New Update
- কাইলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী।
- পুৱা ৭.১৫ বজাত চাবুৱাত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী।
- ৯.৫০ বজাত চাবুৱাৰ এয়াৰ ফিল্ডৰ পৰা মৰাণলৈ আহিব মোডী।
- ELF সম্পন্ন ঘাইপথত কলা-কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰিব বায়ুসেনাৰ বিমানে।
- ১২.৩০ বজাত মৰাণৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী।
- দুপৰীয়া ১.১৫ বজাত গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী দলং উদ্বোধন কৰিব।
- ইয়াৰ পিছতে লাচিত ঘাটত IIM কেম্পাছ মুকলি কৰিব।
- বঙাৰত নিৰ্মাণ হৈছে IIMৰ অস্থায়ী চৌহদ।
- ২ বজাত খানাপাৰাত আয়োজিত বিজেপিৰ বুথ সন্মিলনত অংশ ল'ব।
- ৩০ হাজাৰ বুথৰ পৰা দুজনকৈ কৰ্মীয়ে অংশ ল'ব সন্মিলনত।