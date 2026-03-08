কংগ্ৰেছৰে সম্পৰ্ক শেষঃ দীঘলীয়া প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি জাৰি ৰাইজৰ দলৰ

তিনি গগৈয়ে এক হৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব বুলি ভবা হৈছিল যদিও এক গগৈ ৰৈ গল বাহিৰত। এতিয়া গৌৰৱ গগৈ, লুৰীণজ্যোতি গগৈ সংগী নহয় অখিল গগৈৰ।
এই দুই গগৈৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যতঃ ৰণত নামিব লাগিব অখিল গগৈ। মাত্ৰ এটা সমষ্টিৰ বাবেই সম্ভৱ নহ’ল বিৰোধীৰ মিত্ৰতা। অখিল গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে, ১৩টা সমষ্টি বিচাৰিছিল তেওঁলোকে। তাৰ ভিতৰত আছিল ধিং সমষ্টিও।
কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই মাত্ৰ ৪টা সমষ্টিহে তেওঁলোকক দিব বিচাৰিছিল। যিটো ধিং সমষ্টিক লৈ এই মিত্ৰতাই চূড়ান্ত ৰূপ নাপালে, সেই সমষ্টিটোত ২০২১ত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী আছিল মেহবুব মুক্তাৰ। এইবাৰো মুক্তাৰকে দলটোৱে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলি চূড়ান্ত কৰিছিল।
এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে এই কথা সদৰী কৰিছে ৰাইজৰ দলে। এই প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখ কৰিছে এইদৰে- ‘যোৱা ৬ মার্চ, ২০২৬ তাৰিখৰ চাৰিটা বিৰোধী দলৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত মিত্রতাৰ বৈঠক আৰু সংবাদ মেলৰে প্রদেশ কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলক মিত্ৰতাৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আঁতৰ কৰিলে। ৰাইজৰ দলক মিত্ৰতাৰ পৰা আঁতৰাই পতা এই বৈঠকখন আমাৰ বাবে আছিল অত্যন্ত অসম্মানজনক। আমি লক্ষ্য কৰিছো যে প্রদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে মুখৰ ভাষা আৰু শাৰীৰিক ভাষা কোনোটোৱে মিত্রতাৰ সপক্ষে নহয় আৰু তেওঁৰ আচৰণ মিত্র দলবোৰৰ কাৰোৰে বাবে মুঠেও সম্মানজনক নহয়। ৬ মার্চ তাৰিখে গুৱাহাটীৰ বেলতলাস্থিত "গ্রীণ উদ" ৰিজৰ্টত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত গৌৰৱ গগৈৰ বক্তব্য আৰু ৬ জুলাই, ২০২৫ তাৰিখৰ অসম নাগৰিক সমাজৰ বিৰোধী দলবোৰৰ মিত্রতা সম্পর্কীয় 'অসম সম্মিলিত নাগৰিক অভিবর্তন'ৰ বক্তব্য সকলোতে তেওঁৰ অহংকাৰ স্পষ্ট আছিল। 'অসম সম্মিলিত নাগৰিক সমাজৰ অভিবর্তন'তো তেখেতে বিৰোধী দলসমূহৰ মিত্রতাৰ পক্ষত পোনপটীয়াকৈ একো কোৱা নাছিল আৰু যোৱা ৬ মাৰ্চৰ ৪ টা ৰাজনৈতিক দলৰ সংবাদমেলতো ৰাইজৰ দলক মিত্রতাত অন্তর্ভুক্তিৰ বিষয়টো পোনপটীয়াকৈ একো নকৈ "আমাৰ দুৱাৰ খোলা আছে’’ জাতীয় পালমৰা বক্তব্যৰে বুজাই দিছিল যে প্রদেশ কংগ্ৰেছৰ সকলোকে একেলগে লৈ মিত্রতা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুঠেও আগ্রহ নাই।’
এই প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত লগতে উল্লেখ কৰিছে- ‘কংগ্ৰেছৰ সৈতে ৰাইজৰ দলৰ মিত্রতা বাস্তবিকতে কি বিষয়ত থমকি ৰৈছে? এটা বাক্যত ক'বলৈ গ'লে, সংখ্যাৰ দিশেৰে চালে এটা সমষ্টিৰ বাবেই এই মিত্রতা ভংগ হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে। ৰাইজৰ দলে প্রথমে কংগ্রেছৰ ওচৰত ২৭ খন আসন (যি সময়ত অসম জাতীয় পৰিষদে ২৬ খন বিচাৰিছিল)ৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিলো। সেই সংখ্যা কংগ্রেছে বহুত বেছি হ'ব বুলি জনোৱাত আন্তৰিকতাৰে আমি সেই সংখ্যা ২০ লৈ হ্রাস কৰিলো। কিন্তু কংগ্রেছ নাচোৰবান্দা আছিল আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে ১০০খনকৈ অধিক আসনত কংগ্রেছে নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি অতি দাম্ভিকতাৰে ৰাজহুৱাকৈ সীমাৰেখা এটা টানি দিছিল। সেই সীমাৰেখাৰ ভিত্তিত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আমাক আসনৰ সংখ্যা হ্রাস কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱাত আমি সেই সংখ্যা ১৫খনলৈ হ্রাস কৰিলো আৰু তাতোতকৈ কম আসনত আমাৰ দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰাত দলৰ সন্মতি নাই বুলি জানিবলৈ দিলো। সর্বশেষত কংগ্রেছৰ ৪ জনীয়া আলোচনাকাৰী গোটে আমাৰ সৈতে ১৩ খন আসনত সম্মতি প্রকাশ কৰে, যাৰ মাত্র ৪খন আসন পোনপটীয়াকৈ আমাৰ পচন্দৰ। ৪ খন বন্ধুত্বমূলকৰূপে এৰি দিব খোজে আৰু ৫খন কংগ্রেছৰ দ্বাৰা বিভিন্ন সময়ত আমাৰ ওপৰত জাপি দিয়া আসন। অর্থাৎ, আমি বাস্তৱিকতে ২৭ খন আসনৰ পৰা ৪ খনলৈ অৱনমিত হ'লো। এইটো সংখ্যাতে কংগ্রেছে নাচোৰবান্দা হৈ লাগি ৰ'ল।’
সর্বশেষতউপায়হীন হৈ ৰাইজৰ দলে কংগ্রেছৰ সকলো চর্ত মানি ল'ম বুলি প্রস্তাব দিয়া কথা উল্লেখ কৰি বিজ্ঞপ্তিখনত লগতে উল্লেখ কৰিছে যে- ‘কিন্তু আমাৰ সাংগঠনিক ভিত্তি থকা ধিং সমষ্টি পোনপটীয়াকৈ প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে এৰি দিব লাগে। আমি 'উপায়হীন' এইবাবে হ'লো যে আমি বিজেপিক আন্তৰিকতাৰে পৰাস্ত কৰাটো বিচাৰো, সেইটো আমাৰ সংকল্প, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বাবে নিজৰ দলৰ স্বার্থটোৱে সিদ্ধান্ত গ্রহণৰ একমাত্র মাপকাঠি। তেওঁলোকে পোনপটীয়া আসন হিচাপে আমাক দলগাঁও সমষ্টিটো এৰি দিব খোজে। সেই দলগাঁও সমষ্টিটো এৰি দিয়াৰ প্রস্তাৱৰ পাছতো সমষ্টিটোত কংগ্রেছ নেতা-কর্মীৰ উত্তাল প্রতিবাদ, ধর্ণা, অপপ্রচাৰ আৰম্ভ হয়, আনকি ৰাইজৰ দলৰ প্রার্থীৰ বিৰুদ্ধে অসৌজন্যমূলক আচৰণ ৰাজহুৱাকৈ কৰে; কিন্তু প্রদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰা তাক নিয়ন্ত্রণ কৰাৰ কোনো নির্দেশ দিয়া আমি দেখা নাই। আমি নিশ্চিত প্রদেশ কংগ্রেছৰ প্রত্যক্ষ নির্দেশতে আমাৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি কৰিবলৈ এই কাম কৰোৱা হৈছে।’
‘আনহাতে আমি নগাঁও জিলাৰ ধিং বিধানসভা সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ পৰা বিচাৰো। পূর্বে বহুবাৰ সন্মতি দিয়াৰ পাছতো এই সমষ্টিটো এৰি দিবলৈ কংগ্রেছ দলে অস্বীকাৰ কৰে। প্রদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে দাম্ভিকতাৰে আমাৰ সকলো অনুৰোধ নস্যাৎ কৰে। গতিকে, ক'ব পাৰিধিং বিধানসভা সমষ্টি ৰাইজৰ দলক এৰি নিদি কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্রতা ভংগ কৰি যোৱা ৬ মার্চ তাৰিখে আন তিনিটা দলৰ সৈতে মিত্রতাৰ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন কৰে। তাৰ পূর্বে আলোচনাৰ প্রক্রিয়া চলি থকা অবস্থাতে ৰাইজৰ দলৰ চূড়ান্ত তালিকাৰ পৰা ডিমো, বৰছলা, মাৰ্ঘেৰিটা, দিছপুৰ, দুলীয়াজান আদি সমষ্টিৰ নাম অন্তর্ভুক্ত কৰি একপক্ষীয়ভাৱে কংগ্রেছৰ প্রার্থিত্বৰ তালিকা প্রকাশ কৰে। তাৰ পাছতো আমি সংযম ৰক্ষা কৰি মিত্ৰতাত যাতে কোনো আউল নালাগে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি বিবাদমান সমষ্টিবোৰ বাদ দি প্রার্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰো।-’ এইদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত।
ইফালে, এই বিজ্ঞপ্তিৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে যে- ‘ৰাইজৰ দলৰ বাবে ফেচিষ্ট-সাম্প্রদায়িক শক্তিক পৰাভূত কৰাটোৱে প্রধান কথা। আমি বিশ্বাস কৰোঁ, দেশ-জাতি-জনগণ এই সামন্তীয় কুশক্তিৰ পৰা উদ্ধাৰৰ বাবে ককবকাই আছে। এই সাম্প্রদায়িকতাবাদীহঁত ভুৱা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী, উন্মত্ত। এই উন্মত্ত শক্তিটোৱে দেশ এফালৰ পৰা বিক্রীত নামিছে। দেশৰ সম্পদ পুঁজিপতি-কৰ্পৰেট শক্তিক গোগ্রাসে চমজাই দিছে। বজাৰ জনতাৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি কর্পৰেট শক্তিক দি দিলে। সিহঁতৰ নীতিৰ ফলস্বৰূপে দেশীয় ব্যৱসায়ীসকলৰ হাহাকাৰ হৈছে, ব্যৱসায় মন্দা হৈছে। বস্তুৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে আকাশলংঘী ৰূপ লৈছে। ইহঁতক যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ক্ষমতাচ্যুত কৰাটো প্রতিজন দেশপ্রেমিক নাগৰিকৰ কর্তব্য। সেইবাবেই যি দলৰ লগত আমাৰ মতামতৰ বিৰোধ আছে সেই কংগ্রেছৰ সৈতে যুক্তফ্রন্ট গঠনৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছিলো। তেওঁলোকে আমাক ২০২১ চনৰ বিধানসভা নির্বাচনত দেখ দেখকৈ বিশ্বাসঘাটকতা কৰিছিল। কেৱল ৮ টা বিধানসভা সমষ্টি লৈ আমি তেওঁলোকৰ সৈতে ২০২১ত মিত্ৰতাৰ বাবে সম্মত হৈছিলো। কিন্তু বিপিএফ দলটো তেওঁলোকৰ কাষ চাপি অহাত কংগ্রেছে আমাক প্রতাৰণা কৰিলে। বিশ্বাসঘাটকতা তেওঁলোকে কৰিলে, ঠগিলে তেওঁলোকে; কিন্তু অপপ্ৰচাৰ কৰিলে আমাৰ বিৰুদ্ধে। আমি গোপনে আলোচনা চলাই আছিলো বাবে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম ৰক্ষা কৰি আছিলো বাবে, সেইবাৰ আমি খলনায়ক হৈ পৰিলো। বহু বুদ্ধিজীৱীয়ে আমাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্রেছৰ মুখপাত্রৰ দৰে আমাৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিলে। সেইবাবে আমি এইবাৰ প্রতিটো মিত্ৰতাৰ খবৰ ৰাজহুৱা কৰি আছো, বাইজক জনাই আছো সকলো।’
কংগ্রেছআৰু ৰাইজৰ দলৰ আদর্শ পৃথক বুলি উল্লেখ কৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিখনত তাৰপাছত লিখিছে যে- ‘কংগ্রেছ ৰাষ্ট্রীয়তাবাদী, আমি জাতীয়তাবাদী, আঞ্চলিকতাবাদী। আমি ফেডাৰেলিজমত বিশ্বাসী। তেওঁলোকৰ চিন্তা সামন্তীয়, আমাৰ প্রগতিশীল, সমাজবাদী, ছ'চিয়েলিষ্ট। কেৱল আৰু কেৱল ফেচিষ্ট সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপি-আৰএছএছক প্রতিৰোধ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি তেওঁলোকৰ সৈতে যুক্তফ্রন্ট গঠন কৰিব খুজিছিলো। আমাৰ বাবে যুক্তফ্রন্ট গঠনৰ নিয়ম হ'ল যুক্তফ্রন্টত সদায় প্রগতিশীল শক্তিৰ হাতত নেতৃত্ব থাকিব লাগে, তেতিয়াহে জনগণৰ উপকাৰ হয়। কিন্তু কংগ্রেছৰ সৈতে আমাৰ যুক্তফ্রন্ট গঠনত প্রগতিশীল শক্তিৰ নেতৃত্ব বাদেই দিয়ক, কংগ্রেছৰ সৈতে কোনো আদর্শগত কথা পতাৰ পৰিবেশ নাই। কংগ্রেছ মিত্রতাক লৈ মুঠেও চিৰিয়াছ নহয়। সঘনে সলনি কৰা তেওঁলোকৰ মিত্রতাৰ আলোচনা সম্পর্কীয় সমিতিয়েই প্রমাণ তেওঁলোকৰ সেই গুৰুত্বহীনতাৰ। তেওঁলোকে আমাৰ মিত্র দলবোৰৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে মুঠেও সময় দিয়া নাছিল। ক'ৰবাত বিয়া খাওঁতে লগ পাইহে প্রার্থী তালিকাৰ আলোচনা কৰিছিল। আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছৰ চাৰিজনীয়া সমিতিয়ে ৰাইজৰ দলৰ সৈতে এবাৰেই আলোচনাত বহিছিল যোৱা ১৯ ফেব্রুৱাৰীত। তেতিয়া আমি গভীৰ উদ্বেগেৰে লক্ষ্য কৰিছিলো যে কংগ্রেছ বুলি কোনো দল আচলতে নাই, কংগ্ৰেছ দলৰ উমৈহতীয়া প্রার্থী নাই, আছে গৌৰৱ গগৈৰ প্রার্থী, ৰকিবুল হুছেইনৰ প্রার্থী, প্রদ্যুৎ বৰদলৈৰ প্রার্থী আৰু ৰিপুন বৰা স্বয়ং নিজে প্রার্থী। ব্যক্তিস্বার্থৰ সমষ্টিয়েই কংগ্রেছ।’
ইয়াৰ উপৰি ৰাইজৰ দলৰ বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখ কৰা হৈছে- ‘আমি মিত্রতা বিচাৰো, ৰাইজৰ দলে গভীৰ আন্তৰিকতাৰে মিত্রতা বিচাৰো সাম্প্রদায়িক-ফেচিবাদী শক্তিক উৎখাত কৰি জনতাক শান্তি প্রদানৰ বাবে। সেইবাবেই কংগ্রেছৰ সকলো কেৰামতালি আমি সহ্য কৰি আছিলো। কিন্তু মিত্ৰতাৰ বাবে যি ত্যাগ লাগে, সেই ত্যাগ কেৱল ৰাইজৰ দলেহে কৰিব লাগে সেয়া কেতিয়াও গণতান্ত্রিক নহয়। ৰাইজৰ দলৰ চমু ইতিহাসটোৱেই হ'ল ত্যাগৰ মহান ইতিহাস। ২০২১ ৰ বিধানসভা নির্বাচনত কংগ্রেছে আমাক বিশ্বাসঘাটকতা কৰিলে, তথাপি আমি সামান্য কেইখনমান আসনতহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলো। তাৰ পৰৱর্তী ২০২১ চনৰ উপ-নির্বাচনত ৫ খন আসনৰ ভিতৰত কেৱল ডিমৌ সমষ্টিটো আমি বিচাৰিছিলো। কিন্তু নিদিলে। সেই নির্বাচনত কংগ্রেছে পালে ৫,৮৯২(৬.৬৫%) ভোট, বাইজৰ দলে পালে ২৪,৩৯৫(২৭.৫২%) ভোট। তাৰ পাছতো ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নির্বাচনত গৌৰৱ গগৈয়ে আমাক ডিমৌ (থাওৰা) সমষ্টিটো এৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালে, আমি এৰি দিলো। ২০২৪ চনৰ অসমৰ পঞ্চদশ বিধানসভাৰ দ্বিতীয়টো উপ-নির্বাচনত গৌৰৱ গগৈয়ে মিত্রজোট ভাঙি চূৰমাৰ কৰি সম্পূর্ণ দাম্ভিকতাৰে AICC ৰ ক্ষমতাৰে বলীয়ান হৈ বিহালী আসনখন চিপিআই (এম এল)ৰ পৰা কাঢ়ি লৈ বিজেপিৰ সদস্য এজনক কংগ্রেছৰ প্রার্থিত্ব দি বিজেপিৰ এজন অতি কেঁচা প্রতিদ্বন্দ্বীৰ হাতত ধৰাশায়ী হ'ল। ২০২৪ চনৰ লোকসভা নির্বাচনতো ৰাইজৰ দলক এখনো আসন এৰি নিদিলে, আমি ত্যাগ কৰি দিলো। ৰাইজৰ দলে সর্বোচ্চ কষ্ট কৰি যোৰহাট, নগাঁও, কৰিমগঞ্জ, ধুবুৰীত কংগ্রেছৰ প্রার্থীক জিকোৱাত নামি পৰিল। এখনক বাদ দি ৩ খনত জিকিল কংগ্রেছ। আমাৰ অভিজ্ঞতা হ'ল, ৰাইজৰ দল মানেই ত্যাগ, ত্যাগ আৰু ত্যাগ। এতিয়া ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নির্বাচনতো কংগ্রেছে আমাক আমাৰ বাচনিৰ মাত্র ৪ খন আসন এৰি দিছে, মাত্র ১৫ খন আসনৰ ১৩ খন আসন এৰি দিব খোজে, তাৰি ৯ খনেই কংগ্ৰেছৰ বাচনিৰ আৰু সেই ৯ খনৰো ৪ খনেই বন্ধুত্বমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে। অর্থাৎ, আমাৰ বাচনি (৪ খন) আৰু কংগ্ৰেছৰ বাচনি (৫ খন) ধৰি আমাক কেৱল পোনপটীয়াকৈ প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে দিয়ে ৯ খনহে। এতিয়া ৪ খন বন্ধুত্বমূলক আসনৰ এখন (ধিং) আমাক পোনপটীয়াকৈ এৰি দিলেই আমি সকলো ত্যাগ কৰি মিত্রতা কৰিবলৈ প্রস্তুত বুলি স্পষ্টকৈ জানিবলৈ দিলো। কিন্তু গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনে ধিং আমাক এৰি নিদিলে; আনসকলে এৰি দিয়াৰ পক্ষপাতী আছিল, আনকি AICC ও। ক'বলৈ গ'লে ৰকিবুল হুছেইন আৰু গৌৰৱ গগৈৰ আঁকোৰগোজালিৰ বাবেই এই মিত্রতা ভাগিল। আমি কৈছিলো, সকলো মিলি (কংগ্ৰেছৰ বাচনি-ৰাইজৰ দলৰ বাচনি বন্ধুত্বমূলক) ১৩ খন আসন হোৱাৰ পাছত আন অতিৰিক্ত ২ খন আসন আমাক লাগিব।’
‘কংগ্রেছে যোৱা ৬ মার্চত কিয় মিত্রতা ভাঙি দিলে? আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ ইয়াত কিবা দোষ আছে নেকি? আমি স্পষ্টকৈ কওঁ, আমি উদাৰ আছিলো আৰু কংগ্রেছৰ সকলো উদ্ভট কথা-বার্তাও আমি মিত্রতাৰ স্বার্থত সহ্য কৰি আছিলো। কিন্তু কংগ্রেছে আমাক আত্মসমর্পন কৰাব খুজিছিল; আমি আত্মসমর্পন কৰিবলৈ মান্তি নহ'লো। আমি মাত্র ১৫ খন আসনৰ তেনেই সামান্য লক্ষ্য এটা দিছিলো আৰু ন্যূনতম উমৈহতীয়া কর্মসূচী (Common Minimum Programme) এখন বিচাৰিছিলো। গৌৰৱ গগৈয়ে CMP ৰ তীব্র বিৰোধিতা কৰিছিল। তেওঁ আমাক সম্মান দিব খোজা নাছিল আৰু দাম্ভিকতা দেখুৱাই মিত্রতা ভাঙি দিলে।’- বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিখনত।
ৰাইজৰ দলৰ এই বিজ্ঞপ্তিত শেষৰ ভাগত উল্লেখ কৰা হৈছে যে- ‘আমি অতি দুখেৰে সৈতে জনাওঁ যে যোৱা ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ মিত্ৰতাৰ বৈঠক বিফল হোৱাৰ পাছত ২০ ফেব্রুৱাৰীত আমি কংগ্রেছ দললৈ আনুষ্ঠানিক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলো যদিও আমাক অসম্মান কৰি আজিলৈকে কোনো উত্তৰ নিদি কংগ্রেছে আমাৰ স্বাভিমানত আঘাত হানিলে। সেয়েহে আমি আজিৰ তাৰিখত কংগ্রেছৰ সৈতে মিত্রতা সন্দর্ভত আলোচনা আগবঢ়াই নিয়াটো সম্ভব নহ'ব বুলি বিবেচনা কৰিছো।’