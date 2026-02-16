চাবস্ক্ৰাইব কৰক

শক্তি বৃদ্ধি পালে ৰাইজৰ দলৰঃ অখিল গগৈ

শক্তি বৃদ্ধি পালে ৰাইজৰ দলৰ। সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ হোটেল লিলিত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত এক যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
AKHILGGG

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটী: শক্তি বৃদ্ধি পালে ৰাইজৰ দলৰ। সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ হোটেল লিলিত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত এক যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত যোগদান কাৰ্যসূচীতেই ৰাইজৰ দলত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডল আৰু আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় মুখ্য উপদেষ্টা দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ লগতে শতাধিক লোকে যোগদান কৰে।  

তিনিবাৰকৈ বিধায়ক হোৱা তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডলৰ লগতে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় মুখ্য উপদেষ্টা দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু দলত যোগদান কৰা সকলোকে ৰাইজৰ দললৈ স্বাগতম জনাই সভাপতি অখিল গগৈ, কাৰ্যকৰী সভাপতি কৱিন্দ চেতিয়া ফুকন, ৰমেন বৰঠাকুৰ, সাধাৰণ সম্পাদক চিন্ময় বড়া, ৰাছেল হুছেইন, আজিজুৰ ৰহমান আৰু ড° জ্ঞানশ্ৰী বৰাই। 

দলত যোগদান কৰা সকলোকে উষ্ম আদৰণি জনাই অখিল গগৈয়ে কয় যে- ২৬'ৰ নিৰ্বাচনলৈ শক্তি বৃদ্ধি পালে ৰাইজৰ দলৰ। জাতি, ধর্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে বিজেপিক বিদায় দিবলৈ এইবাৰ ৰাইজ সংকল্পবদ্ধ। সাম্প্ৰদায়িক বিজেপিক পৰাভূত কৰি অসমৰ ৰাইজক মুক্তি দিয়াটো সময়ৰ আহ্বান। আগন্তুক সময়ত বিজেপি,  অগপকে ধৰি অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাইও ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব বুলি সভাপতি অখিল গগৈয়ে মত প্ৰকাশ কৰে। লগতে উজনি অসমৰ দুজনকৈ বিজেপিৰ বিধায়কেও শীঘ্ৰেই ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে অখিল গগৈয়ে।

ৰাইজৰ দল