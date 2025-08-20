কেজৰিৱালৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক ৰেখা গুপ্তাৰ আক্ৰমণকাৰীৰ ?

ডিজিটেল ডেস্কঃ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাক আক্ৰমণ কৰা ব্যক্তিজনৰ ফ'টো সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। দৰাচলতে এই ফটোখনত আক্ৰমণকাৰী জনৰ সৈতে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা গোপাল ইটালিয়াকো দেখা গৈছে।
লক্ষ্যণীয় যে, এই ফটোখন দিল্লীৰ মতি নগৰ সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিধায়ক হৰিশ খুৰাণাই শ্বেয়াৰ কৰিছে। ফটোখন শ্বেয়াৰ কৰি হৰিশ খুৰাণাই সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে যে, যিটো সন্দেহ কৰা হৈছিল সেয়াই হৈছে।
जिसका शक था वही हुआ । @ArvindKejriwal के खास @Gopal_Italia के साथ फोटो बहुत कुछ कह रही है।— Harish Khurana (@HarishKhuranna) August 20, 2025
यानी आज हुए @gupta_rekha जी के ऊपर हुए हमले का कनेक्शन @AamAadmiParty से जुड़ता है ऐसा साफ़ नज़र आ रहा है।इस फ़ोटो की सच्चाई केजरीवाल जी बताए?
केजरीवाल जी प्लीज़ एक्सप्लेन “यह रिश्ता… pic.twitter.com/eOvkkVs92y
তেওঁ আৰু লিখিছে যে, অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি গোপাল ইটালিয়াৰ সৈতে আক্ৰমণকাৰীৰ ফটোখনে বহু কথাই কৈছে। অৰ্থাৎ আজি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণ যে আম আদমী পাৰ্টিৰ সৈতে জড়িত সেয়া স্পষ্টকৈ দেখা যায়। কেজৰিৱাল জী, 'য়ে ৰিষ্টা ক্যা কেহলাতা হে' বুজাই দিব।
উল্লেখযোগ্য যে, ৰেখা গুপ্তাৰ আক্ৰমণকাৰীজনৰ নাম ৰাজেশ ভাই খিমজী ভাই সকাৰীয়া। অভিযুক্ত গৰাকী ৰাজকোটৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে তেওঁক জিম্মাত লৈছে। ইফালে অভিযুক্তৰ মাতৃ ভানুৱে ৰাজেশক কুকুৰ প্ৰেমী বুলি দাবী কৰে। শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিল্লীৰ অঘৰী কুকুৰৰ ওপৰত দিয়া ৰায় ভালপোৱা নাছিল ৰাজেশে। তাৰ পিছত ৰাজেশ দিল্লীলৈ যায়।