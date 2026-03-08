চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ৰূপহী ৰঙিয়াৰ সপ্তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস

বৃহত্তৰ ৰঙিয়াৰ অগ্ৰণী সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা “ৰূপহী ৰঙিয়া”ই বছৰি যুৱচামক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগোৱাৰ নিমিত্তে কৰ্ম দক্ষতাৰ ভিত্তিত সমাজৰ অগ্ৰণী একাংশ ব্যক্তিক বাচনি কৰি সন্মান জনাই আহিছে৷  এইবেলিও একাংশ উদ্যমী ব্যক্তিক কৰা হৈছে বাচনি৷ 

আই টি আই প্ৰিক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত “ৰূপহী ৰঙিয়া"ই কৰ্মদক্ষতাৰ ভিত্তিত এইবেলি বাচনি কৰা ব্যক্তিসকলক নিম্নোক্ত ধৰণে ২০২৬ বৰ্ষত সন্মানিত কৰা কৰ্মোদ্যমী ৰূপহী ৰঙিয়া ৰত্ন সন্মান ২০২৬ৰ বাবে বাচনি কৰা ব্যক্তিসকল ক্ৰমে অচ্যুত ডেকা,নাগাৰা নামৰ পাঠক।

ৰূপহী ৰঙিয়া বৰ্ষীয়ান সন্মান ২০২৬ৰ বাবে বাচনি কৰা ব্যক্তিসকল ক্ৰমে প্ৰবীন কলিতা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক তথা বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, হিৰণ্য চৌধুৰী, অধিবক্তা, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, দেৱেন শৰ্মা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তথা বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, ৰঙিয়া। 

তদুপৰি কৰ্মোদ্যমী ৰূপহী ৰঙিয়া ডিজিটেল মিডিয়া-প্ৰিণ্ট মিডিয়া সেৱা সন্মান ২০২৬ৰ বাবে বাছনি কৰা ব্যক্তিসকল ক্ৰমে নয়নজ্যোতি তালুকদাৰ, দীপক কুমাৰ কলিতা, নয়নজ্যোতি দাস, দীনেশ কুমাৰ আগৰৱালা, চামচুল হকৰ উপৰিও কৰ্মোদ্যমী ৰূপহী ৰঙিয়া শ্ৰেষ্ঠ কেমেৰা পাৰ্ছন সন্মান বাবে বাছনি কৰা ব্যক্তি সকল ক্ৰমে ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস(অপু), দীপাঙ্কৰ বৰুৱা আৰু ইনতাজ আলী।

কৰ্মোদ্যমী ৰূপহী ৰঙিয়া যুৱ উদ্যোগী সন্মান ২০২৬ৰ বাবে বাচনি কৰা ব্যক্তি সকল ক্ৰমে হেমেন কলিতা, ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা। ইয়াৰ লগতে কৰ্মোদ্যমী ৰূপহী ৰঙিয়া বিশেষ সন্মান ২০২৬ৰ বাবে বাছনি কৰা ব্যক্তিসকল ক্ৰমে মণিৰাম দাস, আল্লিয়া, কৈলাশ তালুকদাৰ, ধৃতিমালা ডেকা। উপৰোক্ত ব্যক্তিসকলক “ৰূপহী ৰঙিয়া”ৰ সপ্তম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উক্ত সন্মান প্ৰদান কৰা হয় বুলি ৰূপহী ৰঙিয়াৰ সঞ্চালকে জনায়৷

ৰঙিয়া