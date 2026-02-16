চিলাপথাৰত অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস

ডিজিটেল সংবাদ, চিলাপথাৰঃ ১৯৫৩ চনত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা অসম বিজ্ঞান সমিতি হৈছে বিজ্ঞান বিষয়ক ক্ষেত্ৰত দেশৰ অন্যতম পুৰণি, প্রসিদ্ধ,প্ৰভাৱশালী আৰু অগ্ৰণী স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন। এই সংগঠনটোৱে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ, যুক্তিবাদী চিন্তাধাৰাৰ বিকাশ, কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাস দূৰীকৰণৰ লগতে সমাজত বিজ্ঞানমনস্কতাৰ বীজ ৰোপন কৰি আহিছে।
অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ চিলাপথাৰ শাখাৰ উদ্যোগত দেওবাৰে চিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগনত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ উপলক্ষে এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ৰাজহুৱা সভা আৰু বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল- বিজ্ঞান ক্ষেত্ৰলৈ উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়োৱা চিলাপথাৰ অঞ্চলৰ কিছুমান বিশিষ্ট ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা, লগতে অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ চিলাপথাৰ শাখাৰ নতুন সমিতিক আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যভাৰ দান কৰা।
সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে ৰুস্তম পেগুয়ে আৰু সভাখনৰ সভাপতিত্ব কৰে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী লীলাৱতী গীমীৰে। সভাখনত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ উপ-সভাপতি ড° অমল চন্দ্ৰ দত্ত, পৰিবেশ আৰু জলবায়ু উপসমিতিৰ আহ্বায়ক তথা পৰিবেশ মিত্ৰ দেৱজিৎ ফুকন, চিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তথা অসম বিজ্ঞান সমিতি চিলাপথাৰ শাখাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক ড° ৰঞ্জিত শইকীয়া। তদুপৰি অঞ্চলটোৰ বহু সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, সমাজকৰ্মী আৰু বিজ্ঞানপ্ৰেমী লোকৰ উপস্থিতিয়ে অনুষ্ঠানটোক অধিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে।
মুখ্য অতিথি হিচাপে ভাষণ প্ৰদান কৰি ড° অমল চন্দ্ৰ দত্তই বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ, যুক্তিবাদী চিন্তাৰ বিকাশ আৰু কুসংস্কাৰ দূৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে আলোকপাত কৰে। তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিজ্ঞানমনস্কতা গঢ়ি তোলাৰ লগতে নতুন প্ৰযুক্তি আৰু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰাৰ সৈতে নিজক সংযুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায়।
ইফালে, পৰিবেশ মিত্ৰ দেৱজিৎ ফুকনে আধুনিক সমাজ গঠনত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ অপৰিসীম গুৰুত্বৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে- পৰিবেশ সংৰক্ষণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, ডিজিটেল শিক্ষা আৰু সামগ্ৰিক সামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভংগী অবলম্বন কৰাটো সময়ৰ প্ৰয়োজন।
তাৰ পিছত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত আঁত ধৰে অধ্যক্ষ ড° ৰঞ্জিত শইকীয়াই। পৰিবেশ, শিক্ষা-দীক্ষা আৰু বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ চিলাপথাৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে সহযোদ্ধা হিচাপে আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে ড° কৌণ্ডন্য, গকুল চন্দ্ৰ শইকীয়া আৰু দেৱবালা বৰগোহাঁইক সম্বৰ্ধনা পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে ফুলাম গামোচা , চেলেং চাদৰেৰে সন্মানিত কৰা হয়।
অনুষ্ঠানত পুৰণি সমিতিৰ সভাপতি বিজয় কান্ত কোঁৱৰে নতুন সমিতিৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড° ৰঞ্জিত শইকীয়া, সভাপতি মানস প্ৰতীম দত্ত, কাৰ্যকৰী সভাপতি পদত ভূবন দাস, উপ-সভাপতি পদত অমৃত নাথ, হিতেশ্বৰ দত্ত আৰু যোগ গগৈ সম্পাদক উৎপল দত্ত আৰু সহ সম্পাদক ৰুস্তম পেগু বিজয় বিকাশ চমুৱা আৰু চন্দন জ্যোতি দাসক আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যভাৰ দিয়া লগতে এখন বৰ্ধিত সমিতি গঠন কৰাৰ প্ৰস্তাৱনা গ্ৰহণ কৰি সফলভাৱে নতুন সমিতিখন গঠন কৰা হয়।
সভাৰ অন্তত সকলোৰে মতামত আৰু দিহা-পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত আগন্তুক ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস উদযাপনৰ উপলক্ষে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু সেই বৈঠকত অনুষ্ঠান সফলভাৱে ৰূপায়ণৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। শেষত সভাপতি লীলাধৰ ঘীমৰে সকলোলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি অনুষ্ঠানৰ সফল সমাপ্তি ঘোষণা কৰে।