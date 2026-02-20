শিলচৰত চিমেণ্ট কাৰখানা উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

ডিজিটেল সংবাদ, শিলচৰ : অসমৰ উদ্যোগ ক্ষেত্ৰলৈ সু খবৰ। বৰাক উপত্যকাৰ কাছাৰ জিলাত ষ্টাৰ চিমেণ্টে ৬৪০ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এটা নতুন চিমেণ্টৰ কাৰখানাৰ।
কাটিগড়াৰ বুৰুংগাত স্থাপন কৰা এই চিমেণ্ট কাৰখানাটো শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বছৰত ২ মিলিয়ন মেট্ৰিক টন চিমেণ্ট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এই চিমেন্ট কাৰখানাত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে প্ৰায় ৬ শতাধিক কৰ্মচাৰীয়ে সংস্থাপন লাভ কৰিব।
উল্লেখযোগ্য যে, এডভাণ্টেজ আছামত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ফল হিচাপে ষ্টাৰ চিমেণ্টে বৰাক উপত্যকাত এই বৃহৎ চিমেণ্ট কাৰখানাটোৰ উৎপাদন আৰম্ভ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই চিমেন্ট কাৰখানাৰ জৰিয়তে বৰাকত বৃহৎ উদ্যোগৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ল বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ শৰ্মাই । ইয়াৰ বাবে তেওঁ ষ্টাৰ চিমেণ্ট কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনায়।
উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, বৰাকৰ পিচত যোৰহাটতো এটা চিমেন্ট কাৰখানা স্থাপন কৰিব ষ্টাৰ চিমেণ্টে। ইতিমধ্যে প্ৰাৰম্ভিক কাম আৰম্ভ হোৱাৰ কথা সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইফালে অনুষ্ঠানত ভাষণ দি উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই কয় যে, কাছাৰত এটা চিমেণ্ট কাৰখানা স্থাপন কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ আৰু ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ মাজত ২০২২ চনৰ মে' মাহত MOU স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল।
স্বাক্ষৰৰ পিচতে এবছৰৰ ভিতৰত ষ্টাৰ চিমেণ্টে আজি উৎপাদন আৰম্ভ কৰি দেখুৱালে। দেশৰ ভিতৰত অসমক অন্য পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি সপোন দেখিছিল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি তাৰেই প্ৰতিফলন ঘটালে। উক্ত অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী কৌশিক ৰাই, ৰাজ্য সভাৰ সাংসদ কণাড পুৰকায়স্থ, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থসহ ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ অধ্যক্ষ পদ্মশ্ৰী ছাজ্জান ভাজাংকা, পৰিচালন সঞ্চালক প্ৰেম ভাজাংকা আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে।