সোণাইৰ কংগ্ৰেছত তীব্ৰ ক্ষোভঃ আমিনুল হক লস্কৰৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতাৰে পদত্যাগ

ডিজিটেল সংবাদ, শিলচৰঃ সোণাই সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত তীব্ৰ ক্ষোভ অব্যাহত আছে। প্ৰাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পাছতে দলীয় কৰ্মী-নেতাৰ মাজত এই ক্ষোভ চূড়ান্ত পৰ্যায় পাইছে।
এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদত একাংশ কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে ইতিমধ্যে দল ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। কিছুদিন পূৰ্বেই সোণাইৰ ৯ টা মণ্ডলৰ সভাপতিসকলে দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল। তদুপৰি নিখিল ভাৰত আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি বিক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছিল।
ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে পুনৰ নতুন নাটকীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। সোণাই আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীকে ধৰি পাঁচগৰাকী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যই আমিনুল হক লস্কৰৰ প্ৰাৰ্থীত্বক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰে। তেওঁলোকৰ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।
উল্লেখযোগ্য যে, জিলাখনৰ ভিতৰত একমাত্ৰ সোণাই আঞ্চলিক পঞ্চায়তখন কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল। কিন্তু এই পদত্যাগৰ ফলত সোমবাৰৰ পৰা সেইখনো কংগ্ৰেছৰ হাতৰ পৰা হেৰাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে।
আনহাতে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা লিখিত পদত্যাগ পত্ৰত পঞ্চায়তৰ পাঁচজন সদস্যই উল্লেখ কৰে যে, ২০১৬ চনত অসমত বিজেপি চৰকাৰ আৰু সোণাইত বিজেপি বিধায়ক থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শত বিশ্বাস ৰাখি দলৰ বাবে অক্লান্তভাৱে কাম কৰি আহিছিল। সেই সময়ত বিভিন্ন শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈও তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামৰ মাজেৰে সোণাইত কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে।
কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা আৰু এসময়ত বিজেপিৰ বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা আমিনুল হক লস্কৰক দলীয় টিকট প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্তত তেওঁলোক গভীৰভাৱে হতাশ আৰু স্তম্ভিত হোৱা বুলি পদত্যাগ পত্ৰত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ অভিযোগ মতে, দীৰ্ঘদিন ধৰি দলৰ হৈ কাম কৰি অহা তৃণমূলৰ কৰ্মী-নেতাসকলৰ ত্যাগ, সংগ্ৰাম আৰু অৱদানক সম্পূৰ্ণৰূপে তুচ্ছজ্ঞান কৰা হৈছে।
এই পৰিস্থিতিত সোণাই আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচিত সদস্যসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্যপদৰ লগতে দল ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ বাধ্য হোৱা বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে।
সোমবাৰে পদত্যাগ কৰা কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ ভিতৰত আছে—সোণাই আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী তথা দক্ষিণ ছইদপুৰৰ এপি সদস্যা ছিৰিনা আখতাৰ লস্কৰ, উপ-সভাপতি তথা কচুদৰম জিপিৰ এপি সদস্য কাদিৰ আহমেদ লস্কৰ, নগদিৰগ্ৰাম-চান্দপুৰ জিপিৰ এপি সদস্য আব্দুৰ ৰাকিব মজুমদাৰ, ভাউৰীকান্দি জিপিৰ এপি সদস্য ৰাজনা বেগম মজুমদাৰ আৰু কাজিদৰ জিপিৰ এপি সদস্য ৰঞ্জনা বেগম বৰভুঞা।
এই ঘটনাৰ পিছতে সোণাইৰ ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। আগন্তুক দিনত এই ঘটনাই কংগ্ৰেছৰ সংগঠন আৰু ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি ৰাজনৈতিক মহলৰ একাংশই মত প্ৰকাশ কৰিছে।