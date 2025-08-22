একাধিক কাৰ্যসূচীলৈ বিহাৰত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী...

ডিজিটেল ডেস্কঃ আজি বিহাৰ আৰু পশ্চিমবংগলৈ ৰাওনা হ'ল প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোডী। বিহাৰৰ গয়াত ১৩ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ ভালেমান উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে। লগতে পতাকা জোকাৰি দুখন ৰে'লগাড়ীৰ যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰিব।
তাৰোপৰি সমাৱেশতো ভাষণ দিব প্রধানমন্ত্রীয়ে। ইয়াৰ পাছত শ্রী মোডীয়ে গংগা নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা অন্তা-ছিমৰীয়া দলং প্রকল্প মুকলি কৰিব। এই দলংখনে পাটনাৰ মোকামা আৰু বেগুচৰাইৰ মাজত পোনপটীয়া যোগাযোগ সুনিশ্চিত কৰিব।
নতুন দলংখনে উত্তৰ বিহাৰ আৰু দক্ষিণ বিহাৰৰ মাজত বাহনেৰে যাত্ৰা কৰা সকলৰ বাবে দূৰত্ব ১০০ কিলোমিটাৰৰ অধিক হ্ৰাস কৰিব। ভ্রমণ কালত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৩১ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভক্তিয়াৰপুৰৰ পৰা মোকমা সংযোগী চাৰিটা লেনযুক্ত পথচোৱাও মুকলি কৰিব।
প্রধানমন্ত্রীয়ে লগতে বক্সাৰ তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পও মুকলি কৰিব। এই প্রকল্পই বিদ্যুতৰ উৎপাদন সামৰ্থ বৃদ্ধি কৰিব, শক্তি সুৰক্ষা উন্নত কৰিব আৰু অঞ্চলটোৰ বৰ্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদা পূৰণত সহায় কৰিব। পাছত মুজফ্ফৰপুৰত হোমিভাবা কেন্সাৰ হাস্পতাল আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিব।
এই অত্যাধুনিক চিকিৎসালয়খনে বিহাৰ আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ ৰোগীসকললৈ অত্যাধুনিক আৰু বহনসাধ্য কৰ্কট পৰিচৰ্যা আগবঢ়াব। ভ্রমণকালত প্রধানমন্ত্রীয়ে নমামী গংগে অভিযানৰ অধীনত মুংগেৰত নিৰ্মাণ কৰা আৱৰ্জনা পৰিশোধন প্রকল্প আৰু পয় প্রণালী নেটৱৰ্ক মুকলি কৰিব। ইয়াৰ ফলত গংগা নৈৰ প্ৰদূষণ হ্রাস পাব আৰু অঞ্চলটোৰ অনাময় সুবিধা উন্নত হ'ব।
পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পশ্চিমবংগলৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব। তাত ৫২০০ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ পৰিবহণ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। বিয়লি ৪:১৫ বজাত মোডীয়ে কলকাতা মেট্ৰ’ৰ তিনিটা নতুন অংশ মুকলি কৰিব।
ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে কোনা এক্সপ্ৰেছৱেত ৭.২ কিলোমিটাৰ উচ্চতাৰ কৰিডৰৰ ভেটি স্থাপন কৰিব, যাৰ মূল্য ১২০০ কোটিৰো অধিক বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই প্ৰকল্পৰ লক্ষ্য হৈছে হাওৰা আৰু কলকাতাৰ মাজত সংযোগ উন্নত কৰা।
এই প্ৰকল্পটো অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰিডৰ হৈ পৰিব, যাৰ ফলত কলকাতাৰ বন্দৰ আৰু উদ্যোগিক কেন্দ্ৰসমূহৰ সৈতে সংযোগ বৃদ্ধি পাব।