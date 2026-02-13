চাবস্ক্ৰাইব কৰক

কাইলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী

কাইলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী। পুৱা ৭.১৫ বজাত চাবুৱাত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী।

  • কাইলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী।
  • পুৱা ৭.১৫ বজাত চাবুৱাত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী।
  • ৯.৫০ বজাত চাবুৱাৰ এয়াৰ ফিল্ডৰ পৰা মৰাণলৈ আহিব মোডী।
  • ELF সম্পন্ন ঘাইপথত কলা-কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰিব বায়ুসেনাৰ বিমানে।
  • ১২.৩০ বজাত মৰাণৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী।
  • দুপৰীয়া ১.১৫ বজাত গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী দলং উদ্বোধন কৰিব।
  • ইয়াৰ পিছতে লাচিত ঘাটত IIM কেম্পাছ মুকলি কৰিব।
  • বঙাৰত নিৰ্মাণ হৈছে IIMৰ অস্থায়ী চৌহদ।
  • ২ বজাত খানাপাৰাত আয়োজিত বিজেপিৰ বুথ সন্মিলনত অংশ ল'ব।
  • ৩০ হাজাৰ বুথৰ পৰা দুজনকৈ কৰ্মীয়ে অংশ ল'ব সন্মিলনত।
