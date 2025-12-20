চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

কামপুৰৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে বাতিল কেইবাখনো ৰে'লৰ চলাচল

কামপুৰৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে বাতিল কেইবাখনো ৰে'লৰ চলাচল। ৰঙিয়া-নিউ তিনিচুকীয়া ৰে'ল বাতিল। বাতিল গুৱাহাটী-যোৰহাট জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
wdjshdksjdhskd
  • কামপুৰৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে বাতিল কেইবাখনো ৰে'লৰ চলাচল
  • ৰঙিয়া-নিউ তিনিচুকীয়া ৰে'ল বাতিল
  • বাতিল গুৱাহাটী-যোৰহাট জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ
  • বাতিল হৈছে গুৱাহাটী-বদৰপুৰ উজনিমুৱা ৰে'ল
  • নিউ তিনিচুকীয়া-ৰঙিয়া নামনিমুৱা ৰে'ল বাতিল
  • মৰিয়নি গুৱাহাটী ৰে'লৰ চলাচলো বাতিল
  • বাতিল লামডিং-গুৱাহাটী নামনিমুৱা ৰে'ল
  • বাতিল যোৰহাট টাউন-গুৱাহাটী নামনিমুৱা জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ
  • বদৰপুৰ-গুৱাহাটী নামনিমুৱা ৰে'ল বাতিল
  • গুৱাহাটী-লামডিং নামনিমুৱা ৰে'ল বাতিল
  • আলিপুৰদুৱাৰ-মৰিয়নি উজনিমুৱা ৰে'ল বাতিল
  • মৰিয়নি-ডিগাৰুৰ মাজত বাতিল মৰিয়নি- আলিপুৰদুৱাৰ নামনিমুৱা এক্সপ্ৰেছ
  • যাত্ৰীক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰে’ল বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ ব্যৱস্থা
  • ৰে’ল বিভাগে মুকলি কৰিছে তিনিটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ
  •  নম্বৰকেইটা ০৩৬১-২৭৩১৬২১, ২৭৩১৬২২, ২৭৩১৬২৩
ৰেল দুৰ্ঘটনা ৰেল বিভাগ