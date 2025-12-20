New Update
- কামপুৰৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে বাতিল কেইবাখনো ৰে'লৰ চলাচল
- ৰঙিয়া-নিউ তিনিচুকীয়া ৰে'ল বাতিল
- বাতিল গুৱাহাটী-যোৰহাট জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ
- বাতিল হৈছে গুৱাহাটী-বদৰপুৰ উজনিমুৱা ৰে'ল
- নিউ তিনিচুকীয়া-ৰঙিয়া নামনিমুৱা ৰে'ল বাতিল
- মৰিয়নি গুৱাহাটী ৰে'লৰ চলাচলো বাতিল
- বাতিল লামডিং-গুৱাহাটী নামনিমুৱা ৰে'ল
- বাতিল যোৰহাট টাউন-গুৱাহাটী নামনিমুৱা জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ
- বদৰপুৰ-গুৱাহাটী নামনিমুৱা ৰে'ল বাতিল
- গুৱাহাটী-লামডিং নামনিমুৱা ৰে'ল বাতিল
- আলিপুৰদুৱাৰ-মৰিয়নি উজনিমুৱা ৰে'ল বাতিল
- মৰিয়নি-ডিগাৰুৰ মাজত বাতিল মৰিয়নি- আলিপুৰদুৱাৰ নামনিমুৱা এক্সপ্ৰেছ
- যাত্ৰীক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰে’ল বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ ব্যৱস্থা
- ৰে’ল বিভাগে মুকলি কৰিছে তিনিটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ
- নম্বৰকেইটা ০৩৬১-২৭৩১৬২১, ২৭৩১৬২২, ২৭৩১৬২৩