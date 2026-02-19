চাবস্ক্ৰাইব কৰক

সামাজিক মাধ্যমত ৰাহুল গান্ধীক কোনে দিছিল ভাবুকি ?

অৱশেষত কোটা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ৰাহুল গান্ধীক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা ৰাজ সিং আমেৰা নামৰ যুৱকজন।

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল ডেস্কঃ অৱশেষত কোটা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ৰাহুল গান্ধীক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা ৰাজ সিং আমেৰা নামৰ যুৱকজন। ধৃত যুৱকজনে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি গৰাকীকে ধৰি আন ২৫জন সাংসদক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল।

কোটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক তেজস্বনী গৌতমে সদৰী কৰা অনুসৰি, ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ’ত দিয়া ভাবুকিক গুৰুত্বসহকাৰে লৈ অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে। এই বিষয় সন্দৰ্ভত আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। আইন হাতত ল’বলৈ চেষ্টা কৰা যিকোনো ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব।

উল্লেখযোগ্য যে, বিতৰ্কিত ভিডিঅ’টোত ৰাজ সিং আমেৰাই নিজকে কৰ্ণী সেনাৰ কোটা সংমণ্ডল প্ৰভাৰী বুলি পৰিচয় দিছিল। ইফালে, কৰ্ণী সেনাই এই ঘটনাৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে। যিটো একাউণ্টৰ পৰা এই ভাবুকি দিয়া হৈছিল, সেই একাউণ্টটো বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। 

