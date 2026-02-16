মহা শিৱৰাত্ৰিত মহাদেৱক আৰাধনা কৰিবলৈ ভক্তৰ ভিৰ

ডিজিটেল সংবাদ,মথুৰাপুৰঃ চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ চাহ বাগিচাৰ এক সুউচ্চ, মনোৰম পৰিৱেশত থকা ২২ নং কৈলাশ শিৱধাম মন্দিৰত শনিবাৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে মহা শিৱৰাত্ৰি ৷ কৈলাস শিৱধাম মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু নিমনাগড়, মথুৰাপুৰ, বাউলীপুখুৰীৰ সমূহ ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা মহা শিৱৰাত্ৰিৰ অন্তিম দিনটোৰ পুৱাৰে পৰা মহাদেৱৰ আৰাধনা আৰু বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰে মন্দিৰৰ চৌপাশ।
ভক্তসকলে নিজৰ মনোকামনা সিদ্ধিৰ অৰ্থে বেলপাত, ধুপ-দ্বিপ-নৈবেদ্য আগবঢ়াই মহাদেৱ শিৱক পূজা-অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । শিৱৰাত্ৰিৰ এই পৱিত্ৰ দিনটোত মন্দিৰলৈ আহি শিৱক আৰাধনা সন্তষ্টি কৰিলে সুফল প্ৰাপ্তি হয় বুলি জনবিশ্বাস আছে ।
উল্লেখ যে, এই বিশেষ মন্দিৰটো মথুৰাপুৰ চাহ বাগিচাৰ এটা বৃহৎ টিলাৰ ওপৰত অৱস্থিত আৰু মন্দিৰৰ চৌদিশে কিছু পৌৰাণিক দেৱাল আকৃতি ভগ্নাৱশেষ আছে মন্দিৰটোৰ চৌদিশে ক’লা বৰণৰ বৃহৎ আকাৰৰ পৌৰাণিক শিলাকৃতি দেৱালে আগুৰি থকা বাবে কালক্ৰমত এই মন্দিৰ কৈলাস শিৱধাম মন্দিৰ নামেৰে জনা যায়।প্ৰতিবছৰে স্থানীয় ৰাইজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা এই মহা শিৱৰাত্ৰিত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অগণন ভক্তৰ সমাগম ঘটা দেখা যায় ৷