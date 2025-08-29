চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ধেমাজি কংগ্ৰেছ কাৰ্য্যালয়ত সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক মনোজ চৌহানৰ সংবাদমেল...

ডিজিটেল  সংবাদ, ধেমাজি : ভোট চুৰি প্ৰসংগক লৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহ সৰৱ হৈ থকাৰ সময়তে শুক্ৰবাৰে বিয়লি  ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ইন্দিৰা ভৱনত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰে সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক মনোজ চৌহানে।

তেওঁ তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয় যে, বিগত ২০২৪ চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে ভোট চোৰ কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হল গতিকে এতিয়া চোৰে গাদী এৰক বুলি মন্তব্য কৰে ৷ ভাষণত তেওঁ পুনৰ কয় যে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ প্ৰসংগতো একেই অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভোট চুৰিৰ লগতে 'পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰৰ জৰিয়তেহে মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপি, শিৱসেনা (সিন্দে) আৰু এন চি পি (অজিত পাঁৱাৰ)য়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছে।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক মনোজ চৌহানৰ মতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্রী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবিছ, উপ-মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় একনাথ সিন্দে আৰু অজিত পাৱাৰে জনতাৰ সমর্থন লাভ কৰা নাছিল । মহাৰাষ্ট্ৰৰ মহাযুটি চৰকাৰখনক প্ৰকৃত নহয় বুলি চৌহানে  দাবী কৰি প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোডী, মুখ্যমন্ত্রী ফাড়নবিছ আৰু তেওঁলোকৰ চৰকাৰে ভোটৰ ৰিগিং কৰাৰ লগতে চৰকাৰী পুঁজি অপব্যৱহাৰ কৰিহে শাসনত অধিষ্ঠিত হৈছে বুলি অভিযোগ তোলে।

নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নেতৃত্বত দেশত যোৱা ১০ বছৰত ভোট চুৰিৰ ক্ষমতাহে বিকাশ হোৱা বুলি কটাক্ষ কৰি এই ১০ বছৰত দেশত গণতন্ত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস হোৱা বুলিও সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক মনোজ চৌহানে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। তেওঁ নৰেন্দ্ৰ মোডী ভোট চোৰ আৰু শীৰ্ঘে গাদী এৰক বুলি উল্লেখ কৰে ৷

সংবাদমেলত ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি তিলক ফুকন, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যুটীয়া সম্পাদক দ্বয়  ৰজনী কাৰ্দং আৰু পংকজ শইকীয়া, অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি জুৱেৰ আলম , অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক ঘন চুতীয়া , ধেমাজি জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী পদুমী দলে আৰু ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছৰ কোষাধ্যক্ষ
বিপুল বৰুৱাই উপস্থিত থাকে ৷ 

