছে।
এৰাগাওঁ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত বিশ্বজ্যোতি হাজৰিকা বকলীয়াঘাট শতদল শাখা সাহিত্য সভাৰ (২০০৩-২০০৪) বৰ্ষৰ সম্পাদক আছিল। ২০২০-২০২৩ বৰ্ষত কাৰ্বি আংলং জিলা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক হিচাপে শ্ৰেষ্ঠ সম্পাদকৰ সন্মান লাভ কৰাৰ লগতে শ্ৰেষ্ঠ জিলাৰ সন্মান কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয়। পৰৱৰ্তী ২০২৩-২০২৫ বৰ্ষত অসম সাহিত্য সভাৰ ডিফু আঞ্চলিক কাৰ্যালয়, ৰাংছিনা ভৱনৰ সম্পাদক হিচাপে শ্রেষ্ঠ সাংগঠনিক বঁটা লাভ কৰা বিশ্বজ্যোতি হাজৰিকা বর্তমান অসম সাহিত্য সভাৰ ডিফু আঞ্চলিক কার্যালয়ৰ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে।
উল্লেখযোগ্য যে, ৰংবং তেৰাঙৰ জন্ম দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি চিংথুৰ প্ৰকাশনৰ উদ্যোগত ২০১৭ বৰ্ষৰ পৰা প্ৰদান কৰি অহা 'ৰংবং তেৰাং সমন্বয় বঁটা' সম্প্ৰতি অসমৰ এক উল্লেখযোগ্য বঁটা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে।
ইতিমধ্যে এই বঁটা লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক পণ্ডিত ড০ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত, বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক য়েছে দৰজে ঠংচি, বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঞি, ড০ নগেন শইকীয়া, বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰী, ভাস্কৰ বীৰেণ সিংহ, আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক কৰবী ডেকা হাজৰিকা, অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীক প্ৰদান কৰা হৈছে। ৰংবং তেৰাঙৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠা আৰু আদৰ্শৰ সৈতে নৱপ্ৰজন্মক পৰিচয় কৰি দিয়াৰ মানসেৰে লগতে অসমৰ স্বনামধন্য ব্যক্তিসকলৰ সান্নিধ্য আৰু প্ৰজ্ঞাৰে বকলীয়াঘাটবাসীক উজ্জীৱিত কৰি ৰখা বিশ্বজ্যোতি হাজৰিকাৰ এই প্ৰচেষ্টাক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে।
এই মহান ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেৰণাৰে বকলীয়াঘাটৰ নৱপ্ৰজন্মই সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ পথাৰত এক সেন্দুৰীয়া খোজ পেলাইছে। জাতি-জনগোষ্ঠীৰ ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীডাল সাৱতি ধৰি খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত আইৰ মুখৰ অমিয়া মাতৰ উৎকৰ্ষ সাধনত ব্ৰতী হোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি বকলীয়াঘাটৰ সন্মানৰ পাত্ৰ।