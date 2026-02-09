চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

মৃত্যু জিনি মোক্ষপ্ৰাপ্তি প্ৰসন্ন কুমাৰ গোস্বামীৰ

মৃত্যু জিনি মোক্ষপ্ৰাপ্তি প্ৰসন্ন কুমাৰ গোস্বামীৰ। নগাঁও তথা বৃহত্তৰ উৰিয়াগাঁৱৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান- প্ৰতিষ্ঠানলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়োৱা প্ৰসন্ন কুমাৰ গোস্বামীয়ে সোমবাৰে পুৱা ৮-১৫ বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। 

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
76

ডিজিটেল ডেস্ক : মৃত্যু জিনি মোক্ষপ্ৰাপ্তি প্ৰসন্ন কুমাৰ গোস্বামীৰ। নগাঁও তথা বৃহত্তৰ উৰিয়াগাঁৱৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান- প্ৰতিষ্ঠানলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়োৱা প্ৰসন্ন কুমাৰ গোস্বামীয়ে সোমবাৰে পুৱা ৮-১৫ বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। 

১৯৪১ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা গোস্বামীৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স হৈছিল ৮৫ বছৰ। গোস্বামীৰ বিয়োগত নগাঁৱৰ বিভিন্ন দল- সংগঠনে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। গোস্বামীয়ে ইহ সংসাৰত এৰি থৈ গৈছে পত্নী কমলা গোস্বামী, দুই সুযোগ্য তথা প্ৰতিষ্ঠিত পুত্ৰ ক্ৰম জয়ন্ত গোস্বামী, ভাৰ্গৱ গোস্বামী তথা দুগৰাকী জীয়ৰীৰ লগতে ভালেসংখ্যক ইষ্ট-কুটুম্বক।

উল্লেখযোগ্য যে, উৰিয়াগাঁওলৈ তেখেতৰ অৱদান অপৰিসীম। শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰৰ উপৰি সামাজিক- সাংস্কৃতিক আদি ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা তেওঁৰ অৱদান অনস্বীকাৰ্য। ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত এইগৰাকী নিৰহংকাৰী ব্যক্তিয়ে নগাঁৱৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান- প্ৰতিষ্ঠানলৈ আগবঢ়াইছে উল্লেখনীয় অৱদান।

WhatsApp Image 2026-02-05 at 4.36.01 PM

ইয়াৰ ভিতৰত গান্ধাৰ, কলংপৰীয়া বাৰগঞা সমাজ কৰ্ণধাৰ, ব্ৰহ্মচাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পদ, অসম সত্ৰ মহাসভাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল তেওঁ। তাৰোপৰি তদানীন্তন ৰাষ্ট্ৰপতি কে আৰ নাৰায়ণৰ হাতৰ পৰা ১৯৯৯ চনত কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা গ্ৰহণ কৰিছিল । 

অঞ্চলটোৰ স্ত্ৰী শিক্ষাৰ প্ৰথমখন শিক্ষানুষ্ঠান ভোগেশ্বৰী ফুকননী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক হিচাপেও কৰিছিল কাৰ্যনিৰ্বাহ। এগৰাকী সমাজকৰ্মী, শিক্ষাবিদ হোৱাৰ উপৰিও তেখেত আছিল ভাওনা তথা গীত-মাতৰ লগত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত এগৰাকী সংস্কৃতিৰ সাধক। 

প্ৰণিধানযোগ্য যে, ২ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৬ত তেখেতক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নেমকেয়াৰ হাস্পতালত। এদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত গোস্বামীৰ চিকিৎসা চলাই থকাৰ পাছত স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটাত ৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিল নিজ বাসগৃহলৈ। কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস; ৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা পৰিয়ালক কোনো কষ্ট নিদিয়াকৈ সিপুৰীলৈ গমন কৰে গোস্বামীৰ বিদেহ আত্মা।

উৰিয়াগাঁও