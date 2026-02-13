কাইলৈ মুকলি হ'ব বহু প্ৰত্যাশিত বায়ুসেনাৰ জৰুৰী অৱতৰণ সেৱা...

ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ মৰাণ বাইপাছৰ ELF-ত যুদ্ধকালীন তৎপৰতা। মাজত মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ বাকী । কাইলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী। শনিবাৰে পুৱাই মৰাণত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো জৰুৰীকালীন সময়ত বায়ুসেনাৰ বিমান অৱতৰণৰ ELF উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । মৰাণৰ জটিয়নীত নৱ-নিৰ্মিত ৪.২ চাৰিলেনযুক্ত পথত নিৰ্মাণ কৰা জৰুৰীকালীন বিমান অৱতৰণ ELF ত বিমান অৱতৰণৰ জৰিয়তে পথছোৱা উদ্বোধন কৰিব।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ উৰণ-অৱতৰণৰ চূড়ান্ত অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে বায়ুসেনাই । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মৰাণ আগমণক লৈ তৎপৰতা বাঢ়িছে বায়ুসেনাৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ।লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰস্তুতিৰ বুজ লৈ বায়ুসেনাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে- প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী দিল্লীৰ পৰা পোনে পোনে ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাৰ বায়ুসেনাৰ ছউনিত উপস্থিত হ'ব । তাৰ পৰা পোনে পোনে এখন বিশেষ বিমানেৰে মৰাণৰ ৰাণৱেত অৱতৰণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।ইপিনে এই ৰাণৱেত আধা ঘন্টা সময় থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী।
উল্লেখ্য যে- প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে ৰাফেল, ছুখয়, মিগ, কাৰ্গো এয়াৰ ক্ৰাফট আদি ১৬ খনকৈ যুদ্ধ বিমানে পথত অৱতৰণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আকাশমাৰ্গতো যুদ্ধৰ কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰিব । মৰাণত পৰা পোণে পোণে গুৱাহাটীত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাওনা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ।