শিক্ষিত-সৱলীকৰণ নাৰীয়েই প্ৰগতিশীল দেশৰ মূল স্তম্ভঃ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱসত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিশেষ বাৰ্তা



WhatsApp Image 2026-03-08 at 5.05.22 PM

ডিজিটেল ডেস্কঃ আজি ৮ মাৰ্চ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস। এই দিনটো কেৱল উদযাপনৰ দিন নহয় লিংগ সমতা,নাৰীৰ অধিকাৰ,সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ অসাধাৰণ অৱদানক স্বীকৃতি দিয়াৰ দিন। এই বিশেষ দিনটোত সমগ্ৰ বিশ্বই উদযাপন কৰিছে নাৰীৰ সংগ্ৰাম,সাহস আৰু সফলতাৰ কাহিনী। 

WhatsApp Image 2026-03-08 at 4.59.15 PM

শিক্ষা,কৰ্ম,জীৱনৰ সকলো দিশতে মহিলাসকলে যাতে সম সুযোগ লাভ কৰে তাৰ লক্ষ্যৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে এই দিৱস পালন কৰা হয়। বিশ্বৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰান্তত নাৰী দিৱস উদযাপনৰ প্ৰধান লক্ষ্য বেলেগ বেলেগ যদিও মহিলাৰ সমান অধিকাৰ,মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হিংসা আৰু উৎপীড়ন ৰোধ তথা নাৰীৰ প্ৰতি সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা জনোৱাই হৈছে এই দিৱস উদযাপনৰ মুখ্য বিষয়। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ৰাষ্ট্ৰসংঘই নাৰী দিৱসকলৈ এক বিষয়বস্তু হাতত লৈছে। ২০২৬বৰ্ষৰ বিষয়বস্তু- প্ৰত্যোকগৰাকী নাৰীকে সম অধিকাৰ আৰু ন্যায় প্ৰদান কৰা। 

উল্লেখ্য যে, এই নাৰী দিৱসৰ দিনটোতে টুইটাৰযোগে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে প্ৰদান কৰে এক বাৰ্তা। এই বাৰ্তাত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে- যেতিয়া ‘নাৰী শক্তি’য়ে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু সাহসেৰে নেতৃত্ব দিয়ে তেতিয়া ই সমাজখনক অধিক সৰ্বাংগীন আৰু সমৃদ্ধিশালী কৰি তোলে। শিক্ষিত আৰু সৱল নাৰী প্ৰগতিশীল ৰাষ্ট্ৰৰ মজবুত ভেটি। এই শুভক্ষণত আহক আমি এনে এখন সমাজ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দৃঢ় কৰোঁ। য’ত প্ৰতিগৰাকী মহিলাই সমান সুযোগ, সন্মান, নিৰাপত্তা আৰু স্বাধীনতা লাভ কৰে। নাৰীৰ আকাংক্ষা আৰু কৃতিত্বই এক সম আৰু ন্যায়সংগত ভৱিষ্যত গঢ় দিব পৰা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ সকলোকে একেলগে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। 

WhatsApp Image 2026-03-08 at 4.58.01 PM

